Eberbach. (jbd) Der Treppenturm am Bahnhof ist seit Montag gesperrt. Wer vom Bahnsteig oder aus Richtung Innenstadt hier auflief, um über die Gleise zu gelangen, landete an diesem ersten Tag fast automatisch vor der rot-weißen Sperre – mit einem dicken Fragezeichen auf der Stirn: Wie bitte geht’s jetzt weiter? Das wird sich vermutlich bald geben, denn zum Umgewöhnen bleibt eine ganze Woche lang Zeit.

Unterdessen sorgt für die kürzeste Verbindung aus der Innenstadt in die Güterbahnhofstraße der DB-Aufzug am Bahnsteig von Gleis 1, der auch weiterhin Zugang zum und das Verlassen des Stegs garantiert. Weil den aber außer Radfahrern und Menschen mit Gehhilfen, Kinderwagen und Gepäck jetzt ausnahmslos alle Gleisüberquerer nutzen, wird es mitunter eng an dieser Stelle. Wer genug Zeit hat und gut zu Fuß ist, kann natürlich auch den Umweg entweder durch die Fußgängerunterführung am Gleisdreieck einschlagen oder Richtung Odenwaldstraße die Kirche St. Johannes Nepomuk umrunden.

Drei Männer einer Firma aus Bobenheim-Roxheim sind bis nächsten Montag auf der Treppe beschäftigt. Ihre Aufgabe ist es, die Treppenstufen mit einer rutschfesten Schicht zu versehen. Denn die Stahlkonstruktion hat sich gerade bei Nässe als wenig trittsicher erwiesen. Seit dieser Treppenturm vor gut zwei Jahren in Betrieb genommen wurde, sei es zu mehreren Stürzen gekommen, bei denen sich Menschen auch Schürfwunden und Prellungen zugezogen hätten, informierte die Stadtverwaltung auf Anfrage. Auf der Rewe-Markt-Seite, wo die Treppe bereits eine rutschhemmende Oberfläche besitzt, gab es keine Unfälle.

Dass im Zuge der Stegsanierung der Bau dieses stadtseitigen Treppenturms, der eine verrostete alte Treppe ersetzte, alles andere als reibungslos verlief, war ein anhaltendes Ärgernis: Immer wieder kam es dabei zu Verzögerungen. Zwischendurch musste für teures Geld ein mobiler Turm angemietet werden.

Soweit von unten sichtbar, sind die Stufen schon mit einer gelben Kunststoffschicht überzogen. Wenn es nicht regnet, können die Bauarbeiter bis Ende der Woche wieder abziehen, und die Treppe ist ab 7. September wieder begehbar.