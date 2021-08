In den 1920er Jahren eröffnete Fritz Bürklen in den Räumen gegenüber vom heutigen „Leder Exquisit“ das „Spezial-Schuhwarenhaus“. Der Laden wurde 1955 geteilt. Unser Foto entstand im Jahr 1955. Archivfoto: Rolf Greif

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Nach über 30 Jahren "Leder Exquisit" wird Geschäftsinhaberin Regina Bier ihre Türen in der Bahnhofstraße 1 am Samstag, 14. August, ein letztes Mal geöffnet haben. Dann ist es vorbei mit Eberbachs letztem von zwei hier überhaupt ansässigen Lederwarenfachgeschäften – das andere betrieb dereinst Paula Baus in der Schulstraße. Der Räumungsverkauf läuft bereits seit Mitte Juni. Gründe für die Schließung sind für Bier "der Konkurrenzkampf im Internet, der sich in den vergangenen Jahren weiter verstärkt hat, ebenso wie die Top-Angebote der Discounter". Das "i-Tüpfelchen" hat ihr die Corona-Pandemie gesetzt und ebenso "obendrauf" kam noch dazu, dass wegen eines Wasserschadens Renovierungsarbeiten im Erdgeschoss des Geschäfts anstehen, die zu einer mehrwöchigen Schließung geführt hätten.

Regina Bier hat im Jahr 1989 das Geschäft von ihrer Tante Anna und ihrem Onkel Josef Niedermayer übernommen. Doch alles begann bereits im Jahr 1920 oder 1922 als Fritz Bürklen in den Räumen gegenüber das "Spezial-Schuhwarenhaus" eröffnete. In der Eberbacher Zeitung ist eine Eröffnungsanzeige des Geschäfts aus dem Jahr 1922 zu finden, jedoch auch mehrere Anzeigen, in denen im Jahr 1960 "40-jähriges Jubiläum" sowie 1970 das 50. Bestehen gefeiert wurden. Im Jahr 1955 wurde ein Umbau nötig, der das Ledergeschäft vom Schuhverkauf trennte und die Verpachtung an Familie Kleinert ermöglichte. 1965 wurden die Ladengeschäfte an das Geschwisterpaar Niedermayer nebst Gattinnen übergeben.

"Am 15. Dezember 1975 gab es im Gebäude an der Ecke Bahnhofstraße/Neuer Markt einen Großbrand", erzählt Bier. In dem Gebäude war damals auch das zwei Jahre zuvor eröffnete Teppichhaus Burkhardt untergebracht. Der Brand mit über einer Million DM Sachschaden verschonte auch nicht das benachbarte Lederwarengeschäft: "Es musste ein ganzes Jahr lang schließen." Als Brandursache wurde ein technischer Defekt ermittelt.

Nach der Übernahme von "Leder Exquisit" von der gelernten Bürokauffrau Regina Bier im Jahr 1989 wollten Anna und Josef Niedermayer ihren Ruhestand genießen. Im Juli 2012 hat Bier zusätzlich noch ihr neues Geschäft "Travel and Business" in der Hauptstraße 29 eröffnet. In den komplett renovierten rund 100 Quadratmetern des ehemaligen Friseurgeschäfts in der Hauptstraße 29 hat sie "alles für die Reise" angeboten: Koffer, Bordtrolleys, Reise- und Aktentaschen sowie diverses Reisezubehör. Während der Umzugsphase in die Hauptstraße wurde das Untergeschoss in der Bahnhofstraße 1 renoviert und das Sortiment im Rucksack-, Freizeit- und Schulbereich deutlich erweitert.

Nach viereinhalb Jahren, zum Ende des Jahres 2016, hat Bier "Travel and Business" wieder geschlossen. "Ich war mit viel Herzblut dabei, es war kein leichter Schritt und es ist ein sehr schöner Laden", sagte sie damals. Als Gründe für die Schließung nannte sie zum einen, dass ein "namhafter und preisstabiler Kofferhersteller" sehr lange Lieferzeiten von eineinhalb Jahren hatte. Dazu kam schon im Jahr 2016, dass die großen Discounterketten zu Saisonzeiten ebenfalls Reisegepäck angeboten haben. Der dritte Grund war die Beratung, die dann nicht mit einem Verkauf endet. Bier nannte das damals "Beratungsklau."

Das Internet war und ist für Bier "sowohl Segen als auch Fluch". "Wir selbst haben ja auch einen Onlineshop und merken auch da, dass das Onlinegeschäft zunimmt." Die Räume in der Hauptstraße hat seither Silvia Ries für "Silvia’s Tabak Shop" gemietet.

33 Jahre als Geschäftsführerin enden für Regina Bier am 14. August. Und für Eberbach gibt es nach der Schließung des Schuh- und Schlüsseldienstes Obernosterer und Dieter Gerbracht, der sein Elektrofachgeschäft "SP Gerbracht" kürzlich nach 27 Jahren geschlossen hat, ein weiteres Traditionsunternehmen weniger.