Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Steinerne Zeugen des Mittelalters sind in Spessart und Odenwald allgegenwärtig. In der reichen Kulturlandschaft an Main und Neckar stößt der interessierte Zeitgenosse überall auf Burgen, Schlösser, Klöster, Wehrkirchen und Stadtbefestigungen. Zwar besitzen solche Bauten als Ziele für Touristen und Einheimische erwiesenermaßen ein hohes Potenzial. Doch das sei noch längst nicht ausgeschöpft. Der Verein „Burglandlandschaft“ ist angetreten, dagegen anzugehen – mit vereinten Kräften aller örtlichen Akteure.

Jüngster Streich: In einer soeben druckfrisch erschienenen Broschüre hat der Verein auf knapp 140 Seiten jetzt über sechzig dieser Bauwerke vereint und gibt dem Nutzer alles, was er dazu an historischen und praktischen Informationen braucht, in kompakter Form an die Hand. Nach Angaben des Vereinsgeschäftsführers Dr. Jürgen Jung sind „alle Kulturdenkmäler der Burglandschaft zum aktuellen Zeitpunkt“ darin erfasst. Bürgermeister Peter Reichert durfte das erste Exemplar am Freitag aus der Verpackung befreien, und so sind die in jeder Hinsicht professionell gemachten Heftchen ab sofort für jedermann erhältlich.

Im Naturparkzentrum im Thalheimschen Haus, wo sich auch andere Akteure aus der Region versammelt hatten, nannte Reichert es eine Ehre, dass die neue, in einer Auflage von 50.000 Stück erschienene Broschüre in Eberbach vorgestellt wurde. Und wünschte ihr eine gute Verbreitung ebenso wie eine intensive Nutzung, „damit sie nicht in irgendwelchen Schubladen verschwindet“.

Eberbach, am südlichsten Zipfel der Burglandschaft-Kulisse gelegen, ist selbst Mitglied des 2017 in Miltenberg gegründeten und mittlerweile über 80 Akteure zählenden Vereins. Es ist diesem aber auch als Mitgliedskommune des Naturparks Neckartal-Odenwald angeschlossen, der als Kooperationspartner im Badischen zur Finanzierung des Burgen-Netzwerks beiträgt. Naturpark-Geschäftsführerin Cordula Samuleit, die die kleine Runde im Thalheimschen Haus begrüßte, gehört auch dem Vorstand dieses in Eschau bei Miltenberg beheimateten Vereins an. Im Bayerischen, erklärte Jürgen Jung, sei es der Leader-Fördertopf, der für die finanzielle Ausstattung der Netzwerkaktivitäten sorgt. Man erhoffe sich allerdings noch einen weiteren Zuwachs an Netzwerkpartnern in dem sich über drei Bundesländer spannenden Gebiet. Künftige Projekte werden laut Jung bereits vorbereitet. Geplant ist, die Gesamtbroschüre Burglandschaft regelmäßig alle anderthalb bis zwei Jahre zu aktualisieren.

Was also erwartet den Nutzer der neuen Infobroschüre? Im Hauptteil sind alphabetisch geordnet und auf Doppelseiten sämtliche Bauwerke der „Burglandschaft“ dargestellt, deren Gebietskulisse im hinteren Deckblatt zu finden ist. Eine Fotografie auf der linken Seite gibt einen bildlichen Eindruck der Anlagen und Gebäude, im Text darunter ist deren Geschichte zusammengefasst und teils auch nachzulesen, wie diese Geschichte sich in der Gegenwart fortgesetzt, was mit dem kulturellen Erbe geschieht.

Um den Besuch der Wunsch-Objekte zu erleichtern, enthält die rechte Seite dann alle praktischen Infos im Überblick. Wer mag, den führt ein QR-Code direkt zum jeweiligen Objekt auf der Homepage der Burglandschaft.

Wie ist die nähere Umgebung abgebildet? Eberbach selbst ist mit seiner Burgruine vertreten. Neckarabwärts folgt die Vierburgenstadt Neckarsteinach, neckaraufwärts rücken die Burg Stolzeneck und die ebenfalls zu Neunkirchen gehörige Minneburg ins Blickfeld sowie ein Stück weiter Burg Hornberg in Neckarzimmern und Burg Guttenberg in Neckarmühlbach. Billigheim, Osterburken, Walldürn und Hardheim und ihre historischen Denkmäler repräsentieren den nördlichen Neckar-Odenwald-Kreis. Letzte Station vor der bayerischen Landesgrenze ist Kirchzell mit Burg Wildenberg dann locken Amorbach und Miltenberg.

Info: Gesamtbroschüre Burglandschaft, erhältlich unter anderem in der Tourist-Information Eberbach und im Naturparkzentrum, zum Download auf der Website www.burglandschaft de