Buchen/Eberbach. (ahn) Musik ist die beste Medizin - das gilt in gewisser Weise auch für den 18-jährigen Jonas H. aus Buchen-Hainstadt, der Anfang des Jahres beim Schulbusunglück in Eberbach schwer verletzt wurde und sich in der Reha befindet: Die Band "Prime Session" wird am Samstag, 7. Juli, um 21 Uhr im Gewerbepark Hainstadt ein Open-Air-Benefizkonzert spielen, wobei ein Teil des Erlöses Jonas und seiner Familie zugutekommt. Urheber dieser Idee sind der Musiker Wolfdieter Hieke, Gründer von "Prime Session", sowie die Eventtechnikfirma "Blackout Eventmanagement", die anlässlich ihres zehnjährigen Firmenbestehens das Benefizkonzert veranstalten wird.

"Sorry, das ist der musikalische Leiter von ,Voice of Germany‘, da muss ich dran", entschuldigt sich Hieke, als bei unserem Besuch sein Handy klingelt. Der Musiker hat durch seine Karriere als Keyboarder sowie durch seine Zusammenarbeit mit namhaften Größen wie dem DSDS-Gewinner Thomas Godoj oder der Band Juli gute Verbindungen in Deutschlands Musikszene. Davon profitiert auch die Spendensammlung für Jonas, für die der Initiator einige nationale Musikgrößen gewinnen konnte, die sich in vielerlei Form beteiligen werden.

Die wichtigste Nachricht: Jonas befindet sich auf dem Weg der Besserung, seine Genesung in der Reha schreitet voran, so Hieke, der nicht unweit der Familie des Rekonvaleszenten wohnt und mit ihr in engem Kontakt ist.

Begonnen hat alles damit, dass die Buchener Eventtechnikfirma "Blackout" dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Wie der Musiker erzählt, sei der Inhaber Manfred Schwing an ihn herangetreten, um "Prime Session" für die Festlichkeiten zu buchen. Eine gute Idee, denn Hiekes Vorschlag, dabei ein Benefizkonzert für Jonas H. zu veranstalten, sei bei Schwing auf offene Ohren gestoßen. "Ich finde es schön und toll, dass Manfred Schwing den Benefizgedanken mitgeht und das Konzert veranstaltet", freut sich der Gründer der Band "Prime Session".

Benefizkonzert > Datum: Samstag, 7. Juli, von 21 bis 0 Uhr, Einlass ab 20 Uhr. > Ort: Gewerbepark Hainstadt, Parkmöglichkeiten auf dem Parkplatz der Ziegeleifirma Monier, Shuttle-Bus-Fahrten werden eingerichtet. > Kartenvorverkauf: Tickets gibt es für 15 Euro in Hainstadt bei der Bäckerei Zuckerbeck; in Buchen bei der Tankstelle Englert, bei der Eventtechnikfirma "Blackout Eventmanagement", bei der Firma für Zerspanungswerkzeuge Wolfdieter Hieke, bei der KS Telekommunikation und bei der Cocktailbar "Bar-hamas"; in Eberbach bei Glasklar Bauer im Neuen Weg 1, unter Telefon (0 62 71) 14 99. Kinder die in dem Bus waren, können sich bei Bauer melden, für sie gibt es eine kleine VIP-Überraschung. Weitere Informationen: www.primesession.com

Diese ist deutschlandweit unterwegs - das Besondere an ihr: Die Besetzung aus renommierten Musikern wechselt ständig, weshalb auch keine Proben stattfinden. Hieke beschreibt das gängige Vorgehen: "Zwei Wochen vor dem Gig bekommt jeder Musiker eine Auswahl von ungefähr 30 Songs. Man trifft sich am Nachmittag vor dem Auftritt zum Soundcheck, manch einen sieht man da zum ersten Mal." Von der Spontaneität und dem Live-Charakter profitieren die Zuschauer. "Das Publikum erlebt die Essenz und das Pure zusammen mit der Band."

Beim Benefiz-Open-Air in Hainstadt soll eine attraktive Mischung aus Pop, Funk, Soul und Rock gepaart mit aktuellen Charthits geboten werden. Dafür, dass die Veranstaltung nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen etwas Besonderes wird, sorgt der Veranstalter, der die Technik bereitstellt. Zum Jubiläum der Eventtechnikfirma werden einige große Geschütze aufgefahren, wie Hieke verrät: "Neben den neuesten Beschallungs- und Lichtsystemen kommt auch Pyrotechnik zum Einsatz."

Musikalisch werden ebenso große Geschütze aufgefahren: Singen werden der charismatischen Sanoj Abraham, der schon mit Tim Bendzko und Udo Lindenberg zusammenarbeitete, die Soulsängerin Amy Sue, wohl eine der besten Soulstimmen Süddeutschlands, und Louis Leibfried, der beim Plattenlabel von Xavier Naidoo unter Vertrag steht.

Begleitet werden sie von Musikern, die schon mit Chaka Khan oder Xavier Naidoo zusammenarbeiteten. Zudem verriet Hieke, dass er noch auf zwei Musiker der Band "Glasperlenspiel" hoffe, die hätten allerdings noch nicht sicher zugesagt. Ebenso unterstützen andere wohlgesinnte Promis aus dem Musikgeschäft die Aktion, auch ohne auf der Bühne zu stehen, darunter Künstler wie Jeanette Biedermann, Mark Forster, Max Giesinger oder Gregor Meyle. Alles wollte Hieke nicht verraten, doch einige bekannte Musiker werden Accessoires von sich zur Verfügung stellen, die am Konzertabend für den guten Zweck ersteigert werden können. Außerdem sind Videobotschaften von diversen Künstlern geplant.

Videogrüße von zum Beispiel Oli P. kann man schon auf der Facebook-Seite von "Prime Session" anschauen. Dort gibt es zudem sämtliche Updates zum Stand der Planungen sowie die Daten für das Spendenkonto, das Hieke für Jonas in Absprache mit dessen Familie eingerichtet hat. Helfen kann man auch durch einen Obolus an einer Spendenbox direkt beim Open-Air. Rund um das Konzert sind nicht nur auf der Bühne, sondern auch bei der Organisation Profis am Werk: So gebe es schon einen Plan B bei schlechtem Wetter, wie Hieke erklärt: "Blackout arbeitet gerade daran, dass wir die Hainstadter Halle als Backup bekommen."

Insgesamt hoffe man auf 500 bis 1000 Zuschauer, der Kartenvorverkauf laufe bereits gut an. Für Jonas und seine Familie sind das gute Neuigkeiten. "Die Mitglieder der Familie sind alle musikbegeistert, sie freuen sich riesig. Jonas ist selbst Musiker und spielt Gitarre", erzählt Hieke. Mit dem Benefizkonzert bewahrheitet sich damit auf vorbildliche Weise sein Credo: "Musik ist etwas Schönes, um Gleichgesinnte zusammenzubringen."