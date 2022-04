Die Friedrichsdorfer wünschen sich eine Erweiterung des Parkplatzes am Friedhof, der eine Stellfläche für maximal vier Autos bietet. Foto: Marcus Deschner

Friedrichsdorf. (MD) Ein bunter Strauß an Themen kam am Mittwoch bei der Bürgerversammlung im Dorfgemeinschaftshaus auf den Tisch. Vorangegangen war eine Ortsbegehung, bei der dringende Anliegen in Augenschein genommen wurden. Bürgermeister Peter Reichert hatte zu der Veranstaltung, die letztmals vor sechs Jahren stattgefunden hatte, mit Hauptamtsleiterin Anke Steck, Kämmerer Patrick Müller, Stadtbaumeister Detlef Kermbach, Tiefbauamtsleiter Volker Hafen sowie Jens Schilla von den Stadtwerken gleich eine Reihe von Experten mitgebracht, um den etwa 15 Teilnehmern Rede und Antwort zu stehen.

Am Friedhof besprach man eine vielfach von Bürgern gewünschte Erweiterung des Parkplatzes. Der bietet derzeit nur Stellfläche für maximal vier Autos. Die Stadt erwarb daher daneben liegendes Gelände. Die Bauverwaltung soll nun prüfen, ob eine Parkplatzerweiterung in Richtung Wiese Sinn macht. Ein Eingriff in den daneben befindlichen Wald wäre nach Reicherts Einschätzung mit hohen Auflagen verbunden.

Seit Jahren ein Thema im Ortsteil ist auch die Sanierung der Straße im Mühlgrund. Problem dabei ist, dass diese Straße im Sinne des Erschließungsrechts noch nicht endgültig hergestellt ist. Bei einem Ausbau müssten die Anwohner 95 Prozent der Kosten übernehmen. Anders verhält es sich bei der Baumannstraße, die zum größten Teil als "historisch" gilt. Darunter versteht man eine innerörtliche und schon vor der Einführung des Landesstraßenbaugesetzes "zum Anbau bestimmte" Straße. Das heißt, es müssen dort etwa um 1860 schon mehrere Wohnhäuser gestanden haben. Dann haben die heutigen Anwohner Glück und müssen keine Erschließungskosten berappen. Die Maßnahme wolle man im kommenden Jahr angehen, so Reichert. Der frühere Ortsvorsteher Horst Weis regte dabei an, aus Kostengründen nicht nach den Vorgaben des dort bestehenden Bebauungsplans auszubauen. "Wir bleiben hinter diesem zurück und bauen entsprechend den Bedürfnissen", versicherte Volker Hafen.

2023 soll auch die Planung für die Sanierung der arg maroden Höhfeldstraße gemacht werden. Falls man ein Büro findet, das Kapazitäten frei hat. Die auf die einzelnen Bürger zukommenden Kosten sollen für jedes Grundstück vorab getrennt berechnet werden. Damit man vorher schon weiß, was bei der Abrechnung später auf einen finanziell zukommt.

Eine Verbesserung der Beleuchtung in der Amorbacher Straße wird seit langem gewünscht. Vor zwei Jahren habe eine Berechnung der Stadtwerke ergeben, dass man 140.000 Euro in die Hand nehmen müsse, wenn alle 25 Meter eine Lampe steht. Zwar seien Mittel dafür im Haushalt eingestellt, doch solle man wirklich einen derartigen Aufwand betreiben, fragte Peter Reichert. Ortsvorsteher Harald Friedrich bat darum, den Gehweg in dieser Straße auszubessern. Denn besonders zu dunklen Zeiten stellten die dort vorhandenen "Stolperfallen" eine große Gefahr für Fußgänger dar. Und Jens Schilla soll prüfen, ob man eine abgespeckte Zusatzbeleuchtung in der Straße montieren kann.

Angesprochen wurde auch eine mögliche Asphaltierung des Mainzer Weges im Überschwemmungsbereich des Ortsteils Badisch Schöllenbach. Dort kommt es bei Starkregen immer wieder zu Ausspülungen des vorhandenen Schotterbelags. Der Bauhof musste in den letzten drei Jahren vier Mal dorthin ausrücken, um den Weg wieder herzurichten. Mit einem kalkulierten Aufwand von 1600 Euro pro Jahr. Dem gegenüber stünden Kosten in Höhe von 60.000 Euro für die Asphaltierung, von der man erst einmal Abstand nahm.

In den nächsten Wochen soll der Kinderspielplatz im Unteren Fahrbachweg mit einem Doppel-Stabmattenzaun inklusive Tor eine neue Einfriedung erhalten. Harald Friedrich regte an, auch ein Sonnensegel dort aufzustellen da Bäume als Sonnenschutz fehlten. Eine Firma aus Oberzent wird demnächst die Fliesen in der Kneippanlage erneuern. Der rutschhemmende Belag kostet knapp 5000 Euro. Durch einen dort aufgetretenen Wasserrohrbruch verzögerte sich die Sanierungsmaßnahme.

Vorgeschlagen wurde, an der Ausfahrt vom Friedhofsweg auf die Ortsdurchfahrt einen Spiegel anzubringen, da man keine Sicht auf die Vorfahrtsstraße habe und auch die Feuerwehr über diese Kreuzung müsse. Das soll bei der nächsten Verkehrstagefahrt besprochen werden.