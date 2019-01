Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Wenn wir wissen wollen, welch schönes Rathaus Eberbach vielleicht heute noch haben könnte, dann müssen wir nach Michelstadt im Odenwald gehen. Der Bau des dortigen spätmittelalterlichen Fachwerkbaus ist 1484 datiert. Es war genau die Zeit, in der die Eberbacher ein neues Rathaus am Alten Markt bauten, und zwar erheblich größer als das in Michelstadt. Michelstadt, Weinheim, Eberbach: Diese Städte hatten ähnliche Gebäude. Rathaus, Stadtgericht, Markthalle und Getreidespeicher: Es waren die typischen süddeutschen Rathäuser jener Zeit, die Mittelpunkte des städtischen Geschehens. Prägendes Stilelement war das Fachwerk in den oberen Geschossen.

Eberbachs Rathaus war erheblich größer als dieses in Michelstadt, erbaut im Jahr 1484. Foto: Rainer Hofmeyer

Im Gegensatz zu den hölzernen unteren Arkaden in Michelstadt baute man in Eberbach den Sockel aus Stein - wegen der Hochwasser. Es wurde ein dominanter Bau. Auf einem Stadtpanorama von 1619 überragt sein Dach die Firste aller anderen Eberbacher Gebäude, der Dachreiter war sogar höher als die Kirchturmspitzen - ein Zeichen bürgerlichen Selbstwertgefühls.

Quadratisch war die Grundfläche: Rund 15 auf 15 Meter. Im Erdgeschoss, zwischen den Arkaden, die offene Markthalle mit den Verkaufsbänken für Bäcker und Metzger, darüber der Bürgersaal - auch für Hochzeiten und sonstige "Lustbarkeiten", im zweiten Stockwerk zwei Ratsstuben, eine Küche und ein kleiner Archivraum. Darüber lag ein Kornspeicher - bei Kriegsgefahr zur Versorgung der Bevölkerung. Ein Amtszimmer für die beiden Bürgermeister gab es nicht - sie waren jeweils ehrenamtlich tätig.

Pfalzgraf Otto II. von Pfalz-Mosbach spendierte das Bauholz und genehmigte 1484 Eberbach einen weiteren Jahrmarkt, um zusätzliches Geld aufzubringen. Schon allein der Neubau riss Löcher in den Stadtsäckel. Hätte die Stadtkasse später immer das notwendige Geld für Reparaturen gehabt, man hätte den dereinst wohl schönen Bau über die Jahrhunderte erhalten können - vielleicht bis in die heutige Zeit. Immerhin wurde das Rathaus 330 Jahre alt.

Stattdessen musste am Haus im Laufe der Jahrhunderte immer wieder repariert werden. 1587 wird notiert, dass die Fenster wegen Sturmschäden ausgetauscht werden mussten. Während des Dreißigjährigen Krieges, im September 1643, plünderten kaiserliche Reiter aus dem Rathaus 24 silberne Becher. 1663 wurden das Schieferdach und die Dachgauben ausgebessert. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg, zur Jahreswende 1688/89, brachen französische Soldaten im Rathaus einige Gelasse auf, raubten Bargeld, zerrissen Amtsbücher und Protokollbände.

Im 18. Jahrhundert waren verfaulte Balken zu ersetzen. Wegen mangelnder Sauberkeit wollten Bäcker und Metzger ihre Waren nicht mehr in der Markthalle ausstellen - so blieb auch der Mietzins für die Stadt aus. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war das heruntergekommene Rathaus nicht mehr zu reparieren. 1814 fiel ein Stück Eberbacher Spätmittelalter dem Abriss zum Opfer. Vorübergehend stand noch der Steinsockel. Letztlich hat allein die Glocke vom kleinen Rathausturm bis heute alles überstanden.

Vom damaligen Stadtbaumeister gezeichnet: Diese um 1910 geplante Rathaus-Erweiterung wurde niemals gebaut. Repro: Rainer Hofmeyer

Aber dann: Fehlendes Nachdenken, Unentschlossenheit beim Rat der Stadt, kein Geld: Das alte Gebäude war 1814 verschwunden, aber man hatte kein neues. 1815 mietete die Stadt deshalb Räume im Wohnhaus des Karpfenwirtes an, der Rat der Stadt und die Registratur kamen im Gasthaus Engel unter. Zwei Jahre später wurden alle in das große Haus Leutz am Alten Markt umgezogen, heute ist dort das griechische Restaurant "Hermes".

1822 drängte der Stadtrat die staatlichen badischen Stellen auf Genehmigung eines Neubaus am alten Ort. Das Geld dafür kam vom Holzverkauf aus dem Stadtwald. Ein Jahr später wurde der Steinsockel des mittelalterlichen Rathauses beseitigt - man hatte ihn eigentlich als Basis für das neue erhalten wollen. Maurermeister Georg Martin Epp bekam den Zuschlag für den Neubau - 6325 Gulden Bausumme, das günstigste Angebot. Die Pläne zeichnete der neu ernannte Bezirksbaumeister Ferdinand Thiery, ein Schüler des renommierten badischen Baumeisters Friedrich Weinbrenner. Es ist das Rathausgebäude geworden, das wir heute als städtisches Museum kennen - mit der jetzt 535 Jahre alten Glocke im Turm.

Maurermeister Epp konnte seine Kosten gut drücken. Der Buntsandstein kam aus nahen heimischen Steinbrüchen, das Bauholz vom Itterkopf, das Dach wurde mit Schiefer vom alten Rathaus gedeckt, für die Innenwände wurden Steine wiederverwendet, die Eberbacher mussten in Fronarbeit die Baugrube ausheben und den Bauschutt abfahren. Der Rohbau stand nach vier Monaten, im September 1823. Beim weiteren Ausbau kam im Oktober 1824 das bislang größte in Eberbach gemessene Hochwasser dazwischen, beschädigte auch das Rathaus. Anfang 1827 war das Projekt neues klassizistisches Eberbacher Rathaus endlich abgeschlossen. Kosten jetzt: fast 8000 Gulden.

Das erste Rathaus, das nie gebaut wurde: 1910 war ein Anbau an das Rathaus geplant, vom Volumen her fast das Dreifache des bestehenden. Stadtbaumeister Fritz Bansbach zeichnete die Pläne. Das Rathaus sollte entlang der Hauptstraße bis zur Zwingerstraße erweitert werden. Ein gewaltiger Baukörper, höher als Bormanns Krone-Post gegenüber. Ein Anblick, fast schon gleich einer optischen Zerstörung der Stadtfront zum Neckar hin. Alle städtischen Ämter sollten Platz haben: Ratschreiber, Stadtkasse, Bauamt, Archiv, Stadtpolizei, Ratsdiener, Grundbuchamt, Museum. Es gab sogar eine Raumreserve für die öffentlich-rechtliche Eberbacher Sparkasse.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges, die Weltwirtschaftskrise 1923 - die hochtrabenden Eberbacher Rathauspläne blieben in der Schublade. Immer wieder wurde über die Jahre danach der Raumbedarf der städtischen Verwaltung nur provisorisch gedeckt. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten gab es ab 1935 auch keine Autonomie der Gemeinden mehr, ein Rathaus als Symbol kommunaler Selbstverwaltung war nicht mehr gefragt. Demokratische Strukturen kamen erst nach 1945 wieder auf. 1951/52 dachten die Eberbacher an den Umzug des Rathauses ins alte Schulgebäude in der Friedrichstraße, samt Anbau zum Lindenplatz hin. Bekanntlich wurde daraus nichts.

1965 zog Bürgermeister Dr. Hermann Schmeißer mit seinem Hauptamt vom Alten Markt ins Thalheim’sche Haus, der Sitzungssaal des Rathauses wurde weiter genutzt. Ein Jahr später wurde die frühere Bezirkssparkasse am Leopolds-platz gekauft, der alte Leininger Hof. Rechnungsamt, Einwohneramt, Standesamt und Stadtkasse zogen dort ein. Schmeißer plante die Stadt neu, und zwar modernistisch. Beispiele seiner Ideen sind zwei Betonhäuser, die heute noch den Neuen Markt verunstalten. So sollte auch das von Schmeißer gedachte neue Rathaus sein.

Schmeißer hatte vor, die Stadtverwaltung beim Pulverturm und vor die Stadtmauer zu bauen, bis ran an die Bundesstraße. Der Turm wäre mit Beton umzingelt worden, die freie Fläche verschwunden. Ein Architekt plante sogar einen so "modernen Baustil", dass der von ihm so bewertete optische "Störfaktor Thalheim’sches Haus" niedergerissen worden wäre. Zum Glück für Eberbachs Postkartenansicht war dieses Vorhaben das zweite geplante Rathaus, das nie gebaut wurde. Denn der Bürgermeister-Wechsel 1972 stoppte die rabiaten Pläne. Nachfolger Horst Schlesinger dachte anders und durchkreuzte Schmeißers Pläne gleich in seinem ersten Amtsjahr.

Bürgermeister Schlesinger und Gemeinderat entschieden sich jetzt für ein neues Rathaus am Leopoldsplatz. Lange Zeit hat man die Fassade des Leininger Hofes erhalten wollen, ehe sie der Zweckmäßigkeit zum Opfer fiel. Seit 1991 ist die Stadtverwaltung im heutigen Gebäude, der Saal des Gemeinderates hat auch darin Platz gefunden. Das Rathaus am Leopoldsplatz ist nunmehr das vierte in Eberbachs überlieferter Geschichte. Von einem ist bereits 1442 die Rede. Es ist allerdings nur indirekt in städtischen Archivalien erwähnt. Stadtarchivar Dr. Rüdiger Lenz vermutet, dass es beim Oberen Tor, nahe der jetzigen evangelischen Michaelskirche gestanden hat.

