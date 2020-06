Eberbach. (RNZ) Die Volksbank Neckartal verschiebt ihre für Ende Juni vorgesehene Vertreterversammlung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr. Der Bilanzgewinn lag mit 1,8 Millionen Euro in etwa auf Vorjahresniveau, teilte die Bank gestern mit. Der Vorstand veröffentlichte Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2019 etwa über die Zunahme der Kreditnachfrage wie auch über den Anstieg klassischer Kunden-Spareinlagen.

Die Volksbank macht von der gesellschaftsrechtlichen Erleichterung Gebrauch, die der Gesetzgeber erlassenen hat, und lässt den Jahresabschluss durch den Aufsichtsrat feststellen. Die Wahlen und die Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses hingegen werden im Rahmen der Vertreterversammlung vorgenommen. Was die Ausschüttung der Dividende betrifft folgt die Genossenschaftsbank den Empfehlungen der Bankenaufsicht. Die Entscheidung über die Dividende soll im vierten Quartal dieses Jahres erfolgen.

Durch die gute Entwicklung in den letzten Jahren – in 2019 stieg die Bilanzsumme um 4,1 Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro – konnte eine solide Basis gebildet werden. Der Bilanzgewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr lag mit 1,8 Millionen Euro in etwa auf Vorjahresniveau. "Das lässt uns diese Krisensituation überstehen, auch wenn sich zum aktuellen Zeitpunkt die Folgen der Corona-Pandemie nur sehr schwer beziffern lassen", so Vorstandsvorsitzender Ekkehard Saueressig.

Die Öffnungszeiten der Geschäftsstellen wurden aufgrund der rückläufigen Kundenfrequenz angepasst. Die Verfügungen an den Geldautomaten gingen stark zurück, dafür nutzen die Kunden anstelle von Bargeld nun vorwiegend ihre Bankkarte zur Zahlung in Geschäften. Über die digitalen Medien und telefonisch hielten die Beraterinnen und Berater den Kontakt zu den Kunden. "Wir fahren auf Sicht und passen unsere Entscheidungen der jeweiligen Situation an", so Saueressig. "Die Unterstützung unserer Kundschaft und der Erhalt der Arbeitsplätze unserer Belegschaft sind dabei sehr wichtig für uns."

Durch den Boom in der Bauwirtschaft stieg die Nachfrage nach Krediten in 2019 ebenfalls. Das Kundenkreditvolumen erhöhte sich so um knapp 70 Millionen Euro oder 4,9 Prozent.

Die klassischen Spareinlagen sind nach wie vor sehr gefragt. Das zeigt sich auch am Anstieg der Kundeneinlagen, bei denen ein Zuwachs von 5,2 Prozent oder 1,7 Milliarden Euro zu verzeichnen war.

"Das Reisebüro und die Immobilien-Tochter "Neckartal Immobilien GmbH" konnten ebenso eine positive Umsatzentwicklung vermelden", ergänzt Vorstandsmitglied Ralf Gallion.

Um ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, hatte die Volksbank Neckartal im Berichtsjahr insgesamt 270.000 Euro an Schulen, Vereine, Kindergärten, Kirchen, Gewerbevereine sowie sonstige soziale und kulturelle Einrichtungen in der Region ausgeschüttet. Die Zuwendungen erfolgten als Spenden wie als Sponsoring der Bank sowie der bankeigenen Stiftung.

Laut Vorstandsmitglied Dr. Achim Himmelmann wurde die Region mit einem Betrag von fast 17,5 Millionen Euro aus Gewerbesteuer, Lohnsteuer, Kaufkraft der Mitarbeitenden und Aufträge an die heimische Wirtschaft unterstützt. Aus Mitteln des Gewinnsparvereins erhielten der AWO-Laden in Eberbach und die Tafel in Neckargemünd jeweils 2.000 Euro, um etwa Lebensmittel für sozial Benachteiligte zu kaufen und verteilen zu können.

"In Krisenzeiten gilt es zusammen zu halten und die Auswirkungen der Corona-Krise gemeinsam zu meistern", so Ekkehard Saueressig.

In ihrer 155-jährigen Geschichte hab die Volksbank Neckartal bereits viele Krisen überstanden und sei jeweils gestärkt daraus hervorgegangen, erklärte der Vorstandsvorsitzende.

Saueressig merkte an, dass das laufende Geschäftsjahr "besonders" werde. "Derzeit kann niemand voraussagen, wie die Welt am 31.12.2020 aussehen wird. Dennoch schauen wir mit Zuversicht in die Zukunft."