Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Der große Spaß fällt heuer aus. Der traditionelle Eberbacher Kuckucksmarkt ist für 2020 abgesagt. Die Volksbelustigung findet nicht statt. Die Corona-Verordnung hat es so bestimmt. Gerade mal drei Tage überschneidet sich die Zeit des landesweiten Verbotes von Großveranstaltungen mit dem geplanten Beginn des Neckartaler Heimatfestes. Es wäre die 85. Auflage gewesen. In der Geschichte des Kuckucksmarktes gab es nur Ausfälle während des Zweiten Weltkriegs.

Wenn es Eberbach und seinen amtlich geschätzt rund 30.000 Gästen aus nah und fern nur um das entgangene Vergnügen geht, so trifft es andererseits die Schausteller hammerhart. Für einzelne heimische Vereine und Gastronomen mag der Markt vielleicht entgangene Zusatzeinnahmen bedeuten. Für die Betreiber der Karussells, Riesenräder, Achterbahnen, Autoskooter, Wurf- und Schießbuden oder von mobilen Gastronomie- und Verkaufsbetrieben ist es der Broterwerb. Und für diese Markt-Profis kommt aus Eberbach nicht die einzige Absage.

Finanzielle Einbrüche für die Schausteller. Foto: Hofmeyer

Die fahrenden Geschäftsleute haben Eberbach immer als feste Größe im jährlichen Marktkalender – und in ihrer Bilanz. "Am härtesten trifft es die Händler und Schausteller, deren Lebensgrundlage ins Wanken kommt und die nun nicht selten vor existenzielle Probleme gestellt sind", bedauert Bürgermeister Peter Reichert die ihm aufgezwungene Entscheidung.

Insgesamt sind 110 Marktbeteiligte von der Absage betroffen. Die Stadt listet genau auf: 18 Fahrgeschäfte und Losbuden, 8 gastronomische Betriebe, 13 Imbissstände, 13 Stände für Süßwaren und Eis, 3 Aussteller. Auch die 55 Anbieter mit Verkaufsständen – in den langen Reihen auf dem Weg zum Rummelplatz – müssen in diesem Jahr auf ihr einträgliches Eberbacher Geschäft verzichten.

Kein Verlust für Stadtkasse und Einzelhandel

Der Ausfall des Kuckucksmarktes ist für die Stadtkasse kein Verlust. Soweit die Anbieter keine Eberbacher Betriebe sind, geht die Gewerbesteuer ohnehin andernorts ein. Über 100.000 Euro stehen regelmäßig auf der Ausgabenseite der Stadt – für die Infrastruktur einschließlich Toiletten, Müllabfuhr, Rettungsdiensten, Security und Kinderfest sowie der Fleckviehschau, dem Feuerwerk. 72.000 Euro Standgebühren tragen einigermaßen zum Ausgleich bei. Die städtischen Personalkosten sind schon gar nicht eingepreist.

Für Eberbachs Einzelhandel ist der Kuckucksmarkt seit dessen Umzug auf die linke Neckarseite kein ernstzunehmender Wirtschaftsfaktor mehr, eher ziehen die Verkaufsstände auf dem Fest einiges an Geschäft ab. Wer sich an die verkaufsoffenen Sonntage ab den 1960er-Jahren erinnert, als das Volksfest noch in der Altstadt war: Das Zentrum war gerammelt voll von Besuchern und Käufern aus nah und fern. Die Geschäfte brummten. "Durch die Verlegung in die Au wurde die Geschäftswelt der Innenstadt vom Kuckucksmarkt abgeschnitten", konstatiert Dietrich Müller vom gleichnamigen Modehaus, gleichzeitig Vorsitzender der Werbegemeinschaft.

Mit einem Gewerbezelt in der Au versuchte der Einzelhandel noch einige Jahre, den Weg zum Kuckucksmarkt-Kunden zu finden. Derweil blieben die Läden in der Altstadt sonntags weitgehend leer. Die Geschäftsöffnung wurde deshalb 2011 aufgegeben. Ein Jahr später nutzte man die Möglichkeit eines offenen Sonntags stattdessen beim Ostermarkt. Für die Händler bleiben jetzt auch noch die verkaufsoffenen Sonntage am "Eberbacher Frühling" und am Apfeltag.

In der ausschließlich Eberbacher Bilanz bleibt es also beim Ausfall lediglich des Spaßes. Umso mehr trifft es die Schausteller. Festwirt Alfred Groll (60) aus Michelstadt betreibt mit seinem Sohn Christian (27) seit letztem Jahr das große Zelt mit 1200 Plätzen, schrieb noch kürzlich optimistisch auf seiner Internetseite: "Unser nächstes Event. Wir sind dabei beim Eberbacher Kuckucksmarkt 2020". Im Vorjahr verkaufte er 70 Hektoliter Bier und seine Spezialität: 400 Schweinshaxen. 35 Bedienungen vor und hinter der Theke fanden während der Markttage eine Anstellung.

Alfred Groll ist nicht dabei in Eberbach, er hat eine offizielle Absage. Und das ist nicht die erste in diesem Jahr. Vom Höchster Apfelblütenfest über den Michelstadter Bienenmarkt, den Beerfelder Pferdemarkt bis zum Erbacher Wiesenmarkt – "Meine ganze Saison ist abgesagt", ist Groll enttäuscht. "Ich lebe von den großen Festen und muss sehen, wie ich mich über Wasser halte." Seine Fahrzeuge hat er abgemeldet, sonst auch alles "runtergefahren". Es gab staatliche Soforthilfe, Groll musste Kredite aufnehmen. Für das nächste Jahr ist der Festwirt eher pessimistisch: "Die Leute sind ängstlich geworden, gehen nicht mehr in die großen Zelte."

Knallhart trifft es die Marktleute

Siegfried Schenk (75) ist mit seinen Gundel-Pfannen schon seit 1981 in Eberbach, vom ersten Tag in der Au an immer an der gleichen Stelle. Schenk besucht im Jahr normalerweise 20 große Messen. Alle fallen aus. "Es ist eine Katastrophe. Wir haben bislang keinen einzigen Cent eingenommen, die Kosten laufen weiter", so Schenk. Er hatte gehofft, dass es in Eberbach wieder losgeht – der gesetzliche Stichtag für das Verbot liegt ja nahe am Start des Kuckucksmarktes. "Wir sind wahnsinnig gern in Eberbach". Wenigstens melden sich die Stammkunden von überall bei ihm.

Den Eberbachern fehlen wird Rolf Richarz (84), der selbstverständlich schon beim Marktbüro zugesagt hatte. Auch den über hundert Jahre alten Verkaufswagen wird man vermissen. Der stand schon auf dem ersten Kuckucksmarkt 1929. Richarz‘ Großvater Argin Geurtschin offerierte darin seinen Türkischen Honig, Mandeln und Zuckerwatte. Der kleine Enkel Rolf war beim Eberbacher Fest schon 1937 dabei und hat sich über die folgenden Jahrzehnte zu einer Institution auf dem Rummelplatz entwickelt – Kuckucksmarkt quasi in seiner Urform.

Der Karnevalsgesellschaft Kuckuck entgehen beträchtliche Einnahmen. Das 1975 beim Blauen Hut in der Altstadt erstmals aufgeschlagene Mostzelt ist die hauptsächliche Finanzquelle der Jecken. Das meiste Geld kommt beim Karaoke-Abend rein. Der Vorsitzende des seit 2013 bestehenden Fördervereins Rainer Menges konnte bislang dem "Hauptverein" jedes Jahr etliche tausend Euro übergeben. Das viele Geld dient insbesondere der Ausstattung der zahlreichen Kuckucks-Garden mit Kostümen. Selbst die Stadthallen-Miete der drei Prunksitzungen wird aus dem Topf des Mostzeltes gezahlt.

Für Dominic Reschling (30) ist das Cha-Cha-Zelt ein Zubrot. Der hauptberuflich TÜV-Sachverständige ist quasi "im Zelt aufgewachsen" und hat die Bewirtung vor drei Jahren von seinen Eltern übernommen. Die kommen aus der Gastronomie und starteten vor 29 Jahren die vor allem bei der Jugend so beliebte Location, die zwischendurch auch mal "Braumeister-Zelt" hieß. Gut 400 gut gelaunte Gäste können sich im Zelt und auf dem Vorplatz vergnügen. Die Vorbereitungen für dieses Jahr waren bei Reschling noch nicht angelaufen. Zwar hat er das Zelt schon geordert, hofft aber, den Mietvertrag kostenfrei stornieren zu können. Bei Reschling bleiben die laufenden Kosten für die Einlagerung seiner Stühle, Tische und der Bartheke.

Marcel Oswald (38) aus Möckmühl ist der neue Vorsitzende des Schaustellerverbandes Heidelberg. Selbst betreibt er einen Autoskooter und drei Kinderkarusselle – die waren für bayerische Volksfeste verplant. "Für die Betreiber von Fahrgeschäften bleibt dieses Jahr ein Totalausfall", resümiert Funktionär Oswald. Für einige Verkaufsbetriebe aus seinem Verband bemüht er sich in Heidelberg um geeignete Plätze, "damit die wenigstens ein bisschen was haben". Zusagen vom Heidelberger Bürgermeisteramt hat er schon.

Ausgerechnet im Bürgermeister-Wahljahr

"Die zwanglosen Begegnungen auf dem Marktgelände werden fehlen", bedauert Bürgermeister Peter Reichert - nicht ganz ohne Hintergedanken. Denn ausgerechnet im Bürgermeister-Wahljahr fällt auch noch ein identitätsstiftendes Moment für die Bevölkerung aus. Für Reichert gibt es kein volkstümliches Anzapfen des ersten Fasses Bier im großen Zelt und keine mehrsprachige Begrüßung auch der Nichtwähler. Peter Reicherts Vorgänger Bernhard Martin wurde massiv vorgehalten, dass er eine Markteröffnung aus privaten Gründen geschwänzt hatte. Reichert muss eine Zwangspause machen. Der Kuckucksmarkt kann also auch eine ernste lokalpolitische Sache sein.

Beim Eberbacher Kuckucksmarkt geht es somit nicht nur um die Freude. Greift man in der Geschichte der Eberbacher Märkte auf ihren Ursprung zurück, dann drehte es sich sogar nur um Handel und Wandel. Ein Eberbacher Marktrecht ist erstmals 1328 bezeugt. 1394 hat Landesherr Pfalzgraf und Kurfürst Ruprecht II. der Neckarstadt zum Sankt-Ägidius-Tag am 1. September einen jährlichen Markt erlaubt: "Zum Nutzen der Stadt und des Landes". Vergnügen war damit nicht gemeint. Bauern und Händler boten ihre Waren an. An den Markttagen hatte jedermann Zutritt zur Stadt, freies Geleit drei Tage vor und nach dem Markttag – "Diebe und Mörder ausgenommen".

Dann der Sprung in die Neuzeit. Vom 4. bis 6. Oktober 1929 wurde der erste Kuckucksmarkt veranstaltet, unter Bezug auf jenes frühere Marktrecht. Für den Jahrmarkt gab es einen besonderen wirtschaftlichen Hintergrund. Es sollte der neue Aufschwung für die Stadt beginnen. Denn Eberbach hatte 1924 das Badische Bezirksamt verloren und war in der regionalen Bedeutung abgerutscht. Man erhoffte sich Impulse für Handel und Fremdenverkehr. Jetzt gab es auch einen Vergnügungspark als Lockmittel für jedermann, dazu Ausstellungen von Gewerbe und Landwirtschaft, auch einen Viehmarkt.

Das heimische Traditionsfest fällt in diesem Jahr aus. Was auch immer man stattdessen plant, man sollte die Erwartungen nicht zu hoch schrauben – es ist niemals ein Eberbacher Kuckucksmarkt.