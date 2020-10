Den Antrag, die leer stehende Villa in der Dr.-Schumacher-Straße abzureißen und an ihrer Stelle zwei Wohnhäuser mit Tiefgarage zu bauen, hat der Gemeinderat auch wegen großer Bedenken von Bürgern in seiner Sitzung abgelehnt. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Der geplante Neubau von zwei Wohnhäusern hat nicht nur den Eberbacher Gemeinderat beschäftigt, sondern war eingangs auch Thema der Bürgerfragestunde. Die Stadtverwaltung hatte dem Gremium vorgeschlagen, dem geplanten Abriss des bestehenden Wohnhauses in der Dr.-Schumacher-Straße oberhalb des Krankenhauses sowie dem Neubau von zwei Wohnhäusern mit 16 Wohneinheiten sowie einer Tiefgarage zuzustimmen. Die Stadträte sahen dies aber nicht so und lehnten den Antrag bei einer Enthaltung ab.

Christine Kley-Guermeur zeigte sich in der Bürgerfragestunde von der Wuchtigkeit des Bauvorhabens schockiert. In der Nachbarschaft gebe es nur Ein- und Zweifamilienhäuser, zudem befürchte sie Auswirkungen auf den Verkehr. Eine Unterschriftensammlung gegen das Vorhaben laufe bereits, informierte sie. Ferner wollte sie wissen, warum ein solch gewaltiges Bauvorhaben nicht vorher im Bauausschuss besprochen worden sei. "Warum wurden hier so viele Ausnahmen zugestanden, während andere nur wegen der Farbe des Daches Probleme bekommen?", wollte sie noch wissen.

Die Ausnahmen und Befreiungen führte Annkatrin Gummel vom Bauamt aus. Im Bauantrag vorgesehen ist ein Flach- anstelle eines Satteldachs. Die Baugrenze werde mit der Gebäudekante des Wohnhauses 1 um bis zu 2,02 Meter überschritten, die zulässige Stützmauerhöhe von 1,5 Meter auf circa drei Meter sowie die zulässige Geschossflächenzahl um 69,2 Prozent. Vorgesehen ist ferner die Herstellung von 24 Stellplätzen, also 1,5 pro Wohneinheit, womit der Antragsteller dem Wunsch der Stadtverwaltung entsprochen habe, um den ruhenden Verkehr zu entlasten. Negative Auswirkungen auf das Orts- und Straßenbild seien nicht erkennbar.

Bürgermeister Peter Reichert schlug vor, die Entscheidung zu vertagen, mit so massiven Einwänden habe man nicht gerechnet. Ein Gespräch mit den Anliegern, wie es dem Bauherrn empfohlen worden sei, habe offenbar nicht stattgefunden.

Mit einer Überschreitung der Geschossflächenzahl von 69 Prozent würde man einen Präzedenzfall schaffen, so Michael Schulz (CDU). Er sei von anderen Personen angerufen worden, die massive Bedenken geäußert hätten. Eine solche Ausnahme sei nicht vertretbar und würde die Beschlüsse ad absurdum führen. Die CDU hätte dagegen gestimmt.

Rolf Schieck (SPD) sah es ähnlich. Ein solcher Bau sei in diesem Wohngebiet unannehmbar. "Da muss sich einiges tun, bis es in diesen Rahmen passt." Auch Dr. Dietmar Polzin (Freie Wähler) stimmte den Bedenken zu. "Wir wollen Innenverdichtung, aber es muss passen", merkte Peter Stumpf (AGL) an. Das Bauwerk sei schon "sehr massiv".

Einstimmig befürwortet wurde hingegen der geplante Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Schafacker.