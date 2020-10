Von Martina Birkelbach

Schönbrunn/Schwanheim. Wie es derzeit im Seniorenheim mit den Auflagen und Hygienemaßnahmen aussieht, wie die Bewohner mit der Corona-Pandemie klarkommen und wie Angehörige in den schwierigen Zeiten Unterstützung leisten können – darüber haben wir uns mit Heimleiterin Renate Hettler-Jensen und Pflegedienstleiter Sven Jensen im Schwanheimer Seniorenheim Parkblick unterhalten.

Die Bund-Länder-Beschlüsse zum Teil-Lockdown ab kommender Woche in Deutschland haben bislang an den derzeit geltenden Maßnahmen in dem Schwanheimer Seniorenheim zu keinen neuen Veränderungen geführt.

Frau Hettler-Jensen, Herr Jensen, wie viele Bewohner gibt es zurzeit im Seniorenheim Parkblick und wie hoch ist der Prozentanteil derer, die noch alleine vor die Tür können?

Das Haus selbstständig verlassen können von unseren derzeit 26 Bewohnern nur drei.

War ihr Haus während des Lockdowns im Frühjahr komplett geschlossen? Keiner rein, keiner raus?

Während des Besuchsverbotes durfte außer unseren Mitarbeitern und notwendigen externen Dienstleistern – wie etwa Ärzten – niemand das Heim betreten. Für einen kurzen Zeitraum gab es dann noch von der Landesregierung die Anordnung, dass Bewohner die Grundstücke von Pflegeheimen nicht verlassen durften. Dies betraf jedoch nur Pflegeheime, die über eine entsprechend große Außenanlage verfügten.

In unserem Fall durften die Bewohner auch außerhalb unseres Grundstücks Spaziergänge machen. Sie hatten dabei lediglich die Auflage zu anderen Personen entsprechend Abstand zu halten.

Wie haben Sie das den Bewohnern erklärt und wie haben diese die Nachricht aufgenommen?

Wir haben das den Bewohnern, die noch so orientiert waren, dass sie die Sachlage verstehen konnten, so schonend wie möglich beigebracht. Selbstverständlich haben die meisten Bewohner hierauf zwar verständnisvoll, aber natürlich auch sehr betroffen reagiert.

Was war und ist das Schlimmste für die Bewohner?

Das Besuchsverbot. Wenn man über einen so langen Zeitraum seine Angehörigen nicht persönlich sehen kann, dann ist das gerade für die Bewohner, die Angehörige haben, die in der Nähe wohnen und dementsprechend sehr häufig Besuch bekommen, natürlich sehr hart.

Und wie haben die Angehörigen reagiert?

Mit sehr viel Verständnis. Aber selbstverständlich war die Zeit auch für die Angehörigen eine große Belastung.

Was haben die Pflegekräfte unternommen, um den Bewohnern zusätzliche Abwechslung zu bieten?

Hierzu muss man wissen, dass während des Lockdowns die Beschäftigungstherapie in Gruppen ebenfalls untersagt war. Und damit natürlich auch alle anderen Aktivitäten, die man in Gruppen hätte stattfinden lassen können. Insoweit konnte man den Bewohnern nur einzeln Zuwendung zukommen lassen.

Wie gehen die Pflegekräfte mit der noch andauernden Pandemie um?

Unsere Mitarbeiter, Pflege- wie auch Hauswirtschaftskräfte, sind bereits seit Beginn der Pandemie mit der Situation außergewöhnlich gut und professionell umgegangen. Insbesondere hervorzuheben sind hier die heißen Tage in den Sommermonaten, als es wirklich schon beinahe unerträglich war mit Mundnasenschutzmasken mehrere Stunden lang zu arbeiten. Diesbezüglich möchten wir auch anmerken, dass all jene, die sich darüber aufregen, dass sie für eine halbe Stunde im Supermarkt oder für eine Stunde in der S-Bahn einen Mundnasenschutz tragen müssen, sich einfach mal vorstellen sollen sie müssen damit einen kompletten Arbeitstag körperlich arbeiten. Dann wird einem vielleicht mal bewusst was in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder sonstigen Einrichtungen in der Pandemie geleistet wird.

Welche Besuchsregeln und Hygienemaßnahmen gelten zurzeit?

Besuche sind derzeit für Angehörige in einem organisatorischem Rahmen wieder weitestgehend normal möglich. Beispielsweise muss ein Mundnasenschutz getragen werden, und jeder Bewohner darf maximal zwei Besucher am Tag empfangen. Die Hygienemaßnahmen für die Pflegekräfte sind immer noch äußerst umfassend. Unter anderem gehört der medizinische Mundnasenschutzes sowie gegebenenfalls das Tragen weiterer Schutzausrüstung dazu. Außerdem müssen alle Mitarbeiter vor Dienstbeginn schriftlich bestätigen, dass sie nicht an Symptomen leiden, die auf eine Corona-Infektion hindeuten könnten, und dass sie keinen Kontakt zu einer positiv auf Corona getesteten Person hatten.

Was können Angehörige tun, um den Bewohnern etwas mehr Freunde in den Alltag zu bringen?

Derzeit läuft der Betrieb in den Pflegeeinrichtungen ja wieder fast normal. Die Angehörigen tun bereits alles, um den Bewohnern so viel Zuwendung wie eben möglich zukommen zu lassen. So hat sich die Häufigkeit der Besuche seit dem Lockdown deutlich erhöht. Allerdings ist vielmehr die Frage, was die restliche Bevölkerung tun kann, damit es eben nicht wieder zu einem Besuchsverbot in Pflegeeinrichtung kommt. Wenn die Infektionszahlen weiterhin so dramatisch steigen, dann wird wieder ein Besuchsverbot auf uns zukommen. Dann werden unsere Bewohner ihre Angehörigen wieder über Wochen hinweg nicht sehen dürfen. Dementsprechend macht es uns natürlich äußerst wütend, wenn wir Bilder der Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen sehen, auf denen sich viele Demonstrationsteilnehmer nicht an Auflagen zum Infektionsschutzgesetz halten – wie jetzt ganz aktuell wieder in Berlin.

Wie schlimm wäre ein neuer Lockdown, für Bewohner, für Angehörige und für Pflegekräfte?

Ein erneuter Lockdown wäre insbesondere für unsere Bewohner äußerst belastend. Jeder muss sich das mal selbst vor Augen führen, da ist man in seinen letzten Lebensjahren in einem Pflegeheim, und freut sich natürlich immer auf die Besuche – auch weil man nicht weiß, wie oft man diese noch sehen wird. Und dann kommt von einem Tag auf den anderen die Anordnung, dass Besuche untersagt sind. Was das für Bewohner von Pflegeeinrichtungen psychisch bedeutet, kann man sich relativ einfach vorstellen. Ähnlich ergeht es auch den Angehörigen. Auch diese wissen nie, wie oft sie Mutter, Oma, Vater oder Opa noch sehen werden. Und für die Pflegekräfte ist es eine zusätzliche Belastung, da Bewohner, die seelisch unter einem Besuchsverbot leiden, mehr Zuwendung brauchen.

Anderes Thema: Wie sieht es derzeit mit den Grippeschutzimpfungen für Ihre Bewohner aus?

Die meisten Bewohner sind bereits gegen Grippe geimpft. Nur einige müssen derzeit etwas Geduld aufbringen, da der Grippeimpfstoff wohl aktuell nicht lieferbar ist. Es wird aber voraussichtlich Mitte November mit Nachschub gerechnet.