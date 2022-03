Von Peter Bayer

Eberbach. Täglich rollt der Verkehr durch die Friedrichsdorfer Landstraße und verursacht entsprechend Lärm. "Es ist schon besser geworden", gesteht Felix Edelmann ein. Die Anwohner- und Angrenzer-Initiative in der "Fridola", der Friedrichsdorfer Landstraße, hat in ihren Augen schon einiges erreicht, um den Verkehrslärm zu verringern. Das heißt für den Sprecher der Initiative und seine Mitstreiter aber nicht, dass es nicht noch besser ginge. "Es geht uns um verkehrsberuhigende Maßnahmen", sagt Edelmann. Bauliche Maßnahmen zur Temporeduzierung könnten im Zuge der, laut Stadtverwaltung, für 2022 bzw. 2023 geplanten Kanalsanierung kommen. "Dann kann man es in einem Aufwasch machen, vorherige Veränderungen würden nur Geld verbrennen", sagt er.

Seit Februar 2019 gilt in der "Fridola" Tempo 30 statt Tempo 50. Darauf weisen die kleinen Schilder am Straßenrand und die weißen Zahlen auf dem Asphalt hin. "Die Schilder sind schon ziemlich klein", sagt Edelmann. Seinen Beobachtungen nach würden sie von vielen Fahrern nicht wahrgenommen – oder aber bewusst ignoriert. Gerade zwischen 5 und 7 Uhr morgens würden die Autos auf der geraden Straße zu schnell durchrauschen, auch Lastwägen.

Stadteinwärts sind viele Verkehrsteilnehmer noch immer zu schnell unterwegs. Foto: Peter Bayer

Anders als die Tempo 30-Schilder würden die beiden inzwischen installierten Messtafeln, welche den Verkehrsteilnehmern ihre Geschwindigkeit vor Augen führen, eine gewisse Wirkung zeigen und vielfach ein Abbremsen zur Folge haben. War es zuerst nur eine, ist seit Dezember 2021 nun auch die zweite Geschwindigkeitsmesstafel stadtauswärts installiert. "Anfangs haben sich die Verkehrsteilnehmer erstaunlicherweise gut an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 km/h gehalten. Jedoch ist dies seit drei Wochen wiederum ins Gegenteil umgeschlagen. Der Großteil hält sich nicht daran", beklagt Edelmann. "Vielleicht sollte die Messtafel stadteinwärts ausgetauscht werden und das selbe Modell wie stadteinwärts montiert werden", schlägt er vor. Denn gerade der Verkehr stadteinwärts auf der abschüssigen Straße halte öfter Tempo 30 nicht ein.

Deutlich auffälliger ist die Messtafel stadtauswärts. Foto: Peter Bayer

Zusätzlich zu den beiden Messtafeln führt die Stadt regelmäßig jeweils für zwei Stunden Geschwindigkeitsmessungen in der Friedrichsdorfer Landstraße durch. "Die zwei Messungen im Monat erscheinen uns aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens als nicht ausreichend", kritisiert Edelmann eine, wie er findet, zu geringe Aussagekraft. Denn diese fänden täglich nur in einem Zeitraum von zehn Stunden statt und das zweimal im Monat, also vier von 720 Stunden im Monat. "Die Aussagekraft dieser Messungen ist daher eher zu vernachlässigen."

Denn die Auswertungen der Messtafeln – welche die Verwaltung der Initiative zukommen ließ – für vorherige Zeiträume zeigten auf – wie etwa von Mai bis Oktober 2021 – dass weit mehr als 300.000 von 440.000 Fahrzeugteilnehmern unter Anwendung von nur einem installierten Geschwindigkeitsanzeigengerät stadteinwärts das vorgeschriebene "Tempo 30" nicht einhielten.

Nach Ansicht der Stadtverwaltung hätte die zweite Messtafel zu spürbaren Erfolgen geführt. "Die Ergebnisse der Messungen seit der Installation des zweiten Geschwindigkeitsanzeigegerätes verglichen mit den Messungen davor zeigen uns, dass sich die Geschwindigkeitsübertretungen in letzter Zeit merklich reduziert haben. Aus diesem Grund können wir ihre Feststellungen mit den uns vorliegenden Zahlen nicht teilen", antwortete die Verwaltung auf ein Schreiben von Felix Edelmann. Die Stadt wolle die Entwicklungen bei den regelmäßigen Messungen in den nächsten Wochen und Monaten sehr genau beobachten und bei Bedarf weitere Maßnahmen zur Einhaltung der Geschwindigkeit in der Friedrichsdorfer Landstraße prüfen.

Derzeit werden, laut Stadt, die Planungen zur Kanalsanierung bzw. Erneuerung der Kanalisation für die Abschnitte 1 und 2 durch ein Ingenieurbüro gefertigt. Die Ausführung des ersten Abschnittes (Einmündung Hohenstaufenstraße bis Friedensweg) ist in diesem Jahr, der zweite Abschnitt für 2023 vorgesehen. "So lange können wir auch noch warten", sagt der Sprecher der Initiative, die bereits im Jahr 2006 den Kampf um Tempo 30 in der "Fridola" aufgenommen hat und 140 Mitglieder zählt.

Um bis dahin die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer zu reduzieren, schlägt Edelmann vor, die beiden Anzeigetafeln näher an Beginn bzw. Ende der "Fridola" zu versetzen. "Das Anzeigegerät stadteinwärts ist so platziert ist, dass die Verkehrsteilnehmer erst relativ spät auf eventuelle Geschwindigkeitsüberschreitungen aufmerksam gemacht werden. Es sollte nach der Einfahrt zu Penny circa in Höhe oder Nähe der Straße Im Ruhbaum installiert werden." Auch die zweite Tafel stadtauswärts findet er gut 50 Meter weiter vorne sinnvoller. Denn eines hat er festgestellt: "Wenn die Fahrer ihre Geschwindigkeit angezeigt bekommen, bremsen sie meistens ab". Und das Abbremsen hätten die Mitglieder gerne schon etwas früher als später.