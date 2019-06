Eberbach. (pol/mare) "Beim Eberbacher Frühlingsfest stimmte alles", lautete der Titel des Berichts über das bunte Treiben am Wochenende in der Stadt. Und das kann auch die Polizei weitestgehend bestätigen. Das Fest verlief nämlich größtenteils friedlich und ohne größere Ereignisse, wie die Beamten am Montag mitteilen. Die Polizeibilanz des Frühlingsfestes:

Die Polizei hatte es demnach überwiegend mit Vorfällen zu tun, bei denen zu viel Alkohol im Spiel war. Mehrere Jugendliche wurden deshalb in Gewahrsam genommen und später an ihre Eltern übergeben.

Am Rande der Veranstaltung war Sonntagnacht kurz vor zwei Uhr ein 18-Jähriger mit seiner Freundin in Streit geraten und hatte daraufhin aus Wut gegen die Fensterscheibe eines Anwesens am Leopoldsplatz geschlagen. Die äußere Scheibe ging dabei zu Bruch und der 18-Jährige zog sich eine Schnittverletzung an der Hand zu. Die Verletzung wurde von Polizeibeamten versorgt. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von über einem Promille. Er wurde in Gewahrsam genommen und anschließend von seinem Vater abgeholt.

Wenig später, kurz nach zwei Uhr, wurden Polizeibeamte auf einen 39-jährigen Mann aufmerksam gemacht, der gegen ein Veranstaltungszelt uriniert hatte. Er erhielt daraufhin einen Platzverweis, den er erst sehr zögerlich befolgte. Später versuchte er, Polizeibeamte weiter zu provozieren, indem er Anstalten machte, weiterhin in der Öffentlichkeit zu urinieren.

Zudem zog er von den Beamten und einer Beamtin die Hose herunter und entblößte seinen Intimbereich. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Eberbach gebracht. Hier beleidigte er die Polizisten und trat mehrfach gegen die Tür der Notarrestzelle. Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass es zu einem weiteren Vorfall in einem Döner-Imbiss gekommen sein soll. Hier soll der 39-Jährige die Anwesenden provoziert haben. Ob es dabei zu Handgreiflichkeiten gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die auf den Vorfall im Imbiss aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Telefon 06271/92100, zu melden.

Gerd Lipponer, Einsatz- und Revierleiter in Eberbach, zog ein insgesamt positives Fazit. Veranstalter, Security und Polizei hätten gut zusammen gearbeitet und für Sicherheit und ein gutes subjektives Sicherheitsgefühl bei den Festbesuchern gesorgt. Die Eberbacher Polizei zeigt sich mit der "Sicherheitsbilanz" zufrieden.