"GMS of Pop": Die Schulband der Eberbacher Gemeinschaftsschule tritt am Frühlingsfest auf der Depot-Bühne in der Bahnhofstraße auf. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Es ist schon gute Tradition, dass Bands einheimischer und benachbarter Schulen beim Frühlingsfest ihren Auftritt haben. In diesem Jahr durften die Schulbands von der Bühne des "Depot 15/7" aus die westliche Bahnhofstraße beschallen. Ein vielköpfiges Publikum hatte sich am frühen Sonntagnachmittag auf den Bierbänken, an Stehtischen und auf dem gemütlichen alten Ledersofa am Straßenrand eingefunden, um die Nachwuchsrocker gebührend zu bejubeln.

Den Auftakt der "Schulband-Session" machte die "GMS of Pop", eine Auswahl aus jungen Musikern und Sängerinnen der Schulband-AG, die die Eberbacher Gemeinschaftsschule im Rahmen des freien Ganztagsangebots anbietet. Leiter der Band ist Lehrer Ekki Bock, der am Sonntag als Ersatzmann für den erkrankten Jason auch selbst zur Gitarre griff.

Mit dem Song "Stitches" starteten Yassin am Schlagzeug, Damid am Bass, Lisa und Lehrer Bock an Gitarren, Anjuta am Keyboard und Lucy, Maria und Fabienne als stimmstarke Sängerinnen in die erste Runde der Session. In der Besetzung spielt die Band erst seit Anfang dieses Schuljahrs. Klar: "Zu Beginn jedes Schuljahrs wird die Band neu zusammengewürfelt", berichtet Bock, "altere Schüler gehen ab, neue Talente kommen dazu."

Mit "Masterpiece" ging die Reise der sieben Jungs und Mädels zwischen 11 und 15 samt ihrem Lehrer weiter durch die Welt des Pop, gefolgt vom Alice-Merton-Song "No roots". "Natural" von den "Imagine Dragons" beendete den Auftritt der GMSler. "Jetzt wird’s richtig rockig", kündigte Frontfrau Lucy dazu an. "Da dürft ihr alle tanzen." Getanzt wurde zwar nicht, dafür gab’s jede Menge Applaus vom Publikum.

Dann wurden Instrumente umgestöpselt, die Zuhörerschaft wechselte, neue junge Musiker betraten die Bühne. "Kreuz und Quer" heißt die aktuelle Schulband des Hohenstaufen-Gymnasiums. Dabei ist der Name Programm, wie der Leiter der Band, Hartmut Quiring, erklärte: "Sie wollen sich stilistisch nicht festlegen."

Auch hier handelt es sich, wie bei den anderen Schulen, um ein Projekt mit jährlich wechselnder Zusammensetzung und immer neuen Band-Namen. Am Sonntag waren es Julia Debo am Bass, Flo am Schlagzeug, Alica an der Gitarre und Lilith und Maxim mit ihren Stimmen, die die Bahnhofstraße mit vier Titeln aus ihrem Repertoire in Schwingung versetzten.

Statt der erkrankten zweiten Julia übernahm Lehrer Quiring den Keyboard-Part. So ging es kreuz und quer durch die Pop-Landschaft, mit "Take me to church" von "Hozier" oder mit "Tear in my heart" von "21 Pilots". Auch die HSG-Band wurde von ihren Fans mit großem Jubel gefeiert.

Zum Abschluss der Schulband-Session betraten mit der zehnköpfigen "School of Rock" der Eugen-Bachmann-Schule aus Wald-Michelbach. Gäste aus Hessen die Bühne. Jetzt ging die Post erst richtig ab: für sechs Songs aus den aktuellen Rock-Pop-Charts wurden die Lautstärkeregler kräftig nach oben gefahren. Dem Publikum gefiel’s. Und gegen 16 Uhr kehrte wieder Ruhe ein in die westliche Bahnhofstraße.