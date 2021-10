Eberbach. (RNZ) Mit Heinrich Manns "Professor Unrat" in einer Dramatisierung von John von Düffel eröffnet die Badische Landesbühne morgen, am Donnerstag 21. Oktober, die neue Spielzeit in Eberbach. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr in der Stadthalle. Arne Retzlaff bringt das Stück dort als sinnliches Theatererlebnis mit Live-Musik auf die Bühne.

Für den menschenfeindlichen Gymnasiallehrer Raat gibt es kaum etwas Vergnüglicheres, als Schillers ’Die Jungfrau von Orleans’ zu rezitieren. Ebenso Gefallen bereitet es ihm, seine Schüler zu triezen und ihnen dabei zuzusehen, wie sie an dem Klassiker scheitern.

Für den vergrämten Raat ist das Klassenzimmer längst zum Schlachtfeld geworden, auf dem er nicht nur die bürgerlichen Werte der Wilhelminischen Zeit verteidigt, sondern auch seine Herrschsucht auslebt.

Seine Schüler durchschauen die Fassade des vordergründig pflichtbewussten Lehrers und schimpfen Raat hinter seinem Rücken "Unrat".

In der verrufenen Kneipe "Der Blaue Engel" machen sie die Nacht zum Tag, verspotten die brüchige Wertewelt ihres Lehrers und machen der Sängerin Rosa Fröhlich schöne Augen.

Als Raat von den nächtlichen Eskapaden seiner Schüler Wind bekommt, wittert er die Gelegenheit, dem ihm besonders verhassten Schüler Lohmann die Karriere zu ruinieren. Empört und händereibend zugleich sucht er das Etablissement auf, um Rosa die Verführung der Jungen vorzuwerfen.

Die selbstbewusste Sängerin weist seine Anschuldigungen kokett von sich und zieht den verkrusteten Lehrer mit ihrem Charme und ihrer gesellschaftlichen Unangepasstheit in ihren Bann. Von der Erotik der Künstlerin betört, stürzt sich Raat in ein geradezu wahnhaftes Liebesabenteuer. Schrittweise wirft er dabei die konventionellen Moralvorstellungen über Bord, wird zum Amokläufer gegen die Gesellschaft und schließlich zur Persona non grata. "Mit ‚Professor Unrat‘ schrieb Heinrich Mann 1905 nicht nur eine hellsichtige Analyse autoritärer Strukturen, sondern auch eine ebenso radikale wie kurzweilige Abrechnung mit bürgerlicher Doppelmoral", so Regisseur Arne Retzlaff. "An dem Stoff interessiert mich besonders die widersprüchliche Kraft der Entgrenzung, die dem Konformisten Raat widerfährt. Er befreit sich zwar von seinen bürgerlichen Fesseln, verliert aber zugleich den Boden, auf dem er steht. In der Geschichte stecken letztlich die Fragen danach, wie tolerant wir als Gesellschaft wirklich sind und wie wir mit abweichenden Lebensentwürfen umgehen."

Das Bühnenbild von Georg Burger besteht aus mehreren Tischen und Stühlen, vor denen Mikrofone platziert sind. Das soll den Erinnerungsraum Klassenzimmer abbilden. Wie Schüler verharren die Schauspieler zu Beginn des Theaterabends auf ihren Sitzplätzen. Sie sprechen nicht nur die Dialoge der Figuren, sondern lesen auch die Regieanweisungen, was der Inszenierung einen gewissen Hörspielcharakter gibt.

Die Videoprojektionen von Nils Menrad lassen in das Innere von Raats Mikrokosmos blicken. Nach und nach wird dieser durch Bilder aus der schrillen und funkelnden Künstlerwelt der Sängerin und Femme fatale gesprengt. Mit Raats zunehmender Vereinnahmung durch Sängerin Rosa öffnet sich der Raum. Die Schauspieler verlassen ihre Sitzplätze und das Spiel gewinnt an Dynamik, Farbe und Fantasie.

Als Rosa Fröhlich singt Elena Weber mehrere Lieder aus der weltberühmten Romanverfilmung "Der blaue Engel". Oliver Taupp begleitet sie am Piano. Die Titelrolle des Raat spielt René Laier. Weiter wirken mit Martin Behlert, Stefan Holm, Fabian Jung, Evelyn Nagel und Tobias Strobel.

Info: Zur Vorstellung am 21. Oktober ab 19.30 Uhr in der Eberbacher Stadthalle gilt die 3G-Regel. Karten gibt’s bei der Tourist-Information Eberbach (unter der Telefonnummer 06271/87- 242, E-Mail: tourismus@eberbach.de.