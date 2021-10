Was bei plötzlichem Herzstillstand zu tun ist, erläuterte im ESC-Vereinsheim Dr. Patrick Schottmüller Alexander Kreuzer (l.). Es geht ganz leicht, und für jeden Schritt gibt’s Anleitung. Foto: Förster

Von Uta Förster

Eberbach. In der Stadt gibt es mittlerweile an zahlreichen Standorten Defibrillatoren. Aber traut man sich im Notfall auch, sie umgehend an einer hilflosen Person anzuwenden? Leitender Notarzt Dr. Patrick Schottmüller beugt Zögern vor, indem er möglichst viele Menschen schult – zuletzt hat er dies gemeinsam mit Bastian Richter vom DRK beim Eberbacher Sportclub (ESC) im Vereinsheim getan.

Am Samstag, 16. Oktober, ist der weltweite Herzwiederbelebungstag "Restart a heart Day". Auf Initiative des Vereins wurde vor einiger Zeit ein Defibrillator angeschafft. Die Schulung sollte nun zeigen, wie einfach die Bedienung dieses Gerätes ist, das Leben retten kann.

Die traurige Zahl von etwa 100.000 Herztoten in Deutschland pro Jahr zeige, wie bedeutsam dieses Thema ist, erklärte Notarzt Schottmüller.

Bei dieser Zahl handele es sich um Menschen, die gesund erscheinen, die Sport machen und mitten im Leben stehen. Aber plötzlich schlägt ihr Herz nicht mehr. Herzstillstand! Jetzt zählt jede Sekunde, denn wenn das Gehirn nicht mehr vom Blutkreislauf versorgt wird, drohen selbst bei einer Rettung bleibende Schäden. Die engmaschige Bestückung mit Defibrillatoren in Eberbach verzeichnet bereits Erfolge. Schottmüller berichtet von Fällen, in denen die Geräte Menschenleben gerettet haben. Er lobt den Einsatz von Stadt, Bürgermeister sowie der Bürgerinitiative, die dieses Projekt unterstützt und Eberbach so gut mit Defibrillatoren ausgestattet hat.

Gerade in Sportvereinen sei ein schnell zugänglicher Defibrillator fast unerlässlich. Immer wieder kann es beim Sport oder auch bei den Zuschauern zu einem Zusammenbruch kommen. Und dann kommt’s drauf an: sind Menschen da, die wissen, wie man das Gerät bedient?

Das ist gar nicht so schwer, wie man sich das gemeinhin so vorstellt. Denn das Gerät gibt direkt beim Abnehmen des Deckels genaue Anweisungen, was der Reihe nach zu tun ist.

Sobald man merkt, dass ein Mensch komisch zu atmen oder zittern beginnt bzw. keine Reaktion mehr erfolgt, kann gehandelt werden. Eine Person holt den Defibrillator, die zweite Person ruft den Notruf 112, und die dritte Person beginnt mit einer Herzdruckmassage. Die stabile Seitenlage sowie auch die Beatmung seien nach heutigem Kenntnisstand gar nicht mehr so ausschlaggebend. Die Pulskontrolle entfalle inzwischen sogar komplett. Im ESC-Heim probierten die Teilnehmer unter fachgerechter Anleitung an Dummys selbst aus, wie die Herzmassage funktioniert.

Der europaweite Notruf 112 kann überall abgegeben werden. Selbst bei schlechtem Handynetz wird das Signal verstärkt und sucht sich die geeignetste Funkverbindung, so dass in jedem Fall ein Durchkommen möglich ist, wissen Schottmüller wie Bastian Richter.

Und auch bei der Notrufmeldung wird man nicht allein gelassen. Die Person am anderen Ende der Leitung gibt so lange Anweisungen, was zu tun ist, bis der Notarzt wirklich eintrifft. Die Stimme aus dem Defibrillator selbst erklärt, wo die Elektroden am Körper der regungslosen Person angebracht werden müssen. Das Gerät misst mit dem integrierten EKG die Herzfrequenz und bestimmt, ob die Wiederbelebung mit der Herzdruckmassage ausreicht oder ob dafür ein Stromstoß nötig ist.

Bastian Richter erklärt, dass es sich meist um ein Herzflimmern handele, d.h. dass das Herz so schnell schlägt, dass ein Pumpen nicht möglich ist. Mit dem Stromstoß wird dieses Flimmern durchbrochen, so dass der natürliche Rhythmusgeber eine Chance hat, selbst wieder mit dem Schlagen anzufangen. "Wir sind ein Lebewesen, das mit Strom funktioniert. Unser Organismus läuft mit Strom", ergänzt Schottmüller. Diese Stromstöße geben den Impuls, damit das Herz wieder anfängt, regelmäßig zu schlagen.

Edgar Sigmund vom ESC sagte, dass zu bestimmten Veranstaltungen manchmal 2.000 bis 3.000 Leute auf dem Sportplatz seien. Der Verein habe sich daher in der Verantwortung gesehen, vorbereitet zu sein. Es könne jeden treffen Da gebe es ein besseres Gemeinschafts- und Sicherheitsgefühl, wenn mehr Leute wissen, wie ein Defibrillator anzuwenden ist.

Für Patrick Schottmüller ist wichtig, dass es gerade nach einer langen Zeit des (Corona-) Stillstands wichtig ist, die Menschen wieder für die Erste Hilfe zu sensibilisieren und sie bei solchen Treffen zu schulen.