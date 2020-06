Von Christofer Menges

Eberbach. Mit der Liveshow der Wohnzimmertouristen und dem Tarantino-Streifen "Once upon a Time in Hollywood" klang am vorigen Donnerstag das Eberbacher Autokino aus. 1571 offizielle Besucher zählte das städtische Kulturamt bei den 26 Veranstaltungen über neun Tage auf dem Festplatz in der Au. Die meisten Zuschauer kamen zu Filmen: 134 wollten "Feuerwehrmann Sam" sehen, 128 "Die Känguru-Chroniken" und 123 die Udo-Lindenberg-Doku "Mach Dein Ding".

Eher gering war der Zuspruch zu den auf LED-Wand übertragenen Liveshows: Zum Kabarettisten Ole Lehmen kamen 57 zu Gonzo’s Jam 51. Deutlich weniger waren es bei den musikalischen Lokalmatadoren Jesse Tellem (32 Zuschauer) und Wohnzimmertouristen (30) sowie bei der Kinderoper zu Mozarts "Zauberflöte" (35). Das Klassikkonzert des Consortium Felicitas wurde, weil sich nur sechs Zuhörer angemeldet hatten, abgesagt.

Die Wohnzimmertouristen ließen sich beim Abschluss am frühen Donnerstagabend auch von der geringen Zuschauerzahl in den 14 Autos vor der Bühne nicht beirren. "Ungewohnt" sei es schon, sagte Sängerin Marina Held, aber "voll schön", überhaupt wieder live Musik machen zu können. Unterstützt vom Würzburger Rockclass-Schlagzeuger Xaver Hauck zog das Duo auch in kleiner Besetzung alle Register seines Debütalbums "Eine Leopardenhose macht dich nicht sofort exotisch!" "Miststück", an Cameos "Word up" angelehnt, rockt auch in der Trio-Besetzung. Mit Ben Held an der Gitarre und Haucks geradlinigen Rockdrums kann Marina Held auch die raueren Seiten ihrer beeindruckenden Stimme zur Geltung bringen.

Die Stärke der Wohnzimmertouristen liegt aber in anspruchsvollem Pop. Die Ballade "Jedes Jahr", die auf SWR-Sendern aktuell öfters im Radio gespielt wird, bringt das Duo mit Multiinstrumentalist Ben Held am E-Piano in der Abendsonne mit der extralangen Version zum Schillern.

Bei "Heimatstadt", ihrem "Eberbach-Song" kommen Marina Held die Tränen. "Ihr denkt, die ist immer nur am heulen", schluchzt die Sängerin ins Mikrofon. Dabei ist es einfach nur das Gefühl, das aus ihr sprudelt und das sie im nächsten Moment, so voll und punktgenau, als ob nichts gewesen wäre, dass nicht ihr, sondern einigen Zuhörern die Tränen des Glücks in die Augen schießen. Bei "Wir", einer einfühlsamen Ballade, schallt Marinas Power-Stimme selbst aus einfachen UKW-Empfängern wie große Pop-Oper. Was live in der kleinen Besetzung nicht so gut funktioniert, ist das "Lied von der Liebe", auch ein Song, mit dem die Wohnzimmertouristen derzeit deutschlandweit einiges an Beachtung finden. Das wird im Vergleich zur Single mit Gitarre und Schlagzeug zwar rockiger, im Trio fehlt es aber an der musikalischen Wucht, die den Song eigentlich zur Powerpop-Perle macht.

13 Songs, eine Stunde elf Minuten spielen die Wohnzimmertouristen in der Au. Das Hupkonzert, das den Applaus ersetzt, ist ausdauernd.

"Es war ein bisschen komisch, weil man die Gesichter nicht sieht und von den Autos ein Riesenabstand zur Bühne ist", sagte Ben Held nach dem Auftritt. "Ein schönes Erlebnis" war es für Marina Held dennoch. Für die Wohnzimmertouristen, die wegen der Corona-Pandemie ihre geplante Tour absagen mussten, läuft es wieder: 200 000 Zuschauer sahen die Band bei den drei Liveschalten aus Eberbach in "Kaffee oder Tee" im dritten Programm. Die Songs laufen im Radio. Im Autokino drehte ein Filmteam. Das Video zu "Jedes Jahr" soll demnächst erscheinen. Im "Schall"-Magazin für deutsche Popmusik ist in der am 14. Juni erscheinenden Ausgabe ein Artikel über das Duo geplant.

Ob es das Autokino noch mal geben wird, ist offen. Dass sich der Festplatz auch für ein Open-Air mit Musik made in Eberbach eignen würde, wenn mehr Zuschauer kommen könnten und kämen, haben die Auftritte von Jesse Tellem und den Wohnzimmertouristen indes gezeigt.