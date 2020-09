Von Marcus Deschner

Eberbach. Zur zweiten Testtour auf Fahrrädern kam am Montag die neu gegründete Radwege-Aktionsgruppe um Katrin und John Landis zusammen. Bei der Premiere von "Eberbach macht mobil" war es vom Hohenstaufen-Gymnasium über den Neuen Markt zum Sportgelände in der Au und wieder zurückgegangen. Jetzt startete man an der Realschule in Richtung Innenstadt. Zehn Mitfahrer fanden sich ein, darunter eine 83-jährige Frau, die von der Aktion durch die Tageszeitung erfahren hatte und sich spontan zum Mitfahren entschloss.

Auch der grüne Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein nahm teil, der aus Neckargemünd per Zug angereist war und die Strecke zur Schule selbstverständlich per Zweirad zurücklegte.

John Landis umriss die Ziele der losen Gruppe: Man wolle die Sicherheit für Radfahrer in der Stadt verbessern und der Stadtverwaltung gut durchdachte Vorschläge präsentieren. Daher wolle man sich zunächst "lieber weniger, aber dafür gute Maßnahmen" überlegen.

Vielleicht könne manches ja sofort umgesetzt werden. Später könne man immer noch größere Dinge in Angriff nehmen. Landis legt großen Wert darauf, dass jeder Vorschläge dazu einbringen kann, auch wenn man nicht der Gruppe angehört. Katzenstein wurde gefragt, über war für Erfahrungen mit Radwegen in anderen Kommunen er denn berichten könne. Katzenstein ist Mitglied des Kreisvorstands im Allgemeinen Deutschen Fahrradklub. Viele Kommunen hätten zwecks entsprechender Planung ein professionelles Büro beauftragt, wusste der Landespolitiker. Auch der Rhein-Neckar-Kreis habe ein Konzept für ein Radwegenetz erstellen lassen. Und vom Land gebe es eine Schrift mit Musterlösungen für Radverkehrsanlagen. Die umfangreiche, reich bebilderte Schrift gehe etwa auf gemeinsame Rad- und Gehwege, Radwege an Bushaltestellen oder auf das Radeln in Kreisverkehren ein.

Von der Realschule fuhr die Gruppe zum Radweg entlang der Umgehungsstraße L 2311. Diskutiert wurde, ob es geschickter sei, vom Neuen Weg Nord direkt auf den Radweg zu fahren oder die "Abkürzung" über die alte Straße und Itterbrücke bis zur Ampel dort zu nehmen.

"Die Strecke war spannend", zog Katrin Landis Fazit. Legal sei der viel befahrene Schulradweg aber gar nicht durchgehend nutzbar. Der Radweg endet plötzlich an der Shell-Tankstelle. Dort müsse man absteigen, das Velo über den Zebrastreifen schieben und könne erst dann wieder aufsteigen. "Da muss sich was ändern", sagte Landis. Abschluss für die Gruppe war dann am Neckarlauer, wo es für jeden einen "Radler" zu trinken gab. Kommenden Montag, 14. September, will man sich wieder zum gemeinsamen Radeln treffen. Ort, Zeit und Strecke stehen aber noch nicht fest.

Info: Wer Vorschläge zur Verbesserung der Eberbacher Radwege machen möchte, kann diese unter der E-Mail-Adresse Eberbachalltagsradler@gmx.net einreichen.