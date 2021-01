So endet 2021 der Christbaum: zerhackt in der Biotonne, bei Abgabestellen der Feuerwehr am 9. Januar in Eberbach oder ab 4. Januar im Wertstoffhof HD-Rohrbach. Foto: privat/AVR

Rhein-Neckar-Kreis/Eberbach (RNZ) Der Abfallentsorgungsbetrieb AVR des Landkreises hat eine Möglichkeit benannt, wie man dieses Jahr den ausgedienten Weihnachtsbaum entsorgen kann – durch eigene Anfahrt und Abgabe im Wertstoffhof in Heidelberg-Rohrbach.

In Eberbach bietet die Feuerwehr an, Bäume (nur) am Samstag, 9. Januar, an zwei Sammelstellen in der Stadt entgegen zunehmen und dort auch fürs Entfernen der Plastiktüte zu sorgen, in der die nadelnden Bäume angeliefert werden können.

Am Samstag, 9. Januar, ist jeweils von 9 bis 16 Uhr eine Sammelstelle auf dem Schwimmbadparkplatz in der Au sowie auf der Schotterfläche unterhalb des "Rewe"-Marktes. Die angelieferten Bäume sollten auf jeden Fall vom Weihnachtsschmuck vollständig befreit sein (auch Lametta).

Nach der Mitteilung der AVR sind Vereinen oder Jugendfeuerwehren wegen der Infektionsschutzmaßnahmen die sonst üblichen Christbaumsammelfahrten untersagt. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, die Weihnachtsbäume über die AVR Bioenergietonne zu entsorgen. Dazu muss der Baum aber zerkleinert werden – für manche ist dies schwierig bis unmöglich.

Auch die Häckselplätze im Rhein-Neckar-Kreis könnten die Bäume entgegennehmen. Ob die Städte und Gemeinden aufgrund des vorprogrammierten Ansturms diese Möglichkeiten allerdings anbieten wollen und werden, hängt von Einzelfallentscheidungen ab und war der AVR nicht bekannt. Der Wertstoffhof der AVR Gewerbeservice GmbH hat trotz der aktuellen Corona-Maßnahmen geöffnet. Er nimmt ab 4. Januar 2021 die ausgedienten Weihnachtsbäume bis zu einer Größe von drei Metern jeweils für fünf Euro pro Stück von montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr entgegen. Dieser Wertstoffhof befindet sich in der Hatschekstraße 15 in Heidelberg-Rohrbach.

Dabei sind die Vorgaben des betriebseigenen Hygienekonzeptes zwingend zu beachten: Es kann immer nur ein Fahrzeug auf den Wertstoffhof fahren, für weitere Fahrzeuge ist ein entsprechender Wartebereich auf der Straße direkt vor dem Einfahrtstor gekennzeichnet. Auf dem Gelände selbst sind die Abstandsregeln einzuhalten. das Tragen von Mundschutz ist Pflicht. Um reibungslosen und vor allem zügigen Ablauf zu gewährleisten, bitten die Mitarbeiter des AVR Wertstoffhofes dringend darum, die fünf Euro pro Baum passend abgezählt in bar bereitzuhalten.