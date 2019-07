Von Peter Bayer

Eberbach. Die Stadtwerke Eberbach befinden sich weiter in der Erfolgsspur. Zum fünften Mal in Folge präsentierte Stadtwerkeleiter Günter Haag dem Gemeinderat einen Gewinn. "In der Branche keine Selbstverständlichkeit", betonte er. Mit 219.000 Euro übertrifft der vorläufige Jahresgewinn für 2018 die Erwartungen sogar noch um 14.000 Euro.

Haag bezeichnete die Wertschöpfung der Stadtwerke als exzellent. Und das trotz eines Verlustes für Bäder, Verkehr, Hafen und Fähre in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Für das Projekt Wasser 2025 wurden Rückstellungen in Höhe von 200.000 Euro getätigt, die Gewerbesteuer schlug mit 55.000 Euro zu Buche und die Konzessionsabgaben an Eberbach und Hirschhorn mit 605.000 Euro. Trotzdem blieb unter dem Strich ein Gewinn von 219.000 Euro. Inzwischen seien die Stadtwerke auch Förderer des Sports, unterstützen Eberbacher Vereine, informierte Günter Haag.

Timo Fuß kündigte zum 1. September die Erhöhung der Pauschalen für Wasser-, Gas- und Stromhausanschlüsse an. Die Pauschalen sind seit 2015 unverändert. Gestiegene Preise für Tiefbauarbeiten und die Tariferhöhungen für die eigenen Mitarbeiter erforderten eine Anpassung der Pauschalen, so Fuß. In diesem Zuge soll "zur Vereinfachung verwaltungsrelevanter Prozesse" auch eine Pauschale zur Abrechnung für neue Wasserhausanschlüsse eingeführt werden, bislang werden diese nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. Die Hausanschlusskosten erhöhen sich bei Gas um 24 Prozent, bei Strom um 23 und bei Wasser um 4 Prozent.

Dr. Dietmar Polzin (Freie Wähler) regte an, die Kosten künftig an den Baupreisindex anzupassen, um so große Erhöhungen zu vermeiden. "Wir wollen jährlich drüberschauen", versicherte Fuß, ganz im Sinne von Patrick Joho (CDU), der Wert darauf legte, dass man konstant kostendeckend arbeite. Der Gemeinderat stimmte der Erhöhung einstimmig zu, ebenso der Ersatzbeschaffung zweier Omnibusse. Es handelt sich zum einen um einen gebrauchten Linienbus, welcher der Verwaltung kurzfristig zum Kauf angeboten wurde. Es handelt sich um einen Mercedes-Benz Citaro, Baujahr 2018, mit Euro-6-Dieseltechnologie und 75.000 gefahrenen Kilometern. Der Kaufpreis beläuft sich auf 185.000 Euro, wird aber nicht gefördert. Ersetzt werden soll ein Bus aus dem Jahr 2002, ebenso ein Midi-Bus aus dem Jahr 2000. Dieser ist derzeit das einzige Fahrzeug in dieser Größenklasse, das auf bestimmten Teilen des Streckennetzes eingesetzt werden könne, so Haag. Die Anschaffungskosten betragen voraussichtlich 165.000 Euro, wovon 30.000 Euro gefördert werden.

Peter Stumpf (AGL) sieht die Anschaffung von zwei neuen Bussen positiv. Man habe lange im Werksausschuss über Elektrobusse diskutiert, sei aber wegen ihrer Nachteile bei Hangstrecken davon abgekommen. "Sie machen noch keinen Sinn", so Stumpf. Patrick Joho (CDU) begrüßte die Anschaffung und damit eine geringere Belastung der Umwelt.