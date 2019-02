Eberbach. (pol/mün) Beamte der Heidelberger Wasserschutzpolizei mussten außerhalb ihres "Reviers" eingreifen. Bei einem Einsatz in Eberbach entdeckten sie am Freitag einen Kleintransporter, den sie etwas näher unter die Lupe nahmen.

Dabei stellten sie bei der technischen Überprüfung des Transporters gravierende Mängel an Karosserie, Motor, tragenden Fahrzeugteilen, Bereifung, Beleuchtung sowie am Fahrwerk fest. Die Beamten ordneten eine Begutachtung des Fahrzeugs durch einen Sachverständigen an, heißt es im Polizeibericht.

Der Gutachter bestätigte den ersten Eindruck der Polizisten und stellte am Transporter zudem weitere erhebliche Mängel fest. Der Sachverständige stufte das Fahrzeug als "verkehrsunsicher" ein. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizeibeamten beschlagnahmten die amtlichen Kennzeichen und leiteten gegen den Fahrer ein Bußgeldverfahren ein.