Eberbach. (mabi) Allerhand los war am Sonntagnachmittag in der Innenstadt. Von 12.30 bis 17.30 Uhr hatte die Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) zum verkaufsoffenen Sonntag geladen. Vorwiegend in der für den Verkehr gesperrten Bahnhofstraße Ost präsentierten auch viele Geschäftsleute bei milden Temperaturen eine Auswahl an Waren im Freien.

Kinder vergnügten sich auf dem Bungee-Trampolin und im Kinderkarussell auf dem Lindenplatz – und es gab auch Leckereien wie Donuts oder Ofen-Kartoffeln. Das Sanierung(s)Mobil Baden-Württemberg machte auf dem Leopoldsplatz Station. Eisdielen und Cafés waren gut besucht, viele Menschen bummelten durch die Straßen – und ab und an ließ sich sogar die Sonne blicken. An der Ecke Brühlstraße/Bahnhofstraße heizte die "Eberbach Ol’Star Band" ein; der Erlös geht an die Norbert-Köhler-Musikpreisstiftung.