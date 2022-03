Eberbach. (mabi) Mit der Prunk.TV Sendung der Stadtschwalben am gestrigen Fastnachtsdienstag wurde die diesjährige (Online) Kampagne beendet. 13 Videos auf Youtube gab es und 14 Videos "Flachwitze" direkt bei Facebook. Also zusammen 33.

"Wir haben ungefähr genau 11.111 Klicks auf die Videos dieser Kampagne", teilt Markus Scheurich mit. Auf alle Videos im Kanal sind es insgesamt rund 40 000. "Wir sind sehr zufrieden, es gab sogar Zuschauer aus Australien. So konnten wir der Öffentlichkeit zumindest etwas Fastnachtfeeling vermitteln", sagt der Vizepräsident der KG Kuckuck und Prunk.TV-Produktionsleiter. Die Kosten für die Produktion seien zu 100 Prozent durch die Spender übernommen. Viele der Aktiven, so Scheurich weiter, sind bei einer Aufzeichnung ohne Publikum sehr nervös. "Sie tun sich schwer, so ganz ohne direkte Resonanz bei dem Auftritt." Und alle möchten natürlich lieber vor echtem Publikum auftreten. Nach zwei Corona-Online-Jahren, wird das sicher in der nächsten Kampagne wieder klappen.