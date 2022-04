Von Marcus Deschner

Eberbach. Die Volksbank Neckartal sieht sich weiter auf Erfolgskurs. Und das in einem schwierigen Umfeld, das von Corona, Niedrigzinsen, Ukraine-Krieg und stark steigender Inflation geprägt ist. Dies wurde bei der Bilanz-Pressekonferenz des Geldinstituts am Dienstag in der Hauptgeschäftsstelle Eberbach deutlich, bei der Vorstandssprecher Dr. Achim Himmelmann sowie die Vorstände Christian Menges und Daniel Mohr über das Geschäftsjahr 2021 informierten. So stieg die Bilanzsumme gegenüber dem Jahr 2020 um knapp sieben Prozent auf nahezu 2,5 Milliarden Euro.

Nach zwei Jahren will man endlich auch wieder eine Präsenz-Vertreterversammlung veranstalten. Die soll am 29. Juni in der Eberbacher Stadthalle stattfinden. Den Genossen will man eine dreiprozentige Dividende auf ihre Geschäftsanteile auszahlen. Die erhöhte Bilanzsumme führt Achim Himmelmann vor allem auf um neun Prozent gestiegene Kundeneinlagen zurück. Die kletterten auf gut 1,95 Milliarden Euro. Ebenso auf die um 11,2 Prozent auf gut 1,6 Milliarden angestiegenen bilanziellen Kundenkredite. "Privat- sowie Firmen- und Gewerbekunden nutzten die günstigen Zinsen, um in die Zukunft zu investieren", erklärte der Vorstandssprecher. Die deutlichen Zuwächse im Kreditgeschäft resultierten überwiegend aus einer hohen Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen.

Leicht auf rund 38 Millionen Euro gestiegen sind die Zinserträge, ebenso wie die knapp 14 Millionen Euro hohen Provisionserträge. Unterm Strich steht ein fast exakt auf Vorjahresniveau verharrender Bilanzgewinn von gut 1,8 Millionen Euro.

Zu Jahresultimo standen 344 Beschäftigte bei der Volksbank Neckartal in Lohn und Arbeit, davon 90 in Teilzeit und 21 Auszubildende. Sieben Azubis schlossen letztes Jahr ihre Ausbildung erfolgreich ab, elf neue wurden eingestellt. "Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital und Grundlage für den Erfolg der Bank", betonte Achim Himmelmann. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit betrage aktuell 20 Jahre.

Eine zufriedenstellende Umsatzentwicklung habe die Tochtergesellschaft Neckartal Immobilien erzielt, während man sich vom Volksbank-Reisebüro in Waibstadt schon vor einiger Zeit getrennt hat.

Abseits des originären Bankgeschäfts habe man als fest in der Region verwurzelte Bank ebenfalls einige Aktivitäten entfaltet. So habe man erstmals den Wettbewerb "Sterne des Sports" ausgeschrieben. Dabei zeichneten der Deutsche Olympische Sportbund und die Volksbanken Sportvereine aus, die sich über ihr sportliches Angebot hinaus besonders gesellschaftlich engagierten. Insgesamt 17 Vereine aus dem Geschäftsgebiet hätten mitgemacht. 33 Hilfsorganisationen habe man mit jeweils 500 Euro Corona-Soforthilfe zusätzlich zum regionalen Förderprogramm der Bank unterstützt. Daniel Mohr berichtete, dass die Aktion "Kinder unterm Regenbogen" ebenfalls eine stattliche Summe erhielt. An 20 Projekte im Rahmen des "Crowd-Funding", bei dem man als Co-Finanzier auftritt, seien gut 150.000 Euro geflossen.

Auch zur gescheiterten Fusion mit der Heidelberger Volksbank wurde vom Vorstand kurz Stellung genommen: "Diese wurden in beiderseitigem Einvernehmen ergebnislos beendet, da bei zentralen Fragen zur künftigen geschäftspolitischen Ausrichtung unterschiedliche Sichtweisen bestanden", erläuterte Christian Menges. Auf Nachfrage, ob für die nahe Zukunft eine Fusion mit einem anderen genossenschaftlichen Institut geplant sei, verneinte Achim Himmelmann.

Erstmals fand die Bilanzpressekonferenz ohne die langjährigen Vorstände Ekkehard Saueressig und Ralf Gallion statt, die voriges Jahr in den Ruhestand verabschiedet wurden. Nun leite ein deutlich verjüngtes Vorstandsteam die Bank und sei mit einer motivierten Belegschaft "als Team in die Zukunft gestartet", hieß es. Und: "Für das erste Quartal 2022 verzeichnen wir ein gutes Kreditwachstum", gab Himmelmann einen kurzen Ausblick.