Von Christofer Menges

Eberbach. Verzögerungen beim Umbau, Verschiebungen des Eröffnungstermins, erst auf den letzten Drücker vor Auslaufen der Fördermittel fertig geworden: Mehrere Jahre nach dem bislang letzten Konzert gab es im zum Kulturtreff umgebauten ehemaligen Raiffeisenlager in der Güterbahnhofstraße am Samstag wieder Livemusik. "Hausnummer Sieben" und "Vantom", zwei Bands aus der Mannheimer Popakademie, brachten das Depot 15/7 zum Beben. Zum ersten Gig kamen 89 zahlende Zuschauer. Benny Safferling, Vorsitzender des 100 Mitglieder starken Vereins, der den neuen Kulturtreff betreibt, ist mit der ersten offiziellen Veranstaltung "sehr zufrieden": "Ein super Einstand."

Eine halbe Stunde vor Einlassbeginn war die Anspannung noch groß: Kommt jemand? Und wie viele? Corona ist auch im Depot ein Thema. 20 Helfer sind im Einsatz, zwei Sicherheitsleute, von der Stadt gefordert, stehen vor der Tür. Um zehn nach acht sind gerade mal neun drin, die Eintritt bezahlt haben. Um 20 nach acht, die Erleichterung: Erste Gruppen kommen. "Es geht los", sagt Schriftführerin Nicole Guida. Der Saal wird voller.

Um zehn nach neun kommen Hausnummer Sieben auf die Bühne. "Es ist uns eine fucking große Ehre", eröffnet Vokalist Robin Schmidt den Abend – und dann wird es brachial. Zartbesaitete holen sich an der Kasse Ohrenstöpsel. Hausnummer Sieben ziehen ihr Ding durch: dreckige Riffs, krachende Beats, verzerrte Stimmen, Post-Grunge mit deutschen Texten, der allein durch seine Energie mitreißen könnte. Hart und laut, eine Dreiviertelstunde lang. Safferling, selbst früher Profi-Schlagzeuger bei der Chicagoer Shockrockband Slammin’ Watussis: "Da sind viele gekommen, die noch nie da waren, die haben erst mal geschaut und gestaunt – auch über die Qualität der Musik."

Vantom knüpfen daran nahtlos an. Mindestens ebenso laut, aber nicht ganz so dreckig, melodischer, mit teils ergreifenden Texten ("Bis das Leben wieder weitergeht"), manchmal auch mit witzigen Einlagen: Gitarrist und Sänger René Billotin lässt das Publikum miauen. Adrian Bauer an Synthie und Bass und Drummer Marius Brüßel leisten Schwerarbeit. Mehr als eine Stunde Programm hat die erst voriges Jahr gegründete Band nicht. Zugabe gibt es keine. Nach der Show verläuft das Publikum sich schnell, ein paar bleiben noch bis zwei, quatschen und fachsimpeln. Ein ordentlicher Auftakt, der noch Luft nach oben lässt.

"30 Leute mehr hätten noch reingepasst", sagt Safferling. Ihm ist aber vor allem wichtig, dass jetzt endlich wieder etwas passiert und der alte Geist zurückkehrt: "Da steckt viel Liebe hintendran", sagt der Vorsitzende.

So ganz ist das Depot nach dem Umbau dennoch nicht wiederzuerkennen – im guten wie im schlechten. Das Gebäude ist modern, die Raumakustik brillant, Toiletten, Licht- und Tontechnik top, die vom Verein selbst gebaute Bar ein Schmuckstück, Bands und viele Besucher sind erst einmal überwältigt.

Doch Anarchie und kreatives Chaos scheinen verschwunden. Wo früher einfach jemand aus Lust und Laune schräge Sinnsprüche an die Wand getackert hat, hängt jetzt direkt neben dem Eingang das Jugendschutzgesetz. Wo jeder machen konnte, was er wollte, gibt es plötzlich, teils auch aufgrund von Auflagen der Stadtverwaltung, Regeln. Wo freier Geist sich frei entfalten und bewegen konnte und friedlich wild gefeiert wurde, herrscht Ordnung, und das Publikum steht in Reihen und mit Abstand vor der Bühne. (Noch) eine Art Kulturlabor für Jüngergebliebene in laut.

Die schrägen Sprüche von einst: Ein paar liegen vor geweißten Wänden auf dem blankgeputzten Boden im Gang zu den Toiletten. Es wird dauern, bis der Geist der Jugend, Freiheit, Wildheit und Verbundenheit, der das Depot zu dem gemacht hatte, was es war, und der dort einst seine volle Kraft entfaltet hat, in das vorschriftsgemäß wärmegedämmte Gemäuer mit Fluchtweg- und Bestuhlungsplänen zurückgekehrt sein wird.

Info: Weiter geht es im Depot in der Güterbahnhofstraße 15/7 am Samstag, 21. März, mit drei DJs zum Auftakt der neuen Electronic-Party-Reihe "Eberbass". Am Freitag, 27. März, kommen die Wohnzimmertouristen mit ihrem neuen Album "Eine Leopardenhose macht dich nicht sofort exotisch!".

Update: Montag, 9. März 2020, 18 Uhr