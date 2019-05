Von Christofer Menges

Eberbach. Wird Strom künftig katholisch? Sonnenstrom vom Dach der katholischen Kirche St. Johannes Nepomuk, des Lebensrads oder des Hallenbads empfiehlt der baden-württembergische Energieatlas, wenn es darum geht, erneuerbare Energien in Eberbach auszubauen. Die CDU machte in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Vorstoß, alte Gutachten und Pläne wieder aufzugreifen und die Dächer Eberbachs zu prüfen, ob dort mehr Solarstromanlagen installiert werden können.

121 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1231 Kilowatt waren laut baden-württembergischem Energieatlas 2013 in Eberbach installiert. Alle zusammen erzeugten damals 824 Megawattstunden Strom. In der kleineren Nachbargemeinde Waldbrunn wurde damals schon mehr als das Doppelte an Solarstrom produziert, in Schönbrunn annähernd so viel. Bis 2018 kamen in Eberbach laut Stadtwerken 49 Anlagen dazu. Die Gesamtleistung stieg auf 1704 Kilowatt, der erzeugte Sonnenstrom auf 1440 Megawattstunden. Richtig viel ist das immer noch nicht: Es reicht, um rund 800 der 14.500 Einwohner Eberbachs mit Strom zu versorgen. Dazu kommt aber noch der Strombedarf von Handel, Industrie, öffentlichen Einrichtungen und Gewerbe.

Vom Kaufland über die katholische Kirche bis zur Bootswerft: Der Energieatlas weist für die rot markierten Dächer sehr gutes Potenzial für Solaranlagen aus. Grafik: Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Insgesamt werden im Stadtwerkenetz in Eberbach, Pleutersbach, Rockenau und Igelsbach 72.000 Megawattstunden im Jahr verbraucht - 25.000 von Privathaushalten und Kleingewerbe, rund 47.000 Megawattstunden von Großabnehmern und Industrie.

Der Anteil des hier erzeugten Solarstroms deckt gerade einmal zwei Prozent des Gesamtbedarfs. In ganz Baden-Württemberg lag der Anteil der Solarenergie an der Stromerzeugung laut Landesanstalt für Umwelt 2017 schon bei fast neun Prozent. Ziel der Landesregierung ist es, bis 2050 30 Prozent des Stroms mit heimischer Solarenergie zu erzeugen.

Dabei gibt es zumindest laut Energieatlas auch in Eberbach noch etliche weitere Dächer, die sich "sehr gut" für die Installation von Fotovoltaikanlagen eignen - nur werden nur wenige davon genutzt. Empfohlen werden öffentliche Gebäude wie das Bäderzentrum in der Au, die Stadthalle, die Dr.-Weiß-Grundschule und das Hohenstaufen-Gymnasium, aber auch etliche Firmendächer von Märkten wie Schnäppchenhalle, Kaufland, Rewe und Hagebau oder Dächer von Werkshallen von Neckardraht, Dilo, Gelita, Empacher und Eaton. Die Dächer des Lebensrads und katholischer Kirche eignen sich laut Energieatlas ebenfalls sehr gut für Solarzellen.

Auch Freiflächen, auf denen Fotovoltaikanlagen als Solarparks aufgestellt werden könnten, werden empfohlen, darunter der halbe Breitenstein und unbebaute Wiesen in Neckarwimmersbach um den Ratzeplatz. Allerdings sind die Empfehlungen des Energieatlas mit Vorsicht zu genießen: Viele der Grundlagendaten sind veraltet, die Empfehlungen beruhen auf Luftbildern, Berechnungen und Potenzialanalysen statt auf Ortskenntnis.

Die Eberbacher CDU verweist in ihrem Antrag neben dem Energieatlas deshalb auch auf ein 2008 vom Ingenieurbüro Schulz erstelltes Gutachten zu "Realisierungsmöglichkeiten von Fotovoltaikanlagen für Liegenschaften der Stadt" und das Projekt Sunarea, für das 2009 mit EU-Förderung und Geld der Stadt Überflugskarten zur möglichen Sonnenenergienutzung in Eberbach und der Region erstellt wurden.

Aufgrund weiter sinkender Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz sind Solarstromanlagen zwar nicht mehr ganz so rentabel.

Doch nach wie vor gibt es für den Bau und den Betrieb Zuschüsse, für Privatleute in Eberbach etwa durch Förderkredite der KfW-Bank oder übers Sonnencent-Förderprogramm der Elektrizitätswerke Schönau. Für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen gibt es weitere Förderprogramme.

Dass der Energieatlas eher Strom vom Dach der katholischen als von dem der evangelischen Kirche empfiehlt, hat indes nichts mit konfessioneller, sondern mit Gebäudeausrichtung zu tun: Das Dach der Michaelskirche hat einfach einen ungünstigeren Einstrahlwinkel.