Von Marcus Deschner

Eberbach. "In der Bevölkerung herrscht große Unsicherheit", sagt Rechtsanwalt Thomas Kaschper und meint damit die Maßnahmen, die vom Gesetzgeber zum Schutz der Verbraucher und Kleinstunternehmer im Zuge der "Corona-Krise" erlassen wurden.

Täglich erreichen Kaschper in seiner Kanzlei Anrufe besorgter Bürger, die mit dem Artikel 240 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) "häufig nichts anzufangen wissen". Der wurde am 8. März aufgrund der Covid-19-Pandemie eingeführt und soll zunächst bis zum 30. Juni gelten. Im Kern besagt der Artikel: Wer wegen der Corona-Pandemie einen langfristigen Vertrag, ein so genanntes Dauerschuldverhältnisses, nicht erfüllen kann oder durch die Erfüllung seinen Lebensunterhalt gefährden würde, kann die Leistung, etwa eine Zahlung, vorübergehend aussetzen.

So sei er kürzlich um Rat gefragt worden, ob man den Abschlag für Wasser, Strom und Gas bei den Eberbacher Stadtwerken jetzt nicht mehr bezahlen müsse. Dem sei natürlich nicht, so, betont der Jurist, der seit über drei Jahrzehnten "im Geschäft" ist. Bei "Dauerschuldverhältnissen", zu denen etwa Strom-, Gas-, Telekommunikations- und Pflichtversicherungsverträge zählten, seien Verbraucher und Kleinstunternehmer, die weniger als zehn Personen beschäftigten und einen Jahresumsatz unter zwei Millionen Euro verbuchten, berechtigt, die Zahlung zu verweigern, wenn diese nicht ohne Gefährdung eines angemessenen Lebensunterhalts bzw. nicht ohne Gefährdung der wirtschaftlichen Grundlagen des Betriebs möglich sei.

Eine solche Existenzgefährdung sei beispielsweise bei einem Arbeitsplatzverlust, unbezahltem Urlaub oder Kurzarbeit gegeben, wenn dadurch das monatliche Haushaltseinkommen den Grundbedarf unterschreite und nennenswerte Finanzreserven nicht vorhanden seien.

Der Kleinstunternehmer müsse zudem sein "wirtschaftliches Unvermögen" zur Zahlung nachweisen. Und: Man dürfe nicht einfach so die Zahlung einstellen, sondern die Zahlungsunfähigkeit gegenüber dem Unternehmer ausdrücklich mitteilen und auf die Zahlungseinstellung hinweisen. Bis zunächst zum 30. Juni dürfe der Vertragspartner, in dem Fall die Stadtwerke, den Vertrag nicht kündigen. Nach Ablauf dieser Frist müsse das säumige Geld vom Verbraucher aber nachentrichtet werden, so Kaschper.

Ebenso könnten Mieter und Pächter von Immobilien und Wohnräumen im Zeitraum vom 8. März bis zum 30. Juni die Mietzahlungen aussetzen, ohne dass dies eine Kündigung des Vermieters nach sich ziehe. Allerdings sei auch hier die Gefährdung des angemessenen Lebensunterhalts des Mieters oder seiner Angehörigen Voraussetzung. Dadurch trete lediglich eine Kündigungssperre ein, die ausstehenden Zahlungen müssten nach Ablauf des 30. Juni nachgezahlt werden.

Sorgen hätten manche Eheleute, die sich beide in Kurzarbeit befinden, um die Raten für ihr Häuschen abzuzahlen. Doch auch da habe der Gesetzgeber vorgebaut. Die Regelungen sähen vor, dass auch bei Immobiliendarlehens- und Verbraucherdarlehensverträgen in dem gesetzlich festgelegten Zeitraum dem Darlehensgeber eine Kündigung wegen ausstehender Raten nicht gestattet sei. Die nicht erbrachten Raten würden damit gewissermaßen gestundet. Natürlich müsse auch hier der Fall vorliegen, dass der Verbraucher durch die Pandemie in die finanziell klamme Lage geraten sei "und ihm die Erbringung der geschuldeten Leistung nicht zumutbar ist", wie es im Juristendeutsch heißt.

Die neue Vorschrift fordere von dem Darlehensgeber das Angebot an den Verbraucher zu einem Gespräch über die Möglichkeit einer einverständlichen Regelung und über mögliche Unterstützungsmaßnahmen. Gegebenenfalls verlängere sich das Darlehensverhältnis um drei Monate, nämlich den Zeitraum, für den keine Rückzahlung erbracht worden sei, erläutert Kaschper. Er sieht allerdings schon heute nach dem Ende der Corona-Krise " eine Lawine" auf die Gerichte zukommen.