In Diespeck war Ende Oktober noch eine „Bürgerwerkstatt Klimaschutz“ in Präsenz möglich, während Eberbach am 10./11. Dezember das Event ausschließlich online abhalten wird. Foto: Verein „Mehr Demokratie“

Von Felix Hüll

Diespeck/Eberbach. Versiegelte Flächen öffnen, Streuobstwiesen pflanzen und Blühflächen ausweisen – drei konkrete Vorhaben, wie sie in vier Arbeitsgruppen bei der Bürgerwerkstatt Klimaschutz entstanden, die im bayerisch-fränkischen 3800-Einwohner-Ort Diespeck (Landkreis Neustadt an der Aisch) bereits Ende Oktober stattfand. Die Teilnehmer dort raten Eberbach: sich auf den Zeitaufwand einlassen, mitmachen und feststellen, dass es sich wirklich lohnt.

Wie in Eberbach am 10./11. Dezember (nun coronabedingt nur noch online) geplant, betreuten Steffen Krenzer vom Verein "Mehr Demokratie" und Ulrike Oemisch vom "Institut für Partizipatives Gestalten" auch die "Bürgerwerkstatt" im 160 Kilometer entfernten Diespeck. Dr. Christian von Dobschütz ist dort der erste Bürgermeister. Gemeinsam mit den Umweltbeauftragten des Ortes war er bei der Versammlung mit dabei: "Wir haben am Freitag begonnen mit einem Klimaempfang mit Häppchen in der Schule und einer Vorstellungsrunde der rund 30 Teilnehmer."

Hintergrund > Als reine Online-Veranstaltung findet die Bürgerwerkstatt Klimaschutz für Eberbach am Freitag und Samstag, 10./11. Dezember, statt. 67 Personen hatten sich bereits für diesen Termin angemeldet, der ursprünglich in der Stadthalle geplant war. Für die coronabedingte [+] Lesen Sie mehr > Als reine Online-Veranstaltung findet die Bürgerwerkstatt Klimaschutz für Eberbach am Freitag und Samstag, 10./11. Dezember, statt. 67 Personen hatten sich bereits für diesen Termin angemeldet, der ursprünglich in der Stadthalle geplant war. Für die coronabedingte Internet-Alternative benötigt man einen Rechner, Internetzugang und die Plattform Zoom. Die Zugangsdaten für die Bürgerwerkstatt Klimaschutz erhalten Interessenten von der Eberbacher Stadtverwaltung per Mail, sobald sie sich angemeldet haben. Der Link darin verbindet automatisch mit der Internetplattform Zoom. Eingangs der Bürgerwerkstatt gibt es zudem noch eine Technik-Einweisung. Anmeldeschluss ist morgen, Freitag, 3. Dezember, beim Klimaschutzmanagement von Eberbach (Janine Weiß, Alexa Kern) unter der Telefonnummer 0 62 71 / 87 - 209 bzw. via E-Mail unter klimaschutz@eberbach.de. (fhs)

[-] Weniger anzeigen

Zwar waren sich einige der Beteiligten untereinander nicht fremd, aber wir hatten auch Leute darunter, "die kannte ich überhaupt nicht", sagt der Bürgermeister. Unter den Bürgerwerkstatt-Teilnehmern befanden sich der Stadtplaner, zwei Architekten, ein Förster im Ruhestand, Marketingfachleute, aber auch Bürger ohne themenspezifischen Hintergrund.

Steffen Krenzer vom Verein "Mehr Demokratie" erläuterte, warum es wichtig ist, das Ziel eines maximalen Temperaturanstiegs auf der Erde von 1,5 Grad einzuhalten. Der Bürgermeister informierte darüber, was die Gemeinde Diespeck bislang in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf den Weg gebracht habe.

Die Teilnehmer entwickelten vier Leitbilder und bildeten vier Arbeitsgruppen (Natur, Beteiligung, Mobilität/Stadtentwicklung/Energie so­wie Klimaanpassung). Man zog sich in verschiedene Räume der Schule zurück, diskutierte in den Kleingruppen intensiv und stellte anschließend im Plenum die Arbeitsergebnisse vor.

Unter den sofort in Angriff genommenen Vorhaben ragen der Hochwasserschutz durch Flächenentsiegeln und Hilfen zur E-Mobilität heraus: nach Überschwemmungen 2021 will man in Diespeck durch Geländeaufkauf bislang zugebaute Flächen innerorts umwandeln. Man folgt dabei der Idee von "Schwammstädten" (sponge cities), bei dem Kommunen so verändert werden sollen, dass sie bei Regenfällen besser Oberflächenwasser wie ein Schwamm aufnehmen und zurückhalten.

Zur Wärmedämmung und zum Heizungsaustausch arbeitet man daran, Menschen aus der Gemeinde, die bereits entsprechende Maßnahmen umgesetzt haben, dazu zu bringen, anderen zu zeigen, dass und wie derartige Maßnahmen in der Praxis aussehen. Eine Gruppe Mobilität befasst sich mit dem Fördern von E-Bikes und E-Rollern, dem Ausbau von Radwegen sowie einer Ladesäuleninfrastruktur für E-Autos. Privatleuten und Unternehmen soll geholfen werden, Lademöglichkeiten zu schaffen, weil die Angebote im öffentlichen Raum wahrscheinlich nicht genutzt werden.

Für das "Konzept Streuobstwiesen" werden zu Jahresbeginn 2022 erste Flächen erworben, um eine Obstbaum-Initiative auf den Weg zu bringen. Zudem will Diespeck einem Landschafts-Pflege-Verband beitreten, um besseren Zugang für Förderprogrammen zu ermöglichen.

Bürgermeister von Dobschütz: "Wir hatten da einen ganz tollen Spirit. Das ist sehr schade, dass das bei Ihnen nicht in Präsenz geht. Viele haben gesagt, die Arbeit in den kleinen Gruppen hat sie sehr berührt, und sie waren begeistert von der Art der Moderatoren, die uns an die Hand genommen haben, kreativ zu sein."