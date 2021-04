Trotz weniger Öffnungstagen in 2020 wurden in der Stadtbücherei umgerechnet mehr Medien entliehen als im größeren Zeitraum 2019. Foto: Jutta Biener-Drews

Eberbach. (RNZ) 2020 war die Eberbacher Stadtbibliothek fast vier Monate lang wegen der Pandemie geschlossen. Umgerechnet auf die somit deutlich kürzere Öffnungszeit wurden 2020 jedoch mehr Medien verliehen, als im Jahr davor, ergab jetzt die jährliche Büchereistatistik.

Alles war anders im vergangenen Jahr: kein Urlaub, keine Veranstaltungen, keine Treffen mit Familie, Freunden und Bekannten. Diese "geschenkte" Zeit nutzten die Leser der Bibliothek fürs Lesen, Schauen, Hören und Spielen.

Neben den verbliebenen Präsenzzeiten hatten die Leser die Möglichkeit, die Medien digital über die Onleihe und über das eigens wegen der Corona-Beschränkungen eingerichtete "Bücherfenster" zu erhalten. Dieses wurde schon im ersten Lockdown geöffnet und erfreute sich großer Beliebtheit.

Im Angebot hat die Stadtbücherei rund 25.000 Medien (darunter 23.165 Bücher, zwei Tageszeitungen, 27 Zeitschriften, 175 Spiele, 1.376 MCs sowie CDs (davon sind 110 "Tonies" – das sind kleine magnetische Figuren, die Kinder auf eine "Tonie-Box" aufsetzen können um Hörspiele anzuhören), 905 Videos und DVDs und 61 CD-ROMs. 912 Leser haben 2020 auch tatsächlich etwas davon ausgeliehen (nach 1.087 Nutzern 2019 und 1089 in 2018). An Einzelentleihungen registrierte Büchereileiterin Lucia Scharf 44.716 Vorgänge (nach 50.292 in 2019). Spitzenreiter unter den ausgeliehenen Romanen waren Brigitte Riebes "Wunderbare Zeiten", Dacia Marainis "Drei Frauen" und Lucinda Rileys "Das Schmetterlingszimmer" mit jeweils 15 Einzelausleihen.

14 mal abgeholt wurde das Kinderbuch "Aufruhr im Gemüsebeet" von Sven Nordquist. Und bei den Sachbüchern 13 mal ausgeliehen worden ist das Buch "Supergesund mit Superfood" der Ernährungs-Docs Matthias Riedl / Anne Fleck und Jörn Klasen.

Je neun mal buchten Leser die Jugendbücher "Harry Potter und der Halbblutprinz" von Jane K. Rowling sowie "Schneetänzer" von Antje Babendererde. Die Hitliste der Musik-CDs führt Edith Piafs "65 Titres origineaux" mit 15 Leihvorgängen an, bei den Hörbuch-CDs "Die Wächter" von John Grisham und "Kurschatten" von Gisa Pauly (mit je zehn Ausleihen). Die drei ???-Kids von Ulf Blanck mit ihrer Folge 2 "Radio Rocky Beach" war 16 Mal über den Ausgabetisch gegangen, 15 mal die DVD Astrid, 21 mal das Tonie "Wickie - Die Königin der Winde".

Wegen der Corona-Schließzeit gab es auch weniger Zusatzaktivitäten neben dem Ausleihbetrieb als in den Vorjahren: ein Vorlesenachmittag (und nicht sechs oder vier wie 2019 bzw. 2018), sowie nur sechs statt je elf Leseclubtermine für Erwachsene. Einführungen in die Bibliothek wurden nur drei (statt der 17 in 2019) gegeben. Es gab kein Bilderbuchkino und nur eine Autorenlesung.

In der Coronazeit können Büchereinutzer Medien unter der Telefonnummer 0 62 71 / 73 44 bestellen und dann zum vereinbarten Tag und Zeitpunkt am Bücherfenster (siehe Beschriftung am Haupteingang der Stadthalle am Leopoldsplatz) abgeholt werden. Die Stadtbibliothek Eberbach ist zu erreichen am Mittwoch von 15 bis 18 Uhr, am Donnerstag und Freitag von 15 bis 17 Uhr sowie am Dienstag von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr.

Info: Weitere Infos zur Stadtbibliothek Eberbach gibt es hier und zur "Onleihe" unter www.metropolbib.de