Von Marcus Deschner

Eberbach. "Da sage noch mal einer, wir bräuchten in Eberbach die Bäder nicht", freute sich Jens Thomson. Der Vorsitzende des Fördervereins der Eberbacher Bäder war begeistert vom Publikumszuspruch bei der ersten "School’s out"-Party, die der Verein gemeinsam mit den Stadtwerken, der DLRG, CG-Music sowie dem Pächter des Schwimmbad-Restaurants auf die Beine gestellt hatte. Riesengroß war schon der Andrang, als die Fete pünktlich zum Schluss des Schuljahres am Freitagmittag im Bad begann, wenngleich am Himmel einige Wölkchen aufgezogen waren. "Ihr habt’s geschafft, ihr habt’s verdient", gratulierte Thomson den Schülern zum Jahresabschluss. "Jetzt wird gefeiert und zwar volle Granate". Nicht nur Schüler, auch etliche Erwachsene feierten mit, im großen Becken herrschte riesiger Andrang, die Liegewiesen waren gut belegt. Und auch die von der Stadt zur Verfügung gestellten Liegestühle waren im Nu besetzt. Wegen des Andrangs musste man sogar auf den Einsatz des Plastik-Meerungeheuers "Nelly" und weiterer Schwimminseln verzichten. Erfrischungen gab’s an der Cocktail- und Sektbar sowie am Kiosk, wo auch ein Grill aufgebaut war.

Bernhard "Lungo" Walter führte Regie und sorgte als Moderator für launige Sprüche. Fotos: Marcus Deschner

Höhepunkt war der große "Arschbomben-Contest". Bei dem galt es kraftvoll vom Dreimeterbrett ins Wasser zu springen. Eine Riesengaudi für die ganz überwiegend jungen Teilnehmer und auch die vielen am Beckenrand sitzenden und stehenden Zuschauer. Doch auch da musste natürlich alles seine Ordnung haben. Dicht umringt waren im Vorfeld des Spaßwettbewerbs Wolfgang Hilbert und Heike Bode vom Förderverein, die die Namen der Teilnehmer akribisch in einen Laptop eintrugen. Da waren freilich auch Fantasienamen wie "Käptn Blaubär" oder "Der Türke" darunter. Rund 40 junge Leute begeisterten sich dafür.

Die mit Alexander Silbereis, Bettina Greif und Günter Haag besetzte Jury gab ihre Wertung beim "Arschbombem-Contest" ab.



Dann war’s schon so weit. Moderator Bernhard "Lungo" Walter rief den ersten Springer auf. Patrick Unger erklomm das Sprungbrett und stürzte sich schwungvoll ins kühle Nass. Riesenapplaus der Zuschauer und die Bewertung 7,3, 4,9 und 5,4 waren der Lohn. Denn die hochkarätig mit dem Sportausschussvorsitzenden der Eberbacher Vereine, Alexander Silbereis, Stadträtin Bettina Greif und Stadtwerkeleiter Günter Haag besetzte Jury vergab Noten. Es zählte beispielsweise der Sprung, der von den Teilnehmern teils sehr kunstvoll mit Salto, Schrauben und anderen Figuren durchgeführt wurde. Sowohl vorwärts als auch rückwärts. Ein Kriterium war auch, wie sehr es beim Aufschlag "klatschte", ein weiteres wie hoch das Wasser anschließend spritzte. Nach zwei Durchgängen wurden die Ergebnisse ausgewertet. Die besten drei "Arschbomber" erhielten Gutscheine fürs Schwimmbad-Restaurant, alle Teilnehmer Präsente der SWE. Anschließend ging die Party mit den DJs "Der Picknicker" und "Nutsgroove" weiter. Die Bässe wummerten, der Techno-Beat war weithin zu hören. Am späteren Abend gingen auch Anwohnerbeschwerden bei der Polizei ein, die Musik musste runtergedreht werden. Aber gegen 22 Uhr war sowieso Schluss.