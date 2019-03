Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Diesel Fahrverbot in Eberbach! Hat’s in der Stadt noch klare Sicht, geben die Handballer auch grünes Licht. Ist die Sicht dann aber arg getrübt, wurd’ bei der HGE wohl etwas vorgeglüht": Mit diesem längsten aller bisher eingegangenen Mottos haben die Teilnehmer der Handballgesellschaft Eberbach gepunktet. Wir wünschen eine klare Sicht! Insgesamt sind bislang 67 Anmeldungen für den Fastnachtsumzug der KG Kuckuck bei Zugmarschall Wolfgang Röderer eingegangen. Der kunterbunte Gaudiwurm wird sich am Dienstag, 5. März, durch die Stadt schlängeln. Los geht’s um 14.11 Uhr, anschließend ist bis 19 Uhr (Ausschank bis 18.45 Uhr) närrisches Treiben auf dem Leopoldsplatz angesagt.

Hintergrund UMZUGSPLAKETTEN (mabi) 3000 Umzugsplaketten zu je 2 Euro werden verkauft. Es gibt sie bereits jetzt bei allen Uniformierten der KG Kuckuck sowie in verschiedenen Geschäften. Während des Fastnachtsumzugs in Eberbach bietet sie der MGV Liederkranz an. Die Einnahmen sind sehr wichtig, da sich die Umzugskosten auf rund 10.000 Euro belaufen.

Ärgerlich sind für Röderer sogenannte Fake-Anmeldungen. Gruppen melden sich online an und bestätigen ihre Anmeldung nochmals per Mail. Irgendwann behaupten sie dann "nur etwas ausprobiert zu haben und nun einen anderen Termin zu haben". "Ausgesprochen ärgerlich", sagt Röderer. Aber es gibt ja auch die Guten, die sich eintragen und dann natürlich auch mitmachen. Neben der HGE sind die diesjährigen Abiturienten mit dabei; Motto: "JvABI", angemeldet sind 75 Fußgänger. Das Äppelwoiteam Heddesbach reist mit einem Gefängniswagen an (und kann die Abiturienten gleich wieder einsammeln). Die Bietjer Moorhexen sind logischerweise Hexen, und die Dorfkinder thronen auf einem "Mallorca-Wagen". Die Odenwälder feiern "Odenwälder Oktoberfestparty", die Wilden aus dem Ittertal werden zu Ittertalianern und bei den Fastnachts-Freunden-Eberbach kehrt das Mittelalter zurück. Aus Neckargerach kommt die große Garde des NCV angereist, Motto: Arabische Nächte. Die Igelsbacher Meckis reisen im Schlaraffenland und die Hesselbacher haben Schneewittchen und die sieben Zwerge im Gepäck.

Hintergrund WURFGESCHOSSE (mabi) Rund zwei Tonnen Gutsel plus 90 Kisten je 60 Packungen Chips (etwa 11.111 ) lassen die Kuckucke bei drei Fastnachtsumzügen auf das närrische Volk niederprasseln. Kosten dafür: rund 7000 Euro. Laut Präsident Udo Geilsdörfer wird es immer schwieriger Wurfmaterialien zu bekommen. Außerdem haben sich die Preise im Laufe der letzten Jahre verdoppelt.

Mit dabei werden die Hirschhorner Hexen sein und "Knusper, Knusper Haidebow" steht bei den Karnevalfreunden Haidebow an. Natürlich ist die KG Kuckuck mit vielen Wagen und Fußgruppen vertreten: Kuckucksgarde, Prinzengarde, Kuckuckskids, Kuckuckseier und Kuckucksküken sind dabei, ebenso die Elwetritsche mit dem Motto "Der Traum vom Fliegen", Roadrunners, Stadtschwalben, "Rosenturmersatzkerzen", Büttel, Ranzengarde, Juniorenranzengarde, Nesthocker und selbstverständlich der Elferrat.

Bei der KG Urmel wird es "einfach zauberhaft", Levior Direkt UG macht mit, ebenso Maiers Bauernstube mit "Manta Manta". Bei den Neckarwimmersbacher Ratze steht "Ausbruch der Neckarwimmersbacher Sträflinge" auf dem Programm: Morgens aus’m Knast ausgebrochen, mittags auf’m Umzug mitgeloffe" (mal wieder was zum Einsammeln für die Heddesbacher). Die Odewäller Fastnachtsfreunde präsentieren die "Odewäller Fleckvieh Show zum fünfjährigen Bestehen", Pleutersbach & Friends verwandeln sich in Griechen, die Verriggde Feijaveggel sind natürlich Veggel (was sonst) und die Teilnehmer des VfB Eberbach machen unter dem Motto "wird noch bekannt gegeben" mit (Naja, die lassen sich aber sicher noch was einfallen). Mehrere Nummern werden natürlich an die Hirschhorner Ritter vergeben: Herolde, Fahnenschwinger, Rasselbande, Funkenmariechen, Prinzessin Ulli I. und Prinz Mathias II., Millenniums, Prinzengarde, Männerballett und Komiteewagen stehen auf der Liste. Der Rockenauer Club Eulenspiegel bringt Eulenküken, -knappen, -funken und -sterne mit, ebenso wie Nachteulen und den Komiteewagen. Flower-Power steht bei der Rasselbande an, Froschkönig bei den Faschingsfreunde FWK Wakaba, und Musik gibt’s auf die Ohren vom Fanfarenzug Eberbach sowie von der Feuerwehrkapelle Wakaba. Aus dem fernen Neckargemünd reisen an: Elsenzhexen, Symbolfigur Till, Mini- und Juniorsternchen, Juniorentanzmariechen Angelina Funk und Aaliyah Schäfer, Neckarsternchen, Stadtprinzessin Lea I. und das Neckargemünder KG Narrenschiff mit dem Komitee. Teilnehmer aus Sensbach sind dabei, die Linnischer mit Arche Noah.

Allen voran fahren natürlich die Stadt Eberbachmit dem Eber-Kuckuck und die Polizei. Letztere hat sich mit einem Auto und zwei Personen angemeldet (Hoja). Die Ehrenamtlichen des THW sorgen unter anderem für einen reibungslosen Ablauf.

Aufstellung für die Teilnehmer ist ab 12.29 Uhr in umgekehrter Reihenfolge in der Friedrichsdorfer Landstraße. Um 14.11 Uhr sollte die Zugnummer 1 bereits an dem ganzen Zug vorbei und an der Kreuzung Friedrichsdorfer Landstraße/Hohenstaufenstraße sein. Von dort geht’s durch die Odenwaldstraße weiter über den Neuen Markt und die Bahnhofstraße, den Bahnhofsplatz und die Luisenstraße bis zum Leopoldsplatz.

Info: Anmeldungen sind noch möglich unter www.kg-kuckuck.de