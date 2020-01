Von Felix Hüll

Eberbach/Berlin. Tot. In der nächsten Sekunde kannst du tot sein. Der Bildschirmausschnitt würde dann wohl noch stärker wackeln, dann in einem Schwung nach rechts oder links wegsacken, so dass der Zuschauer das waagrecht erkennbare Terrain plötzlich schräg gestellt sehen würde. So eine Szene lässt sich fürs Kino nachstellen. Das Besondere: diesen Film, den Rudi Joho vorführt, der ist echt.

Die Aufnahmen dafür gedreht hat ein Soldat der Bundeswehr in Afghanistan während des Karfreitaggefechts bei Kundus im April 2010. Das und wozu Joho Filme wie diesen einsetzt, erläutert er in seiner Funktion als Lebensbegleiter des Bundes Deutscher Einsatzveteranen (BDV).

Deutschland hat wieder Kriegsheimkehrer – Veteranen. Trotz aller damit zusammenhängenden Umstände ist das seit Jahrhunderten in vielen Nationen nichts außergewöhnliches. In Deutschland war es das aber – im Zeitraum zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Beschluss des Bundestages, die Bundeswehr zu Einsätzen außerhalb des Bundesgebiets oder gar der NATO zu entsenden.

Rudi Joho hat seine aktive Wehrdienstzeit noch "zu Zeiten des Kalten Krieges" in einer Bundeswehr absolviert, die mit der heutigen nicht mehr vergleichbar ist. Und dennoch kümmert sich Reservist Joho um das Thema, wie die Heimat mit Soldatinnen und Soldaten umgeht. Ihm geht es um die Menschen, die von Auslandseinsätzen zurückkehrten und dabei Schäden an Leib und Leben erlitten, ohne zu den mittlerweile 113 Gefallenen zu gehören: So viele Tote stehen auf der Liste seit dem UNTAC-Kambodscha-Einsatz 1993. Darin nicht enthalten ist die Zahl der Todesfälle des Kommandos Spezialkräfte. Sie unterliegen der Geheimhaltung.

Die Rückkehrer müssen ihr Verhalten (wieder) auf den vom Einsatz komplett verschiedenen Alltag einstellen. Das gelingt nicht immer – und vor allem: Diese Einsatzveteranen haben den Eindruck, dass die Gesellschaft sich mit ihnen gar nicht beschäftigt, sie nicht versteht.

Der Eberbacher Rudi Joho wirkt beim Verband Deutscher Einsatzveteranen als Fallmanager mit. Foto: Hüll

Die Veteranen erleben nur wenig Bereitschaft, sich eingehender mit dieser Begleiterscheinung von Militärmissionen im Auftrag der Volksvertretung, des Bundestags, auseinanderzusetzen. Mittlerweile seit über neun Jahren gibt es quasi als Selbsthilfegruppe den Bund Deutscher Einsatzveteranen.

Er will sich gezielt der Probleme und Nöte dieser Personengruppe annehmen und damit die Angebote des Dienstherrn wie etwa den Sozialdienst der Bundeswehr oder Versorgungsinstitutionen des Bundes ergänzen. Letztere empfinden viele Rückkehrer laut Joho oft als unzureichend. "Wir haben mittlerweile schon 400 000 Leute im Einsatz gehabt. Davon kommen 20 Prozent mit psychischen Belastungen zurück. Manches äußert sich erst viele Jahre später, oft lange nach Ausscheiden aus dem Dienst", berichtet Joho.

Er ist eigentlich hauptamtlicher Organisationsleiter in der Kreisgeschäftsstelle des Deutschen Reservistenverbands Rhein-Neckar-Odenwald mit Sitz in Eberbach. Darüber hinaus hat er sich zum "Fallmanager"/"Lebensbegleiter" des Einsatzveteranenverbandes schulen lassen. Joho betreut so drei Fälle im Raum Eberbach. 500 solcher Schicksale finden sich auf Bundesebene, im Raum Eberbach sind es derzeit etwa acht Leute. Das sind Männer und Frauen, bei denen das im Krieg Erlebte manchmal urplötzlich hochkommt.

Die Veteranen sind nicht mehr in der Lage, ihrer Arbeit nachzugehen, sich wie gewohnt mit anderen Menschen abzugeben. Sie geraten in einen Abwärtsstrudel. Joho: "Das müssen sie sich so vorstellen: "sechs Wochen Lohnfortzahlung, 72 Wochen Krankengeld, dann Hartz IV. Frau, Kinder, Wohnung und Auto weg, weitere soziale Probleme kommen dazu." Der Veteranenverband schult seine "Fallmanager" so, dass sie sich der Details des jeweiligen Einzelfalls annehmen. Joho: "Und wenn da nachts das Telefon klingelt, da muss man halt da sein und zuhören." Die "Lebensbegleiter" ersetzen aber keine Fachleute wie Notärzte, Psychologen oder Schuldnerberater. Joho: "Ich kann da nur vermitteln." Aber man kann mit anpacken, unterstützen. Behördengänge etwa können Zeit kosten. Joho: "Einer meiner Fälle, der hatte seinen Einsatz 2000. Jetzt – 19 Jahre später – hat er seine Abfindung gekriegt."

BDV-"Fallmanager" wie Joho in Eberbach gibt es in Baden-Württemberg bislang in Weinstadt, Tamm, Konstanz und Mühlheim. Bundesweit sind es derzeit an die 90 neben ihrem eigentlich Beruf tätige Personen. Obwohl der Einsatzveteranenverband bereits seit neun Jahren besteht, existiert neben der Bundeszentrale in Berlin und den Regionalbereichen West, Nord und Ost noch keine solche Stelle für "Süd". Sie koordinieren die regionalen ehrenamtlichen Fallmanager wie Joho.

Die Voraussetzungen für so eine Stelle "Süd" sollen bei der nächsten Hauptversammlung des Verbandes Ende Mai 2020 geschaffen werden, kündigt BDV-Bundesvorsitzender Oberstleutnant a.D. Bernhard Drescher an.

Um das Anliegen der Kriegsrückkehrer noch bekannter zu machen, soll in Berlin zur Hauptversammlung beim inzwischen sechsten Tag der Einsatzveteranen des zehnjährigen Bestehens des Verbandes gedacht und auf die Veteranen in der deutschen Gesellschaft von 2020 aufmerksam gemacht werden.

So wie Rudi Joho etwa vor Reservisten wie im Eberbacher Kameradschaftsheim Vorträge hielt, wird der BDV am 29. April 2020 in Karlsruhe auf Einladung des Reservistenverbandes über seine Arbeit referieren. Durchgehend ist er im Internet wie in sozialen Netzwerken vertreten.