Von Martina Birkelbach

Haidebowland. Seit der Vereinsgründung im Jahr 2012 gehören die Karnevalfreunde Haidebow (KfH) als vierter Faschingsverein zu Eberbach. Der Name "Haidebow" entstand bereits zwölf Jahre zuvor, ganz spontan in einer Jugendclique, die sich seit 1998 mit einem verkleideten Hänger an Faschingsumzügen in der Region beteiligte. Die KfH haben keine Prunksitzungen, packen dafür ihre ganze Energie in die Umzüge.

Ob als "Schotten", als "Flintstones" oder im vergangenen Jahr in Südstaatenkleidung - die KfH übertreffen sich jedes Jahr selbst an Ideenreichtum und vor allem mit ihren immer riesiger und ausgeklügelter werdenden Wagen. Wir haben mit dem Vorsitzenden Joachim Banschbach darüber gesprochen, was es dieses Jahr zu sehen gibt, wie die Vorbereitungen laufen und was es sonst so Neues gibt im Haidebowland.

Haidebow, Herr Banschbach! Sie waren auch am Eberbacher Weihnachtsmarkt vertreten, mit Ihrem dritten Wagen im Fuhrpark (neben dem rollenden Vereinsheim und einem Anhänger für die Faschingssaison). Der neue Verkaufswagen, ein ausrangierter Wohnwagen, war noch nicht ganz fertig. Ist die "Sägemühle mit Wasserrad, Gattersäge, Transmission etc. inzwischen komplett fertig? Sie wollten ja direkt nach dem Weihnachtsmarkt schon mit dem Bau des Umzugswagens beginnen …

Nein, der wurde nach dem Weihnachtsmarktwochenende erst mal in Plane verpackt und geparkt. Mit dem Bau des Faschingswagens hätten wir ja eigentlich schon Anfang November beginnen sollen. Da der Bauplatz jedoch noch durch den Verkaufswagen belegt war, sind wir dann etwas zeitversetzt - aber gleich nach dem Weihnachtsmarkt - mit dem Faschingswagenbau gestartet. Wenn dann nach der Kampagne alles wieder abgebaut und weggeräumt ist, werden wir ihn wieder aus dem Winterschlaf holen, um den Bau ganz abzuschließen. Nach dem ersten Einsatz werden gewisse Sachen auch noch mal verbessert, da sich im laufenden Betrieb ein paar Dinge als nicht ganz optimal ergeben haben.

Und wie lief es beim Eberbacher Weihnachtsmarkt mit dem Verkauf? Die Käsespätzle kamen ja bestens an.

Nicht nur die, auch die Getränke waren sehr gefragt. Es war gigantisch, es wurden sämtliche Erwartungen von uns übertroffen, und es war überhaupt kein Vergleich zu dem vom vergangenen Jahr. Der neue Wagen und der Standplatz haben sich auf jeden Fall mehr als bewährt. Nach dem großen Andrang schon am Freitagabend, wurde am Samstag einiges an Ware nachgeordert und das Personal aufgestockt - aber zum Schluss haben wir dann fast sämtliche Vorräte an Spätzle und Reibekäse in den Eberbacher Supermärkten aufgekauft.

Sehr viel Lob wurde unserem Wagen gezollt. Schon donnerstags beim Aufbau kamen immer wieder Passanten und Standnachbarn vorbei und bestaunten unsere Sägemühle; und das ging die nächsten Tage gerade so weiter - vielen Dank bei allen für das Interesse und den großen Zuspruch.

2018 waren Sie mit einem fast elf Meter langen Mississippi-Schaufelraddampfer auf Tour bei den Umzügen. "Mehr geht fast nicht mehr", sagten Sie. Wie sieht es aus, irgendwann ist ja mal eine Grenze erreicht - oder wird es dieses Jahr doch wieder mehr werden?

Mit elf Meter Wagenlänge haben wir eigentlich die Grenze erreicht - was unseren Bauplatz betrifft und was der TÜV zulässt. Denn mit Zugmaschine inclusive Frontschild haben wir dann fast schon die Maximallänge eines Fahrzeuggespannes erreicht. Heuer sind wir wieder etwas kürzer, denn das Thema/Motto ließ diesmal kein Riesentrumm als Aufbau zu.

Apropos TÜV: Der Sachverständige des Technischen Überwachungsvereins hat bei uns angefragt. Er wird bezüglich einer Reportage über den TÜV bei seiner Tätigkeit von einem Filmteam begleitet. Und er hätte gerne, dass wir ein Teil von dieser Dokumentation sind - wenn das nicht für uns spricht …?

Der diesjährige PIN der Karnevalfreunde Haidebow gibt es einen Hinweis auf das Motto... Foto: privat

Verraten Sie auch schon auf was sich die Zuschauer freuen dürfen - wie ist das Motto 2019?

Ich verrate mal so viel, es handelt sich um ein Märchen der Gebrüder Grimm, und wenn man unseren diesjährigen Pin anschaut, müsste man drauf kommen.

Oh, das ist aber schwierig ...

(knuspert und lacht)

Was für einen Zugwagen wird es geben und wer sitzt am Steuer?

Der Fahrer ist noch der alte, das Zugfahrzeug hat gewechselt. Zwar haben wir wieder einen Unimog, aber unser Fahrer Kevin Wäsch, bzw. die Firma G. Wäsch, hat auch ihren Fuhrpark vergrößert und so sind wir diesmal mit einen U1400 on Tour - das heißt wiederum für uns, Frontschild und Seitenverkleidungen müssen auf den "neuen" angepasst und umgebaut werden. Der bisherige U406 ist ein sehr schönes Oldtimerfahrzeug - keine Frage - aber mit seinen 50 Jahren viel zu schade, um winterliche Straßen damit zu befahren.

Haidebowland ist ja ein großes Gebiet, es reicht von Neckargerach, Mosbach, Waldbrunn und Mudau, Limbach und Heddesbach, bis nach Durmersheim, Buchen, Eubigheim und Eberbach. Wo ist die Hauptstadt?

Die Hauptstadt mmmh? Ok, der Vereinssitz ist in Eberbach, Baustätte, Lager und Wagenunterstand sind in Mudau-Scheidental. Also ist quasi die Verwaltung in Eberbach und die Fertigung, Montage und Lager sind in Scheidental! (grinst)

Denken Sie über eine Erweiterung des Gebiets nach?

Das liegt nicht in meinem Ermessen, da unserem Verein theoretisch jeder beitreten kann, wäre es auch möglich, dass sich das Haidebowland vergrößert. Ich persönlich bevorzuge doch eher die Regionalität, denn es bringt beiden, dem Verein sowie dem Mitglied nichts, wenn man hunderte Kilometer voneinander entfernt ist - wie soll da Vereinsleben aktiv gelebt werden? Und ich will auch nichts beschönigen. Bei uns ist es wie bei allen anderen Vereinen auch. Es gibt einen festen Kern/Mannschaft. Das sind wirklich tolle Leute, welche das ganze Jahr für den Verein da und aktiv sind, egal was dem Vorsitzendem wieder für Hirngespinste einfallen, bzw. für Arbeiten anstehen. Und es gibt die anderen wiederum, welche eben nur an den Umzügen dabei sind. Es hat jeder seine eigene Vorstellung, was aktive Mitgliedschaft bedeutet.

Wie viele Haidebower gibt es inzwischen und wie sieht es mit dem Altersdurchschnitt aus?

Momentan sind es 81 Haidebower, davon unterstützen 14 Personen den Verein passiv. Altersdurchschnitt? Oha, jetzt haben sich mich erwischt. Unsere Mitgliederverwaltung ist die einzige, welche noch nicht digitalisiert ist. Da ist noch alles traditionell in Papierform abgeheftet; mit einem schnellen Altersdurchschnitt kann ich deshalb leider nicht dienen. So viel kann ich aber sagen: Er hat sich verjüngt, da unser ältestes Mitglied letztes Jahr leider verstorben ist.

Was machen die Haidebower, wenn sie nicht mit Wagenbau beschäftigt sind, also nebenher so beruflich?

Sie stehen in Pflegeberufen ihren Mann(Frau), sind in Laboren, Erziehungseinrichtungen und im Ver- und Einkauf tätig. Außerdem sind Ausrichter der Exekutive unter uns, Arbeitnehmer des Maschinen-, Anlagen- und Automobilbaus sowie Büro- und Verwaltungsfachangestellte in verschiedenen Bereichen und Funktionen. Es gibt Mitglieder, welche in der Konstruktion und Logistik ihr Geld verdienen sowie auch in der Elektronikbranche, Reparatur und Instandsetzung, aber auch in der Land- und Forstwirtschaft. Die etwas jüngeren Haidebower sind natürlich noch Schüler, Auszubildende oder Studenten. Ich würde sagen, alles ist ziemlich gut gemischt.

Bei welchen Umzügen werden die Zuschauer die KfH dieses Jahr bewundern können?

Wir sind wieder samstags (2. März) in Neckargemünd, sonntags in Hirschhorn, Rosenmontag in Mudau und Lohrbach und dienstags zum Abschluss in Eberbach zu sehen.

Was macht Ihnen bei den Karnevalfreunden am meisten Spaß?

Für einen, der mit Fastnacht nicht viel anfangen kann, ist es wahrscheinlich unverständlich, was wir da so treiben bzw. jedes Jahr immer wieder monatelang auf- und nach Aschermittwoch wieder abbauen. Viele hatten uns zum Beispiel letztes Jahr gefragt, was wir dann mit dem Mississippi-Dampfer machen, beziehungsweise wo wir den hinstellen. Als sie dann erfahren haben, dass dieser nur für eine Saison gebaut wurde und dann wieder in seine Einzelteile zerlegt wird, traf das oft auf Unverständnis und Kopfschütteln.

Der Bau des Wagens für die Fastnachtsumzüge läuft bei den Karnevalfreunden Haidebow mal wieder auf Hochtouren; auch wenn alles dieses Jahr etwas kürzer wird. Foto: privat

Spaß macht es aus dem Nichts einen tollen Wagen zu bauen. Das Bauen am Limit des Machbaren, welches Straße, Umzugswege und TÜV noch zulässt, mit allerlei technischen Raffinessen. Und dann das entsprechende positive Feedback von Zuschauern und Umzugsteilnehmern. Und wenn dann das Wetter passt, die Stimmung entlang des Umzugswegs ausgelassen und fröhlich ist und die Narren mitmachen und uns feiern - das ist schon toll und macht wirklich Spaß.

Unser Wagenbau, aber auch die ganzen Umbau- und Restaurierungsmaßnahmen an unserem Faschingswagen vor ein paar Jahren, bzw. die von unserem jetzigen Verkaufswagen letztes Jahr, sind immer wieder Herausforderungen welche gemeistert werden müssen. Man wächst mit seinen Aufgaben, denn es tauchen immer wieder Probleme auf, die gelöst werden müssen. Und so sammelt sich in den Jahren ein Erfahrungsschatz und Wissen an, welches man sich privat nie so angeeignet hätte - und auch so etwas macht Spaß und stolz.

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass bei uns ist alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Selbstverständlich gibt es auch bei uns Meinungsverschiedenheiten, Neid und Differenzen. Bei über 80, sagen wir mal 40 bis 50 Mitgliedern, welche aktiv an den Umzügen mitmachen, hat jeder eine andere Vorstellung, was Motto, Wagenaufbau, Kostüme, Musik, Wagenbaubeteiligung, Ordnung und, und, und… betrifft - aber zum Schluss sind wir uns dann alle wieder grün (lacht).

2020 werden es 22 Jahre, dass Haidebow on Tour ist. Schon damals waren wir nach ein paar Jahren unter anderem wegen unseren tollen Wägen bekannt - und irgendwie haben wir uns das dann unbewusst auf die Fahne geschrieben bekommen. Auch wenn das diesjährige Thema wagenbautechnisch gegenüber dem letztjährigen Dampfer kleiner und nicht so pompös ausfällt, so sind wir noch immer voller Ideen und Tatendrang. Die Narren, Fans und Freunde können sich weiterhin, auf tolle und originelle Faschingswagen Made by Haidebow freuen.

Haidebow, Herr Banschbach vielen Dank für das Gespräch ...

Bitte, aber ich hätte noch was ...

Aber klar doch, schießen Sie los!

Unsere Homepage ist nach dem Serverwechsel leider immer noch nicht wieder online gegangen - aber auch das wird sich nach Fastnacht ändern - alles nach der Reihe ...