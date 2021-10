Von Peter Bayer

Eberbach. "Eigentlich war es ganz anders geplant – mit einem langen Festwochenende im Juni", begrüßte Vorsitzende Gisela Fleck die geladenen Gäste. Da dies aber nicht möglich war, feierte der Turnverein 1846 Eberbach am Freitagabend mit einer kleinen aber feinen Feierstunde in der Hohenstaufen-Sporthalle sein 175-jähriges Bestehen und zeichnete dabei verdiente Mitglieder aus.

"Wenn der Turnverein in seiner langen und wechselvollen Geschichte Großherzöge, Kaiser, Weimarer Republik und Diktatur überlebt hat, und wenn er während dieser Zeit zweimal verboten und wiedergegründet wurde, ist dies sicher Grund genug, das 175-jährige Jubiläum voll berechtigten Stolzes zu feiern", leitete TVE-Ehrenvorsitzender Wolfgang Kleeberger (Foto: by) die Festrede ein. "Das Nachdenken über die Vergangenheit kann hilfreich für eine Vision in die Zukunft sein." Fest stehe, dass der Turnverein über Höhen und Tiefen hinweg den richtigen Weg gegangen sei. Er stelle sich heute als moderner Verein dar, der den Bedürfnissen vom Kleinkind bis zum Senior und der Seniorin gerecht geworden sei.

Hintergrund > Ehrenmitglied: Frieder Fleck, Günter Neureuter, Hans Rutz. > Plakette TVE: Gerhard Stumpf. > Ehrenmitglied: Frieder Fleck, Günter Neureuter, Hans Rutz. > Plakette TVE: Gerhard Stumpf. > Goldene Ehrennadel TVE: Peter Bayer, Richard Hilbert, Andreas Kohler, Christina Münch, Rolf Wieprecht und Karin Zielbauer. > Silberne Ehrennadel TVE: Anke Wäsch. > Ehrung Sportbund Heidelberg: Gisela Fleck, Wolfgang Grimme, Evi Kainz. > Ehrung Turngau: Heide Grimme. > Ehrung Schwimmverband: Roland Garhöfer, Wolfgang Hilbert.

[-] Weniger anzeigen

"Wir sollten auch nicht fragen, was leistet der Mensch im Sport, sondern was leistet der Sport für den Menschen." Danach rief Kleeberger einige Ereignisse des letzten Vierteljahrhunderts in Erinnerung. Erstmals in der Vereinsgeschichte habe 2001 ein gleichberechtigtes Trio die Führung des Vereins übernommen. Skeptiker seien widerlegt, das Modell von anderen Vereinen übernommen worden. Eine neue Beachanlage sei mit eigenen Mitteln errichtet worden, 2012 entstand an der Stelle der einstigen Vereinsgaststätte der neue Übungs- und Mehrzweckraum. Neue Sportarten seien hinzugekommen, der Reha-Sport aufgenommen worden. Die Frage der Mitarbeitergewinnung werde neue Anforderungen an den Verein stellen, blickte er in die Zukunft.

Anschließend löste Kleeberger ein "Versprechen an eine junge Übungsleiterin" ein und überreichte mit seiner Frau an Turn-Abteilungsleiterin Heide Grimme einen Scheck über 1000 Euro.

"Mit circa 2000 Mitgliedern ist der Turnverein der stärkste Verein der Stadt. In elf Abteilungen werden 17 Sportarten betrieben. Ich verneige mich vor den Leistungen hinter diesen Zahlen", zollte Bürgermeister Peter Reichert dem Jubilar seine Hochachtung. Im Geschichtsblatt dieses Jahres sei die Vereinsgeschichte "genial beschrieben". Der TVE sei einer der zehn ältesten Vereine in Baden und sogar der älteste im Rhein-Neckar-Kreis. Aus 42 Mitgliedern nach dem Krieg 1948 seien 2000 geworden. Dahinter verberge sich ein enormer Einsatz der Verantwortlichen, ein Höchstmaß an ehrenamtlichem Engagement, "das für den Verein und für unsere Stadt so wichtig war und ist." Der Verein sei mit der Zeit gegangen, ohne dabei attraktive und funktionierende Pfade zu verlassen. "Die gesundheitsspezifischen Kurse belegen die Weitsicht", so Reichert. Im eigenen Turnerheim habe der Verein eine außergewöhnliche multifunktionale Sportstätte. Es sei eine Mega-Leistung, es damals erstellt und bis heute erhalten zu haben. Dem Verein sei es immer wieder gelungen, die Tiefen zu meistern und die Höhen zu nutzen. "Dieser Verein darf mit Stolz und Dankbarkeit auf seine Geschichte zurückblicken."

"Die Gründer wären stolz, was aus dem zarten Pflänzchen von damals geworden ist", lobte Jörg Wontorra vom Badischen Turnerbund (BTB) die Leistung und Entwicklung des Vereins. Er überreichte die Ehrenurkunde des BTB und einen Bildungsgutschein, den die Übungsleiterinnen und Trainer zu Aus- und Fortbildungen nutzen können.

Gerhard Schäfer vom Sportkreis Heidelberg bezeichnete den Turnverein als "Stützpfeiler im Osten des Sportkreises". Er überreichte die Goldene Ehrennadel des Sportkreises an Gisela Fleck, Wolfgang Grimme und Evi Kainz. Dagmar Rühl vom Turngau Heidelberg hob die große Bedeutung des TVE für die Region hervor. Aus ihren Händen erhielt Heide Grimme die Goldene Verdienstplakette des Turngaus.

Auch der Turnverein nutzte die Feier, um langjährige und verdiente Mitglieder zu ehren (siehe Übersicht). Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom jungen Felix Roh. Die Rope-Skipping-Gruppe begeisterte mit ihrem rasanten Auftritt, und zwischen den Ehrungsblöcken wurden die Abteilungen in kurzen Videos, produziert von Axel Lange, vorgestellt. Die Beleuchtung hatte die Firma Klangfarben übernommen. Mit einem kleinen Imbiss klang die zweistündige Feier aus.