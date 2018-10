Eberbach. (jbd) Seine Heimatstadt war für den Künstler Armin Stähle kein beliebiger Ort auf der Landkarte. Sein ganzes Leben lang, das hier am 2. Januar 1939 begann und am 9. August 2008 im Alter von 69 Jahren endete, war und blieb Eberbach sein Identifikations- und Bezugspunkt. Aus Anlass seines 80. Geburtstags im Jahr 2019 widmet ihm "seine Stadt" nun eine umfassende Ausstellung, die, verteilt auf Rathausgalerie, Museum am Alten Markt und Galerie Artgerecht den vielseitigen Künstler und sein Werk, aber auch den Menschen Armin Stähle in den Blick nimmt. Eröffnung ist zeitlich versetzt am Sonntag, 28. Oktober.

Foto: privat

Stähle hat ein Werk von großer Bandbreite und Komplexität geschaffen, in dessen Mittelpunkt farbstarke Gemälde wie sein zwölfteiliger "Madonnenzyklus" stehen, der aber auch Radierungen, Aquarelle, Zeichnungen und Skizzen von oft großer atmosphärischer Dichte enthält, heißt es in der Ankündigung. Musik nahm eine zentrale Rolle in seinem Werk ein, Stähle war ein leidenschaftlicher Liebhaber des Jazz, eine Leidenschaft, die ihren bildnerischen Ausdruck in einer ganzen Fülle an Arbeiten fand. Seine Witwe Anita Stähle hat in den vergangenen zehn Jahren den in ihrem Besitz befindlichen umfangreichen Nachlass des Künstlers geordnet, der nun zusammen mit teils öffentlichen Leihgaben bis 14. April 2019 gezeigt wird.

Die Stadt Eberbach eröffnet ihre Ausstellung "Bilder und Musik" um 11.30 Uhr im Rathaus. Bürgermeister Peter Reichert, Anita Stähle und als Freundin der Familie Ute Woelke sprechen zur Begrüßung. Radiomoderatorin Katharina Eickhoff wird ein Gedicht ihres Vaters Werner Eickhoff in Memoriam Armin Stähle vortragen.

Auch der frühere Lehrerkollege des Künstlers an der Realschule wurde von diesem porträtiert und nahm die entstandenen Skizzen in einen von ihm verfassten Gedichtband auf. Die musikalische Umrahmung übernimmt das Duo Bernhard Sperrfechter (Gitarre) und Jutta Brandl (Stimme).

"Malerei und Grafik" gibt es ab 12.30 Uhr in der Galerie Artgerecht zu sehen. Hier empfängt Galeristin Julia Kehm, Musik macht Steffi Müller. "Aquarelle und frühe Werke" sowie Biografisches von Armin Stähle zeigt ab 13.30 Uhr dann der Museumsverein am Alten Markt.