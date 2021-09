Das Dach der Dr.-Weiß-Schule hat einiges an Solarstrompotenzial. Doch beim direkt angrenzenden Schülerhort in der Weidenstraße legte der Denkmalschutz jetzt sein Veto gegen allzu auffällige Änderungen am Dach ein. Foto: Stefan Weindl

Von Christofer Menges

Eberbach. Der Schülerhort in der Weidenstraße bekommt ein neues Dach. Und weil unablässig und seit dem Pariser Abkommen 2015 auch verpflichtend die Bedeutung des Klimaschutzes hervorgehoben wird, wäre es eigentlich sinnvoll, das neue Dach ordentlich zu dämmen, um Heizkosten zu sparen und den CO2-Ausstoß zu verringern. Doch dabei hat auch die Denkmalschutzbehörde noch ein Wörtchen mitzureden: Damit die Ansicht der Stadtkulisse am Neckar nicht beeinträchtigt wird, lässt sie nur eine Aufsparrendämmung von 30 Millimetern zu.

Für eine Solarstromanlage auf dem Dach der Dr.-Weiß-Schule nebenan, einem der sonnenreichsten Dächer in der Altstadt, könnte das ebenfalls das Aus bedeuten: "Streng denkmalgeschützt" sei der Bereich, sagte der städtische Hochbauamtsleiter Heinz Lang am Montag im Bauausschuss des Eberbacher Gemeinderats: "Also da geht gar nix", habe die Behörde durchblicken lassen.

Im Bauausschuss regt sich dagegen aber Widerstand. "Das kann es ja wohl nicht sein", sagte Markus Scheurich (SPD). Kerstin Thomson (AGL) forderte, dagegen Widerspruch einzulegen. Bürgermeister Peter Reichert kündigte an, Landrat Stefan Dallinger in der Sache anzuschreiben.

Im Fall des Schülerhorts ist das Problem mit Auflagen des Denkmalschutzes noch überschaubar. Dort kann auch innen gedämmt werden. Der Speicher wird ohnehin nicht geheizt. Eine Solarstromanlage auf dem Dach sehen die Städtischen Dienste Eberbachs als unwirtschaftlich an. In unmittelbarer Nachbarschaft, auf den Dächern der Dr.-Weiß-Schule und der Mehrzweckhalle, sieht das schon anders aus.

Beide haben große Flächen und werden im baden-württembergischen Energieatlas mit "sehr gutem" Solarstrompotenzial ausgewiesen.

Die Stadtwerke sahen die Dachfläche der Dr.-Weiß-Schule in einer im vorigen Jahr vorgestellten Bewertung der Dächer städtischer Gebäude als "interessant" an. Dass da mit Fotovoltaik nichts gehen soll angesichts der Dringlichkeit beim Klimaschutz stieß bei Stadtrat Scheurich auf Unverständnis: "Die große Politik wirbt für den Ausbau und dann kommt man mit Argumenten des Denkmalschutzes! Eine Fotovoltaikanlage greift ja nicht in die bauliche Substanz des Gebäudes ein. Wir würden gerne beim Kreis eine Anlage beantragen wollen", so der Sozialdemokrat.

Eine Ablehnung durch den Denkmalschutz solle als Anlass genommen, werden im Kreistag nachzufragen, wie sich der Kreis das vorstelle. Stadträtin Thomson forderte zudem, auf dem Rechtsweg umgehend Widerspruch gegen einen ablehnenden Bescheid einzulegen.

"Wir schauen, wie weit wir kommen", sagte Bürgermeister Reichert. Neben einem Schreiben an den Landrat wolle er die Angelegenheit auch in der nächsten Runde der Bürgermeister vorbringen. "Vielleicht auch im Kreistag", so der Freie-Wähler-Kreisrat.