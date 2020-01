Die Rock’n’Roll-Band „Twighlights“ in der Itterburg, wahrscheinlich im Jahr 1965: Horst Dewald (hinten), Norbert Köhler, Manfred Lenz und Dieter Uhrig (vorne v. l.). Dr. Maurice Benfredj war der „Manager“ dieser Band in den 1960er Jahren. Foto: Maurice Benfredj

Dr. Maurice Albert Sacha Benfredj lebt seit über 50 Jahren in Adelaide/Australien. Vor 20 Jahren war er das letzte Mal in Eberbach. Jetzt will er drei Monate lang noch mal seine „Heimat“ genießen. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach/Adelaide. "Kälte und Regen, Adventszeit, Kultur und Fasching" noch einmal für drei Monate in der Heimatstadt erleben will Dr. Maurice Albert Sacha Benfredj. Der 71-Jährige hat zwar nur sieben Jahre – von 1959 bis 1966 – in Eberbach gelebt, aber die Zeit hat ihn wesentlich geprägt und das Stauferstädtchen ist für ihn seine "Heimat". Selbst in seiner Doktorarbeit in Politik- und Geschichtswissenschaften ging es um seine Zeit in Eberbach. Seit 1968 lebt er am anderen Ende der Welt, in Adelaide in Australien; noch bis Anfang März genießt er Eberbach – wahrscheinlich zum letzten Mal, denn "der Jüngste bin auch nicht mehr".

Benfredj hat sein ganzes Leben gemacht, was ihm gefällt. Und das war einiges: Immer habe er zwei Studiengänge in unzähligen unterschiedlichen Bereichen gleichzeitig absolviert. Seine vielen Titel finden nur klein gedruckt Platz auf seiner Visitenkarte. Nebenbei, so erzählt er, hat er immer gearbeitet; ob als Lehrer, als Berufsfotograf ("ich habe damals beim Eberbacher Atelier Greif viel gelernt"), als Friedensrichter, Radiosprecher oder die letzten 20 Jahre als Psychotherapeut, davor als Informatik-Dozent, und zusätzlich hat er immer "irgendetwas Schriftstellerisches" gemacht. "Das alles einfach nur, weil ich ein bisschen verrückt bin", sagt er lachend. Lernen, Studieren und Ausbildungen sind sein "Hobby". In Australien war er vor seiner Abreise nach Eberbach mit seinem zweiten Doktortitel beschäftigt. Dabei geht es um die Zukunft im Bildungswesen. "Alles ist so kurzfristig angelegt. Keiner hat einen 20-Jahre-Plan für das Bildungswesen, das muss sich ändern", ist er überzeugt. Ob er seinen zweiten Doktor nun wirklich noch durchzieht, weiß er nicht ganz sicher. "Meine Frau sagt immer, ich soll doch mal aufhören. Mal sehen, wer in der Diskussion gewinnt", sagt er schmunzelnd. Apropos Ehefrau, die musste leider in Australien bleiben: "Wir haben drei große alte Hunde, die wir lieben. Wir können sie nicht alleine lassen. Also haben wir die Abmachung, dass immer nur einer von uns auf Reise gehen darf."

Vor etwa 20 Jahren war Benfredj zuletzt in Eberbach. Vieles hat sich aus seiner Sicht seither verändert. Das Positive für ihn: "Die Menschen sind sehr freundlich. Beispielsweise haben mich Leute, die ich gar nicht kannte, an Heiligabend eingeladen." Ebenso positiv empfindet er, dass manche Ausländer in Geschäften oder Gaststätten "völlig integriert sind." Sein Resümee: "Eberbach ist eine sehr freundliche Stadt".

Allerdings hat es vor 20 Jahren in der Stadt noch viel mehr Weihnachtsdeko gegeben und auch ansonsten, "sieht die Stadt jetzt leer aus: Das große Spielwarengeschäft ist weg, ebenso der Schreibwarenladen oder Tengelmann. Das Schmeißer-Stift steht leer – eine Schande. Es gibt auch weniger Wirtschaften. Ich habe mich zum Beispiel auf eine schöne Rinderroulade gefreut. Ich habe keine Gaststätte gefunden, wo es eine gab". Also musste eine Dose ran. "Damals kam man zum Einkaufen in die Stadt. Heute muss man mit Bus oder Taxi in die Steige raus. Oder eben man geht zum Rewe, aber da muss man auch über den Steg drüber. Das ist im Alter alles beschwerlich." Benfredj hat Eberbach von früher auch als sehr "cliquenhaft" in Erinnerung. "Als Reingschneiter war es schwierig, sich zu integrieren. Deshalb bin ich überrascht, wie schnell ich jetzt Freunde gefunden habe, wie interessiert alle sind".

Benfredj ist in Freiburg geboren – und eigentlich ist er Franzose. "Aber das ist eine andere Geschichte." In Eberbach war er auf dem Gymnasium, hat gemeinsam mit den Musikern der damaligen "Twighlights" die Schulbank gedrückt. Die Rock’n Roll Band hat in Kneipen in und rund um Eberbach viele Konzerte gegeben. Dieter Uhrig und Manfred Lenz hofft er demnächst noch in Eberbach zu treffen; Horst Dewald und Norbert Köhler sind inzwischen verstorben. Benfredj hat seine Freunde damals unterstützt, Ankündigungen und Konzertberichte für die Rhein-Neckar-Zeitung und die Eberbacher Zeitung geschrieben. Wie Dieter Uhrig heute sagt, war Benfredj der Manager.

Das Abitur hat er nicht mehr in Eberbach gemacht. Dennoch hat ihn die Zeit am heutigen Hohenstaufen-Gymnasium (damals war das Gymnasium noch in der Bahnhofstraße; Benfredj war dann beim Umzug in den Parallelweg dabei) sehr geprägt. "Es gab unheimlich scheußliche Lehrer und auch die Besten der Besten". Besonders positiv in Erinnerung ist ihm der inzwischen verstorbene Studiendirektor Hans Burchardt. (Sein Sohn Ulrich ist jetzt übrigens Oberbürgermeister in Konstanz). "Das war so ein toller Mensch. Er hat meine Nachfragen nicht als störend empfunden. Er hat mir erlaubt, mich auszudrücken, und mich gelobt." Zurückblickend sagt Benfredj: "Ich war schon lange vor der Studentenrevolution ein Revolutionär. Ich war schon 1964 ein 68er".

Natürlich hat er kurz nach seiner Ankunft in Eberbach dem HSG noch vor den Weihnachtsferien einen Besuch abgestattet. "Direktorin Anja Katzner war äußerst freundlich. Sie hat sich sehr viel Zeit genommen und mir die ganze Schule gezeigt."

1966 zog es Benfredj zuerst als Austauschschüler in die USA. Er blieb gleich zwei Jahre, absolvierte seinen High-School-Abschluss. 1968 dann ging er nach Australien, wo er im Laufe der Jahrzehnte seine vielen Studiengänge abschloss. "Ein Studium in Australien dauert viel länger als in Deutschland." Benfredj hat sich nach eigenen Angaben einfach immer für sehr viele Themen interessiert. Trotz seiner vielen Titel und Qualifikationen ist er aber am Boden geblieben.

Kälte und Regen gibt es in Australien nicht: "In Adelaide (derzeit 35 Grad) regnet es etwa viermal im Jahr. Ich besitze keinen Regenschirm". Kultur hat für ihn auch etwas mit der Geschichte Eberbachs zu tun, die ihn sehr interessiert. "Kultur, das sind alte Gebäude, enge Gassen, Laternen. Ein romantisches Bild. Adelaide ist eine Großstadt, grell und bunt und neu". So genießt er derzeit Kälte und Kultur gleichermaßen. Natürlich verfolgt er auch die schlimmen Buschbrände eher im Südosten Australiens mit. "Adelaide liegt in Süd-Australien. Wir sind dort weitgehend verschont; zumal wir direkt am Strand leben. Aber ich rufe trotzdem oft daheim an, frage wie es geht". Der bekennende Faschingsfan freut sich zudem in Eberbach die närrische Zeit erleben zu können. Benfredj ist zurzeit aber nicht nur im Stauferstädtchen auf Tour; er besucht auch Heidelberg ("die Altstadt ist so schön"), war schon in Mosbach und Heilbronn. "Nach Erbach will ich unbedingt noch." Warum er nach so vielen Jahren noch so gut Deutsch spricht: "Ich höre deutsche Welle, schaue Fastnachtssendungen und Bundesliga", sagt er lachend.

Einige Treffen mit "alten" Eberbachern stehen für Benfredj noch an, er hofft dabei unter anderem auch, noch mehr über die Geschichte der Stadt zu erfahren; bevor es Anfang März wieder zurückgeht – zurück ans andere Ende der Welt.