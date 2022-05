Von Peter Bayer

Eberbach. Andrea Lederer liebt Katzen, mit 15 Jahren hat die heute 57-Jährige ihre erste Katze bekommen. Zurzeit hat sie Lissy und Lutz, die sich dank der Katzenklappe und offener Türen im Haus frei bewegen können – auch wenn sie auf der Arbeit ist. Seit einiger Zeit bekommt sie auch Besuch von einem fremden Kater – und der stinkt ihr mittlerweile gewaltig. "Dass er ins Haus kommt, kann ich akzeptieren, aber das geht zu weit", empört sie sich.

Was sie so auf die Palme bringt, ist, dass der fremde grau-weiße Kater in der Wohnung seine Spuren hinterlässt. Und die stinken ihr gewaltig. "Er drückt die Kissen auf den Sesseln runter und uriniert drauf." Das letzte Mal war das am Sonntag der Fall. Wenn sie nach der Arbeit in die Wohnung kommt, muss sie erst einmal alle Kissen durchschauen, um die Quelle des Gestanks eindeutig auszumachen. "Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Kissen ich deshalb schon waschen musste", sagt sie.

Der grau-schwarze Kater sorgt mit seinen Besuchen für wenig Begeisterung. Foto: Lederer

Der Besuch durch die Katzenklappe – die gibt es schon seit 30 Jahren an ihrer Türe – für die "Katzenmama" mit dem großen Herz für die kleinen Samtpfoter nicht der Erste. "2012 kam schon einmal ein fremder Kater durch die Katzenklappe ins Haus, hat sich sogar in die Betten gelegt", erinnert sie sich. Er hatte kein Zuhause mehr, nachdem seine Besitzer fortgezogen waren. Sie hat ihn aufgenommen und er durfte seine letzten vier Lebensjahre bei ihr verbringen. Ihre Mutter, die damals noch lebte, hat ihn als "die pflegeleichteste Katze" bezeichnet.

Ganz im Gegensatz zu dem derzeitigen Besucher, der sich – so ihre Beobachtung – seit zwei Jahren bereits im Bereich Gässel, Scheuerberg und Breitenstein herumtreibt. Bislang eher unauffällig. Weil bei den Begegnungen lange Zeit nichts passiert ist, hat sie ihn auch gar nicht so bewusst wahrgenommen. "Seit diesem Jahr ist er viel aggressiver", musste sie jedoch feststellen. Und auch schon am eigenen Leib erfahren. "Der Kater mischt hier alles auf", sagt sie. Ihr "Lutz" hat sich nachts mit ihm auf dem Hof gekloppt, wobei es "ordentlich zur Sache ging". Was bei Katzen ja normal ist. Die schmerzhafte Folge für Lutz war ein Riss im Ohr.

Als er ein weiteres Mal in ihrem Garten ihren Kater angefaucht hat, ging sie dazwischen und rief "Mach, dass du wegkommst". Davon hielt der Störenfried aber recht wenig, suchte sich ein neues Ziel – und schon hatte Andrea Lederer seine Krallen im Oberschenkel. "Der Kater hat keinen Respekt", sagt sie und fügt schmunzelnd "aber ich hab’s überlebt" hinzu. Überlebt hat auch Lissy die Begegnungen, wenngleich sie als Andenken eine größere Wunde am Schwanz hat.

"Ich will dem Kater nichts Böses", sagt die Katzenliebhaberin. So hofft sie, dass sich jemand meldet, dem der Kater gehört oder der weiß, wem er gehört. Bis dahin hofft sie, dass sie ihn abschrecken kann, damit wieder ein wenig mehr Ruhe einkehrt. Vor allem nächtens.

Denn wenn ihr "Lutz" nachts an der Innenseite der Katzenklappe Radau macht, weiß sie, dass auf der anderen Seite wieder der nächtliche Besucher rein will. Für diese Fälle hat sie ein Glas Wasser bereitstehen. "Dann komm ich runter und schütte ihm das Wasser über", sagt sie. Und hofft dabei, dass diese nasse Abschreckung beim wasserscheuen Vierbeiner Wirkung zeigt.

