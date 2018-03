Eberbach. (cum) Die beiden Eberbacher Fußballvereine SV Eberbach und der VfB Eberbach kommen einer Fusion immer näher. In zwei getrennten außerordentlichen Mitgliederversammlungen zeitgleich am Freitagabend in den zwei Vereinsheimen im Sportheim in der Au ging es um die weitere Zusammenarbeit bis hin zu einer möglichen Fusion.

Einer unter den Vorstandschaften beider Vereine abgestimmten Pressemitteilung zufolge, gab es "rege, aber stets konstruktive Diskussionen". Es habe eine "positive Grundstimmung" geherrscht. Deshalb würden die "Vorstandschaften beider Vereine den gemeinsamen Weg weiter bestreiten", so die Mitteilung.

Auf Seiten des VfB gab es eine Probeabstimmung, bei der sich 26 Mitglieder für einen möglichen Zusammenschluss ausgesprochen haben, sechs dagegen, elf enthielten sich. Auch beim SV soll sich eine Mehrheit in Richtung einer künftigen Fusion ausgesprochen haben.

Wie es weitergeht, wird Thema in den nächsten ordentlichen Mitgliederversammlungen beider Vereine werden: Sowohl VfB als auch SV Eberbach haben die Termine dafür auf Freitag, 20. April, angesetzt. Auch das laut SV-Vorsitzendem Ralf Bettinghausen ein Zeichen dafür, dass es künftig gemeinsam weitergehen soll.