Eberbach. "Gut aufgepasst", kann man da sagen. Wenn jemand anderes schneller gewesen wäre, hätte der sich vielleicht einen guten alten Eberbacher Begriff zu eigen gemacht. Bei den Vorbereitungen zur 800-Jahr-Feier der Stadt kam die Idee auf, den Eberbachern wieder etwas von ihrem handwerklichen Stolz zurückzugeben.

Das "Eberbacher Rosenbräu" soll dann nämlich wieder ausgeschenkt werden. Nicht auf Dauer, aber zumindest während der Festzeit. Und die soll eigentlich schon am 1. Januar 2027 beginnen. Die Stadt war auf der Hut. Und hat sich den Begriff "Eberbacher Rosenbräu" patentrechtlich gesichert.

Kultur, Tourismus, Stadtinformation (KTS), federführend bei den Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum, hat recherchiert. Und festgestellt, dass die Wortmarke "Eberbacher Rosenbräu" nicht beim Deutschen Patent- und Markenamt in München eingetragen, also frei verfügbar ist. Dabei gibt es kaum eine Eberbacher Marke, die den Einheimischen so sehr durch den Kopf ging, wie das Rosenbräu – im wahrsten Sinne des Wortes. Also schlugen Tobias Soldner und Bernhard Walter von der KTS zu.

Über eine Heidelberger Kanzlei für Patentanwälte wurde Anfang September letzten Jahres der Antrag auf den Schutz von "Eberbacher Rosenbräu" gestellt. Ab dem Zeitpunkt galt es noch, mit öffentlichen Verlautbarungen über den Coup stillzuhalten. Damit nicht noch jemand dazwischenkommt, der vielleicht ältere Rechte auf den Namen hatte.

Biere, alkoholfreie Getränke, Malzbier, Mineralwässer, Fruchtsäfte, sogar Gaststätten mit dem Namen "Eberbacher Rosenbräu": alles ist jetzt für den Markeninhaber Stadt Eberbach gesetzlich geschützt. Ausgerechnet am gestrigen Rosenmontag ist die Widerspruchsfrist gegen die Anmeldung von "Eberbacher Rosenbräu" beim Patentamt abgelaufen.

Eberbach steht der Name auch zu, selbst wenn die ehemalige Braustätte längst geschleift ist. 1823 wurde im Stammhaus "Rose" am Neuen Markt zum ersten Mal das Rosenbräu gesiedet. Vom Direktorium des Neckarkreises Mannheim erhielt Peter Koch für seine Straußwirtschaft "Rose" die Genehmigung zum Bier- und Branntweinausschank. In der "Rose" braute danach die bekannte Familie Holloch.

Als diese 1894 den "Holloch’schen Saal" an der Ecke Brühlstraße eröffnete, später "Burg Stolzeneck", übernahm der aus Eppelheim stammende gelernte Bierbrauer Philipp Knauber nach siebenjähriger Wanderschaft die "Rose" mit ihren Brauanlagen. Knauber war also nicht der eigentliche Gründer des Rosenbräus.

1911 zog die "Brauerei Philipp Knauber & Söhne" an die Alte Dielbacher Straße. Dort hatte man die Gebäude der Brauerei Schäfer (vormals Schneider) übernommen. Knauber hatte vornehmlich örtliche und regionale Kunden. Der Lieferradius für die zuletzt sieben kleinen Lastwagen war kaum mehr als 50 Kilometer.

In vielen Gasthäusern der Stadt konnte man das heimische Gebräu kosten. Der "Stern" von Binchen Walter in der Hauptstraße (heute Little Italy) war Brauereigaststätte und bis zum Ende von Rosenbräu im Besitz von Knauber. Genauso wie die "Sonne" der beiden "Sunnewerds-Mädels" (Familie Müller-Berroth) in der Hauptstraße und das Stammhaus "Rose" am Neuen Markt selbst.

Ebenso Knaubers Eigentum war der "Krabbenstein" in der Oberen Badstraße, von dessen Hauswand leider später das aufgeputzte Wappen des Rosenbräus abgeschlagen worden ist. Das Rosenbräu hat den Eberbachern ganz besonders geschmeckt. Auf großen Festen wie dem Kuckucksmarkt war die Biermarke so etwas wie der Stolz der Bürger, jeder gut gefüllte Krug eine Stärkung des Heimatgefühls.

Das Rosenbräu war in den Varianten Export, Pils oder Bock und mit vielen Festbieren hochgeschätzt. Von 1947 bis zuletzt hatte sich der Hektoliter-Ausstoß mehr als verfünffacht. Malzbottich und Sudpfanne liefen rund um die Uhr. Malz kam aus Bruchsal, Schriesheim und Schwetzingen. Der Hopfen wurde aus der Hallertau und von Tettnang angeliefert.

Der letzte Eigentümer war Philipp Knaubers Sohn Karl. Nachdem der Vater gestorben und der Bruder im Krieg gefallen war, führte der studierte Volkswirt die Brauerei ab 1939 allein. 1964 ließ Knauber in der Alten Dielbacher Straße noch ein neues Sudwerk bauen. Zehn Jahre später wurde eine vollautomatische Abfüllanlage installiert. Bis zu 6000 Flaschen Ausstoß in der Stunde waren dann möglich.

15 Mitarbeiter arbeiteten am Fuße des Scheuerbergs. Ganze 70 Jahre braute man in der Dielbacher Straße noch gutes Bier, bis 1981. Zuletzt unter anderem Namen: Die Anlagen waren im März 1977 mit so begehrten Gaststätten-Lieferverträgen in neue Hände gewechselt. Die Heilbronner Cluss hat Karl Knauber die Brauerei abgekauft.

Am 2. Juni 1981 wurde im Brauhaus der letzte Sud angesetzt, mit Hallertauer Hopfen und Tucher-Hefe. Sechs Wochen Bierreife dauerte der Schlussakt, dann war nach knapp 160 Jahren die einzig verbliebene Eberbacher Brauerei Vergangenheit. Am 14. Juli 1981, um halb 3 Uhr nachmittags, wurden 68 Hektoliter Export abgefüllt. Es war das allerletzte Bier aus Eberbach, aber abgefüllt als "Cluss". Der "Sud-Bericht" von Braumeister Franz Härder liegt heute im Stadtarchiv. 500.000 Liter Bier waren seit 1947 gebraut worden, 137.000 Zentner Malz wurden dafür verbraucht, notierte Biersieder Härder etwas wehmütig.

Die Brauerei Cluss, die das Rosenbräu übernommen hatte, zeigte schon wenige Jahre nach dem Kauf kein Interesse mehr, weder an der Marke noch an der Braustätte. Trost und ein bisschen Schadenfreude: Nur fünf Jahre nach der Übernahme der Eberbacher Traditionsbrauerei und ein Jahr nach deren Schließung wurde Cluss 1982 selbst aufgekauft, von Dinkelacker aus Stuttgart.

Jetzt freut sich die Stadt über die Markenrechte. Zur 800-Jahr-Feier gibt es also "Eberbacher Rosenbräu". Der letzte Sud-Bericht lässt hoffen, dass das neue Rosenbräu so gebraut wird wie das alte – und genauso schmeckt. Für die nächstfolgende, die 850-Jahr-Feier ein halbes Jahrhundert später muss man sich dann überlegen, ob der Name des heimischen Bieres noch seinen guten Klang hat.

Oder ob die Eberbacher ihren Lokalpatriotismus verloren haben. An das ursprüngliche Eberbacher Rosenbräu wird sich dann niemand mehr erinnern können. Der stadteigene Patentschutz für die Wortmarke "Eberbacher Rosenbräu" läuft übrigens ein Jahr nach der 800-Jahr-Feier aus, am 5. September 2029. Und kann dann neu beantragt werden.