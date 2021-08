Eberbach. (me) Zwei Wochen lang waren Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerks aus Eberbach in den überfluteten Gebieten in Rheinland-Pfalz in der Eifel am Einsatz. Jetzt sind sie wieder zurück und halten sich für weitere Einsätze bereit. Nach den starken Regenfällen und Überflutungen rückte das THW mit einem Großaufgebot in der Eifel an. Mehr als 3000 Helfer sind dort seit Wochen im Einsatz, pumpten, räumten Trümmer, Schlamm und Treibgut weg, füllten und stapelten Sandsäcke und halfen dabei, Brücken und Straßen wieder befahrbar zu machen.

Zurück in Eberbach putzen die Helfer des Eberbacher THW-Ortsverbands die Fahrzeuge. Foto: THW/Alessandro Silvestri.

Die Helfer des Eberbacher THWs, das auf Pumpen und Hochwasser spezialisiert ist, hielten sich nach den ersten Nachrichten über die schweren Überflutungen bereit. Mitte Juli ging sonntags der Einsatzauftrag bei Zugführer Tobias Nava ein: Ein Zugtrupp und ein Transporter wurden an den 250 Kilometer von Eberbach entfernten Nürburgring beordert. Dort an der Rennstrecke brachte das THW seine Helfer unter und schickte sie zu Einsätzen in die Überflutungsgebiete.

Sechs Frauen und Männer machten sich in einem Mannschaftstransportwagen, einem Mehrzweckkraftwagen und einem Auto auf dem Weg. Der Eberbacher Zugtrupp und zwei Helfer des THW-Ortsverbands Sinsheim unterstützten die Einsatzlogistik mit einem Meldekopf: Die Eberbacher erfassten rund um die Uhr an- und abrückende Einheiten, versorgten sie mit Informationen und blieben in Kontakt mit der zentralen Führungsstelle.

Das Material wird wieder aufgefüllt. Foto: THW/Maximilian Christ

Mit dem geländegängigen Mehrzweckkraftwagen machten zwei der Helfer aus Eberbach Transportfahrten vom Nürburgring über teils zerstörte oder nur schwer befahrbare Straßen in die Einsatzgebiete. Transportiert wurden Hilfsgüter wie Getränke, Lebensmittel und andere Artikel des täglichen Bedarfs. Für Materialanforderungen hielt sich in Eberbach der THW-Ortsbeauftragte Markus Hass rund um die Uhr bereit.

Nach zwei Wochen im Einsatz wurden die Eberbacher von Helfern anderer Ortsverbände abgelöst und traten den Heimweg an. Zurück am Neckar wurden die Fahrzeuge geputzt und wieder einsatzbereit gemacht. Da die Aufräumarbeiten in der Eifel und anderen überfluteten Gebieten andauern, kann es durchaus sein, dass die Eberbacher noch einmal angefordert werden. Denn noch immer sind etliche THW-Angehörige in der Eifel im Einsatz und helfen beim Brückenbau, bei Transportfahrten und der Trinkwasseraufbereitung.