Die Dokumentation „Mein Wille geschehe“ wurde in der Kategorie Fernsehen mit dem renommierten Dr.-Georg-Schreiber-Medienpreis ausgezeichnet. Das Foto zeigt einen Szenenausschnitt mit dem an amyotropher Lateralsklerose erkrankten Benedict Mülder. Foto: Robert Schulzmann (ZDF)

Von Christofer Menges

Eberbach. Es geht um Krankheit und Tod, schwierige Themen. Doch schon bei der Erstausstrahlung im August 2020 sahen mehr als zwei Millionen Menschen zu, und der Film wird immer noch gesehen. Vor kurzem wurde er auch ausgezeichnet: Für seine Dokumentation "Mein Wille geschehe" hat der in Eberbach aufgewachsene Filmemacher Max Damm den renommierten Dr.-Georg-Schreiber-Medienpreis in der Kategorie Fernsehen verliehen bekommen.

Der unheilbar kranke taz-Mitbegründer Benedict Mülder und der Freiburger Intensivmediziner Johannes Kalbhenn – das sind die Hauptfiguren der einfühlsamen halbstündigen Doku, die an existenziellen Fragen rührt. "Diesen Film zu machen, war nicht so einfach für mich", sagt Max Damm. Es geht ums Sterben, um die Grenzen moderner Medizin und um die Frage, was das Leben lebenswert macht.

Doch mit seinem schwierigen Thema berührte und erreichte "Mein Wille geschehe" viele Menschen. 2,41 Millionen Zuschauer hatte die Erstausstrahlung in der ZDF-Reihe 37° dienstags nach 22 Uhr. Die Einschaltquote lag am 11. August 2020 bei 11,6 Prozent – höher als die der "Tagesthemen", die von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und die von "Frontal 21". In Seminaren wird "Mein Wille geschehe" inzwischen als Lehrfilm gezeigt. Auch abseits des medizinischen Fachpublikums kam er bei vielen an. "Ich werde noch oft darauf angesprochen", sagt der Regisseur.

Für sein aktuelles Projekt ist Regisseur Max Damm unter anderem im bayerischen Wald unterwegs. Foto: Donni Schoenemond

Eineinhalb Jahre hatte es von den ersten Gesprächen bis zur Fertigstellung gedauert, den Film zu drehen. Damms Arbeit würdigte nun auch die Jury des Dr.-Georg-Schreiber-Medienpreises, der zur Förderung des journalistischen Nachwuchses für herausragende Beiträge über Sozial- und Gesundheitsthemen von der AOK Bayern verliehen wird. In der Jury sitzen neben Politikern auch renommierte Journalisten wie Henriette Löwisch, Leiterin der Deutschen Journalistenschule in München. Der Fernsehpreis, der "Mein Wille geschehe" verliehen wurde, ist mit 5000 Euro dotiert. Weitere Preise gibt es in den Kategorien Print, Hörfunk und Internet. Eigentlich sollten sie Mitte November bei einem Festakt des Bayerischen Rundfunks verliehen werden. Der fällt wegen Corona aber aus. Was die Jury an "Mein Wille geschehe" beeindruckt hat: Die "sehr sensible Herangehensweise", wie Anja Miller, Jurymitglied und Journalistin beim Bayerischen Rundfunk sagt.

"Nicht reißerisch, mit viel Empathie" stelle der Film zwei Modelle gegenüber – einer will leben, einer sterben. Dabei sei die Kamera nah dran und bleibe dennoch zurückhaltend. Mit der jeweiligen Entscheidung für Leben oder Tod gehe der Film nachvollziehbar, respektvoll und sehr behutsam um, lobt die Fernsehjournalistin den Erzählstil.

Einer der Hauptdarsteller des Films erlebt die Auszeichnung nicht mehr: Der an amyotropher Lateralsklerose (ALS) erkrankte Journalist Benedict Mülder starb vier Monate nach der Erstausstrahlung im Dezember 2020. "Das lässt mich nicht kalt", sagt Regisseur Damm. Umso schöner sei es, dass der Film so viele Menschen erreicht habe.

Der Regisseur macht weiter. Sein neuestes Projekt befindet sich derzeit auf der Zielgeraden. "Das anstrengendste, das ich bislang hatte", sagt der 32-Jährige. Viele Reisen, viele Drehtage: In 80 Tagen hat Damm zusammen mit dem Künstler David Kirchner in einem alten Mercedes die deutsche Provinz bereist – das Saarland, Ostfriesland, den bayerischen Wald, die Eifel, die Uckermark, den Odenwald.

Was bewegt die Menschen, die dort leben? Wie sehen sie die Welt? Sechs Folgen aus den Untiefen und über die Seele der Nation ab vom Schuss hipper Städte, Metropolregionen und Ballungsräume, nicht ohne kulinarische Katastrophen, wie Damm sagt. Die Ausstrahlung dieser Serie ist im Frühsommer nächsten Jahres im SWR-Fernsehen und der ARD-Mediathek geplant.

An einem weiteren Film über ein gesellschaftliches Reizthema, bei dem Julia Knopp Regie führt, mit der Damm in Mannheim die Filmkombüse betreibt, arbeitet er parallel. Die Reihe mit fünf Musikvideos aus dem Eberbacher Kulturzentrum Depot 15/7 ist ebenfalls noch in Bearbeitung. Arbeit und Themen gehen Damm nicht aus. Zeit, den Erfolg zu genießen, bleibt nur wenig. "Mein Wille geschehe" wird dennoch lange nachwirken.

Info: Der preisgekrönte Dokumentarfilm "Mein Wille geschehe" des Eberbacher Filmemachers Max Damm ist in der ZDF-Mediathek weiterhin online zu sehen unter der Adresse www.zdf.de/dokumentation/37-grad/37-mein-wille-geschehe-100.html