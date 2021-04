Martina Greif-Trussina präsentiert den Comicroman „Biber undercover“, den sie in den nächsten Wochen an 265 Schülerinnen und Schüler verteilen will. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. In Buchhandlungen geht es in der Regel eher etwas ruhiger zu, wenn die Kunden in den Bücherregalen stöbern. Eine Ausnahme bildeten bislang in der Buchhandlung Greif alljährlich die Besuche von Schulklassen anlässlich des "Unesco-Welttag des Buches", der heute wieder begangen wird. Dann drängelten sich zum Teil 40 Mädchen und Buben zwischen den Regalen oder auf den Treppen. Der pandemiebedingte erstmalige Ausfall im vergangenen Jahr hat dem Interesse keinen Abbruch getan. Im Gegenteil. Waren es bislang immer so zwischen 150 und 200 Kinder, so erwartet Martina Greif-Trussina in den nächsten Tagen und Wochen bis zum 30. Juni diesmal 265 Schülerinnen und Schüler. Da das Coronavirus immer noch da ist, macht sie sich Gedanken darüber, wie die Aktion dieses Jahr für alle sicher ablaufen kann.

Die Idee zu einem Tag des Buches stammt eigentlich aus Spanien. Dort wird er seit 1926 groß gefeiert. "In Spanien ist das ein Ereignis "größer als Weihnachten", sagt Greif-Trussina. "In Barcelona zum Beispiel stehen dort Tausende von Bücherständen, jeder kauft ein Buch und eine rote Rose." 1995 hat die Unesco den Brauch aufgenommen und den 23. April zum "Welttag des Buches" erklärt. In Deutschland beteiligen sich Buchhändler seit 1996 daran. Als "Frau der ersten Stunde" ist die Eberbacher Buchhändlerin Martina Greif-Trussina ebenfalls dabei. "Ziel ist es, die Freude am Lesen zu fördern", sagt sie. Angesprochen sind vierte und fünfte Klassen. "Es kommen Schulklassen aus Eberbach, Hirschhorn und Schönbrunn." Oft lesen die Kinder das Buch im Unterricht, weiß sie.

Die Lehrkräfte der Klassenstufen 4 und 5 konnten im Vorfeld Gutscheine für die Aktion "Ich schenk dir eine Geschichte" bestellen. Üblicherweise tauschen die Kinder dann den Gutschein bei einem Klassenbesuch in einer Buchhandlung gegen das Buch ein. Das ist wegen der Corona-Pandemie und der deswegen verhängten Einschränkungen derzeit nicht möglich. "Wir haben erst einmal alle Termine gestrichen", sagt Greif-Trussina. Mit den meisten Klassen will sie sich nach Pfingsten treffen. Da immer nur halbe Klassen kommen dürfen, muss sie dafür "einige Termine freischaufeln". Mit einer Klasse dürfte es noch vor Pfingsten klappen. "Die Lehrerin kommt vier Mal mit je zehn Kindern." Mit ihnen will sie auf den Lindenplatz, die Veranstaltung an die frische Luft verlegen. In den vergangenen Jahren hat sie die Gruppen immer halbiert. Während die eine Hälfte einiges über Buchhandlungen oder Buchhändler erfuhr, durfte die zweite Gruppe ihr Wissen in einem Quiz beweisen. Danach wurde gewechselt. Dieses Jahr gibt es für die 265 Kinder den Comicroman "Biber undercover" von Autor Rüdiger Bertram und Illustrator Timo Grubing. In den einzelnen Gruppen verlost Greif-Trussina dann noch zusätzliche Bücher. Die Kosten für die Bücher tragen übrigens die Buchhändler selbst. Im vorigen Jahr, als die Aktion in Eberbach ausgefallen ist, konnte sie die bestellten Bücher noch stornieren.

Dass der "Welttag des Buches" im Gegensatz zum Ursprungsland Spanien in Deutschland noch nicht so richtig Fuß gefasst, bedauert Martina Greif-Trussina. Denn sie weiß, dass die Schüler viel lesen. Die Lesenacht in den Ferienspielen, an denen sie sich jedes Jahr beteiligt, sei immer ausgebucht. Und das nicht nur mit Mädchen. "Die Hälfte sind Jungs", hat sie dabei festgestellt. Und auch die Anmeldungen für den diesjährigen Welttag bestätigen dies. "265 Schülerinnen und Schüler, das finde ich schon viel", sagt sie. Und für die muss sie nun noch Termine finden.