Von Felix Hüll

Eberbach. Ganze 400 Euro wird die Stadt Eberbach ausgegeben haben, wenn über die insgesamt acht Anfragen nach einem Zuschuss für Thermografieaufnahmen befunden worden ist. 2017 haben bereits sechs Interessenten je 50 Euro, also zusammen 300 Euro ausbezahlt bekommen; zwei Antragsverfahren sind noch nicht abgeschlossen. Damit hält sich das Interesse an dem Fördergeld in engen Grenzen. Ein von manchen Mahnern befürchteter Ansturm mit Folgekosten für die Stadt blieb bislang aus.

"Bürgermeister Peter Reichert lag mit seiner Einschätzung richtig. Es ist hier wie andernorts auch. Die Erfahrung anderer Gemeinden zeigt, dass es etwa zehn Verfahren pro Jahr gibt," erklärt Eberbachs Kämmerer Patrick Müller, in dessen Ressort man den Zuschussantrag stellen kann. In seiner Sitzung vom 26. Januar 2017 hatte Eberbachs Gemeinderat mehrheitlich gegen Stimmen von Kritikern beschlossen, (ausschließlich) Privatpersonen einen Zuschuss in Höhe von 50 Euro zu gewähren, wenn sie von ihrem Objekt Thermografieaufnahmen erstellen lassen. Voraussetzung ist, dass der mit den Aufnahmen Betraute offiziell zertifiziert ist und dass die Bilder eine bestimmte Pixel-Anzahl haben.

Weil Eberbach nach Angaben des Statistischen Landesamts zu Jahresende 2016 insgesamt 3 694 Wohngebäude zählte, klang die Befürchtung an, dass der vom Gemeinderat im Haushalt 2017 für diesen Zuschuss eingestellte Betrag von 1000 Euro bei weitem nicht ausreichen werde, sollten alle Berechtigten den Zuschuss abfragen. Die acht Interessenten jetzt entsprechen 0,22 Prozent.

Grundsätzlich dagegen war die CDU, die eine Doppelförderung ablehnte und in dieser Ausgabe keine Pflichtaufgabe der Stadt erkennen konnte.

Die Investition in eine Wärmebildaufnahme des eigenen Hauses stellt den Ausgangspunkt für eine energetische Bestandsaufnahme mit sich möglicherweise daran anschließenden Verbesserungsmaßnahmen dar. Weil entsprechende Aufträge für Arbeiten an der Dämmung, dem Dach, an Fenstern und Türen sowie an der Heizung eventuell örtlichen Unternehmen zugute kommen könnten, sei Eberbachs Zuschuss nicht nur als Anreiz zum Klimaschutz gedacht sondern auch als eine Art örtliche Wirtschaftsförderung, erklärt Kämmerer Müller. Dies bewege sich allerdings in sehr überschaubarem Rahmen. Nachbargemeinden wie Schönbrunn (2016: 952 Wohngebäude) oder Hirschhorn (1031 Wohngebäude, vglb. Zahl des statistischen Landesamts Hessen) kennen keinen Thermografiezuschuss wie in Eberbach.

Das erklären Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey sowie Hirschhorns Bauamtsleiter Detlef Kermbach. In Schönbrunn aktiv ist die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis gGmbH (KliBA). Deren Geschäftsführer Dr. Klaus Keßler erklärt, die KliBa fertige zwar keine Wärmebilder an. Aber jeder Hausbesitzer im Kreis könne eine umfassende Energieberatung erhalten, "die wir im Auftrag der Kreisgemeinden kostenfrei anbieten".

Natürlich zeige so eine farbige Thermografieaufnahme sehr anschaulich, wo ein Gebäude Schwachstellen habe. Keßler: "Aber das können wir auch so sagen. Und bei diesen Aufnahmen muss man beachten, wann sie gemacht werden und wie die Rahmenbedingungen sind: Wie sind die Innenräume derzeit beheizt? Wie ist die Außentemperatur, und wie war sie kurz zuvor?" So mache es etwa einen Unterschied, ob an einem kalten Tag die Sonne lange eine Hauswand angestrahlt habe, die Wärme abgeben kann.

Die Außenaufnahmen von Thermografie-Dokumentationen sind ohnehin auf die Wintermonate beschränkt. Die kalten Temperaturen derzeit sind dafür allerdings günstig. Im Rhein-Neckar-Kreis notiert das statistische Landesamt Ende 2016 an Wohngebäuden 132.851.

Die aktuele AVR-Thermografie-Aktion nutzen 240 Interessenten, bei 200 davon sollen die Aufnahmen jetzt im Februar gemacht werden, sagt AVR-Sprecher Stephan Grittmann. Verglichen mit Eberbachs 0,22 Prozent lautet die Vergleichszahl im Kreis gar nur 0,18 Prozent Die Meldefrist wurde verlängert; noch bis Mittwoch, 28. Februar, können sich Interessenten anmelden (unter der Telefonnummer (0 72 61) 9 31 - 5 50). In Eberbach sinken die Kosten von 119 Euro durch den Zuschuss dafür auf 69 Euro.