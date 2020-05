Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Ich würde mich freuen, wenn die Wertschätzung der Pflegeberufe in der Öffentlichkeit, wie wir sie in den letzten Wochen erlebt haben, auch nach Ende der Corona-Krise bleiben würde", sagt Christiane Koch, "und wenn die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung sich verbessern würden, damit wieder mehr Menschen den Pflegeberuf ergreifen."

Seit 1985 arbeitet die examinierte Krankenschwester bei der Eberbacher Sozialstation. Dort ist sie in der ambulanten Pflege unterwegs, daneben ist sie im Büro für das Behandlungspflegeverordnungsmanagement zuständig. Bei letztem kümmert sie sich unter anderem um die Bearbeitung von ärztlichen Verordnungen für die Behandlungspflege und schaut darauf, dass Fristen zur Vorlage bei den Krankenkassen eingehalten werden.

Christiane Koch ist "Springerin". Anders als die meisten ihrer Kollegen hat sie keinen festen Bezirk, in dem sie Pflegebedürftige versorgt. Sie springt immer dort ein, wo eine Mitarbeiterin gerade frei hat, krank oder im Urlaub ist. Rund 300 Menschen werden von den Fachkräften der Sozialstation ambulant gepflegt, zwischen 15 und 30 von ihnen hat eine Mitarbeiterin täglich zu versorgen. "Das hängt davon ab, was bei jedem einzelnen zu machen ist", erläutert Koch. Steht "große Körperpflege" auf dem Programm, so kann das etwa eine Stunde in Anspruch nehmen. Sind nur Spritzen oder Medikamente zu geben, so ist das in wenigen Minuten erledigt.

Koch fängt früh an. "Um 6 Uhr morgens beginnt unser Arbeitstag" gewöhnlich, berichtet sie. Dann werden zunächst die Schlüssel der Patienten geholt, die im Büro unter Verschluss liegen. "Manche sind schwerhörig, die hören das Klingeln an der Haustür nicht. Oder Bettlägerige, die können uns ja nicht selbst öffnen." Als nächstes nimmt sich jede Pflegekraft das Handy, auf dem ihre Tour und die bei jedem Patienten zu erbringenden Leistungen für den Tag gespeichert sind. Das Übergabebuch muss studiert werden, dort sind Besonderheiten eingetragen, auf die zu achten ist. "Jeder Patient hat auch bei sich in der Wohnung eine Mappe mit einem Maßnahmenplan", erläutert Koch, "da steht alles drin, was wir zu jeder Tageszeit bei ihm zu machen haben."

Mit dem jedem Bezirk zugeordneten Auto geht es dann auf Tour, nach der im Handy verzeichneten Reihenfolge der Fahrten. "Als erste werden am Morgen in der Regel die Leute besucht, die Insulinspritzen oder Medikamente benötigen", berichtet Koch. Dann kommen die Pflege-Patienten an die Reihe, die, die aus dem Bett geholt, die geduscht werden müssen, oder die Hilfe beim Anziehen benötigen. Verbände werden gewechselt, Ernährung wird an Magensonden angehängt. Blasenkatheterwechsel, das Richten von Medikamenten in einer Wochenbox oder das Anlernen von Angehörigen gehören ebenfalls zum breiten Spektrum der pflegerischen Tätigkeiten. "Es gibt Patienten, die sehr vergesslich sind. Da fahren wir dreimal täglich zur Medikamentengabe hin", sagt Koch. "Wenn wir fertig sind, geht’s zurück ins Büro zur Nachbereitung." Dann wird die Pflegedienstleitung über Änderungen bei Patienten informiert, eventuell Kontakt zum Arzt aufgenommen.

Was den Pflegekräften aktuell besonders zu schaffen macht, seien die ständigen Veränderungen des Gesetzgebers im Rahmen der Corona-bedingten Maßnahmen. "Das geht von ‚nicht‘ über ‚kann‘ bis ‚muss‘." Vieles sei aufwendiger geworden, sagt Christiane Koch.

So sei es jetzt zum Beispiel schwieriger, beim Arzt durchzukommen. Auch die Wartezeiten beim Abholen von Verordnungen seien länger geworden. "Früher konnte ich hineingehen und erhielt sie geschwind ausgehändigt. Jetzt muss ich mich in die Schlange vor dem Eingang einreihen."

Dann die Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Schutzmaterial: "Medizinische Mundschütze können nicht bei jedem Patienten gewechselt werden, weil wir nicht genügend haben", sagt Koch, "wir haben zwei pro Tag, eine zum Wechseln. Die müssen mehrere Stunden halten, denn wir tragen sie permanent, bis Dienstende." FFP2-Atemschutzmasken müsse man nur bei Patienten mit Corona-Verdacht tragen, "und bisher gab es zum Glück noch keinen."

Auch geänderte Schichtzeiten gehören fürs ambulante Pflegepersonal zum Corona-Schutz. "Wir beginnen nicht mehr alle um 6 Uhr morgens sondern in 10-Minuten-Abständen, damit nicht zu viele gleichzeitig im Raum sind." Tische im Büro wurden auseinander gestellt; alle Mitarbeiter tragen auch dort Mundschutz. "Wir müssen besonders aufpassen, denn wenn eine Mitarbeiterin unter Infektionsverdacht steht, müssten ja alle, die mit ihr Kontakt hatten, auch in Quarantäne bleiben."

Und wie kommen die Patienten mit der neuen Situation zurecht? "Besonders zu Beginn der Pandemie hatten manche Angst. Sie ziehen auch selbst einen Mundschutz auf, wenn wir kommen. Einige wollten, dass wir wenig sprechen. Aber das hat sich inzwischen schon wieder ein bisschen gelegt." Viele litten natürlich darunter, dass sie keine Besuche haben könnten.

Trotz aller Widrigkeiten im Pflegealltag liebt Christiane Koch ihren Beruf. "Da kommt so viel Dankbarkeit von den Patienten zurück. Es macht halt Laune, wenn die Leute zufrieden sind und sich freuen, wenn man kommt." Würde sie ihren Beruf also noch einmal ergreifen, wenn sie zu entscheiden hätte? "Immer wieder!", sagt sie aus tiefster Überzeugung: "Sonst wäre ich nicht so lange dabei."