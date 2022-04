Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Wohin mit dem Müllcontainer vom Campingplatz? Seit 2018 an der Alten Pleutersbacher Straße das gegenüberliegende neue Mehrfamilienhaus bezogen wurde, reißen während der Campingsaison die Beschwerden über Geruchs- und Fliegenbelästigung durch die Abfallbehälter nicht ab. Auch die Entsorgung des Grauwassers aus Wohnmobilen, das im dortigen Abwasserkanal verschwindet, stößt bei den Nachbarn auf Missfallen. Die Stadt möchte jetzt nach mehreren erfolglosen Vermittlungsversuchen und darin dem Bauausschuss folgend den Hausbewohnern entgegenkommen und schlägt eine Standortverlegung des Containers vor. Unter anderem damit wird sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 25. April, befassen.

Dass die Verwaltung sich mit der am Campingpark entstandenen Situation ziemlich schwertut, ist der Beschlussvorlage durchaus anzumerken. Immerhin ist der idyllisch am Neckar gelegene Platz städtisches Eigentum und wird seit 2003 von einem Pächter betrieben, der als "sehr ordentlicher" Betreiber dargestellt wird. Seit 2003 schließt sich die Müllentsorgungsstation des Campingplatzes direkt an dessen Küchen- und Sanitärbereich an – an einem Ort, der sich auch von der Müllabfuhr gut anfahren lässt. Und ebenfalls schon seit bald 20 Jahren fließt das sogenannte Grauwasser, also geruchloses Spülwasser aus den Wohnmobilen, in der Alten Pleutersbacher Straße in den Kanal. Erst seit dem Bau des oberhalb gelegenen Wohnhauses, dessen Balkone in diese Richtung weisen, stellt dies ein Problem dar.

Obwohl die Stadt die Situation mehrmals überprüft hat, seien keine von dem beanstandeten Container ausgehende Geruchs- und Fliegenbelästigung festgestellt worden, wie es in der Verwaltungsvorlage heißt. Ergänzt um die Bemerkung, dass "die eigenen Mülltonnen des Mehrfamilienhauses direkt unter den Balkonen im Eingangsbereich platziert sind". Was die Parteien einander aber auch nicht näher brachte.

Der Platzbetreiber hatte seinerseits einer optischen Verschönerung des Containerstandorts mittels Holztor zugestimmt, den Nachbarn war dies nicht genug. Sie möchten den Müllcontainer ganz weghaben, ihn womöglich Richtung DLRG-Wache verlegen. Was wiederum weder der DLRG noch dem Platzpächter gefällt. Denn der sieht seine Müllentsorgung dadurch aus dem Platz-Zusammenhang gerissen, zu weit entfernt für die Campinggäste.

Der Gemeinderat bekommt zur Entscheidungsfindung nun auch die Kosten aller denkbaren Maßnahmen vorgelegt. Für die Optimierung des jetzigen Containerstandorts durch Pflasterung und Verkleidung etwa würden rund 7100 Euro anfallen. Für die Verlegung Richtung DLRG knapp 12.000 Euro.

Auch eine alternative Lösung für die Grauwasserentsorgung wäre mit 11 500 Euro plus Tiefbau keine Kleinigkeit. Und die Stadt weist zusätzlich auf den Sanierungsstau auf dem Gelände hin, weil hier aus Kostengründen immer wieder Maßnahmen zurückgestellt wurden.

Zweimal schon mussten die Ausschreibungen der Zimmer- und Holzarbeiten für den Kindergartenneubau in der Güterbahnhofstraße wieder aufgehoben werden, viel zu weit klafften die Angebotssummen der Firmen und die städtischen Kalkulationen auseinander. Nach der dritten Ausschreibung ist es für die Stadtoberen jetzt bittere Gewissheit: Die Arbeiten sind derzeit nur zu einem Preis zu haben, der fast doppelt so hoch ist wie angesetzt. So beläuft sich anstelle der errechneten rund 721.000 Euro das jüngste Angebot dafür auf 1,43 Millionen. Und die Marktlage werde sich aufgrund zu erwartender Lieferengpässe beim Holz in den nächsten Monaten weiter verschärfen. Um die Bauarbeiten überhaupt wieder aufzunehmen, muss der Rat also am Montag die Zimmer- und Holzarbeiten zu den neuen Konditionen in Auftrag geben.

Ganz umsonst kommt die Stadt dagegen in den Genuss mehrerer Kunstwerke von Hanna Breidinger-Spohr und August Rumm von anonymen Spendern, sowie des vom Bürger- und Heimatverein gestifteten Hirtendenkmals in der Neckaranlage und einer Sitzgruppe an der Eberbacher Burg vom OWK. Der Rat muss nur noch ja sagen.