Der Fußgängerüberweg an der Stadthalle wird nicht termingerecht aufgerüstet. Foto: MD

Eberbach. (MD) Deutlich länger als geplant wird die Fertigstellung der neuen Ampelanlage an der Bundesstraße B37 auf Höhe der Stadthalle dauern. Die war ursprünglich für Ende August geplant.

Der bestehende Übergang soll aus Sicherheitsgründen mit Lichtsignalanlagen aufgerüstet werden, so wie der Zebrastreifen an der ehemaligen "Krone-Post". Während bei diesem die Arbeiten nahezu abgeschlossen sind, müssen sich Fußgänger an der Stadthalle noch gedulden.

Denn krankheitsbedingt habe die mit dem Tiefbau beauftragte Firma nicht termingerecht arbeiten können, bedauerte die Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, der die Maßnahme in Auftrag gegeben hatte, Silke Hartmann. Und da das Bauunternehmen vom 17. bis 28. September noch Betriebsurlaub habe, könnten erst danach die Tiefbauarbeiten wieder aufgenommen werden. Nach deren Abschluss könnten die weiteren Arbeiten erledigt werden. Insgesamt investiert der Kreis für die "Aufrüstung" der beiden Anlagen rund 100 000 Euro.