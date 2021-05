Sieht aus wie Klopapierfetzen, sind aber laut Polizei vermutlich Algen: Am Mittwochabend trieben (rot umrandet) weiße Teilchen am Neckarlauer vorbei. Foto: Menges

Eberbach. (cum) Schallplattengroße weiße Schollen, die unterhalb der Rockenauer Schleuse auf dem Neckar trieben, entdeckte am Mittwochabend ein Beobachter. Oberhalb der Schleuse war im Wasser nichts zu sehen, um was genau es sich handelte von weitem und im strömenden Regen nicht auszumachen. "Schaum" vermutete der Mann, der die weißen Platten auf dem Neckar im Vorbeifahren gesehen hatte.

Von weißen Schollen war eine halbe Stunde später, kurz nach 19 Uhr, dreieinhalb Neckarkilometer flussabwärts am Eberbacher Neckarlauer nichts mehr zu sehen. Dort trieben aber jede Menge bis zu daumennagelgroße weiße Teile auf dem Fluss an Eberbach vorbei. Wie Schaum sahen die weniger aus, der wäre unterm prasselnden Regen wohl auch schnell in sich zusammengefallen. Stattdessen wirkten die flachen, teils ausgefransten Teilchen eher wie Klopapierfetzen. Eine gute Viertelstunde dauerte es, dann waren die Teilchen weiter Richtung Hirschhorn getrieben oder hatten sich aufgelöst.

Worum es sich genau handelte, wusste auch die Wasserschutzpolizei nicht. Sie geht aber von einer natürlichen Ursache aus. Wird es wärmer, bilden sich bei erhöhtem Phosphorgehalt im Neckar Algen. Für Algen ist Phosphat im Wasser ein wichtiger Nährstoff. In relativ ruhigem Wasser ist davon nicht viel zu sehen. Wenn die Algen aber über die Schleusenwalzen trieben und mehrere Meter – an der Rockenauer Schleuse sind es sechs Meter Höhenunterschied zwischen Ober- und Unterwasser – in die Tiefe stürzten und aufgewirbelt würden, könne es zu einer Art Schaumbildung kommen.

Laut einer Polizeisprecherin sei das jedes Jahr von Neuem zu beobachten. "Das ist ganz normal jetzt bei der Wassertemperatur", sagt ein erfahrener Schleusenmeister. Zudem seien in Rockenau wegen der starken Regenfälle zuletzt die Turbinen des Wasserkraftwerks auf Volllast gelaufen und schäumten das Wasser noch stärker auf.

Die Turbinen wirkten dann ähnlich einen Milchschaumquirl, so der Schleusenmeister: "Bei mir ist momentan unterhalb der Schleuse alles weiß, aber bis Rockenau ist das normalerweise weg."