Eberbach. (RNZ) Für die Einwohnerversammlung am kommenden Mittwoch, 16. März, hat der "Arbeitskreis Bürgerentscheid" weitere Windpark-Visualisierungen anfertigen lassen.

Gemeinsam mit dem potenziellen Investor BayWa r.e. Wind GmbH waren die Mitglieder des Arbeitskreises am vergangenen Mittwoch rund um den Hebert von Rockenau bis Igelsbach unterwegs, um neue Visualisierungen der geplanten Anlagen zu erstellen. Auch neue Visualisierungspunkte wie der Ohrsbergturm hat die Gruppe angefahren. Mithilfe einer "augmented-reality"-App konnten die Windräder in Echtzeit in das Landschaftsbild projiziert werden. Die Mitglieder des Arbeitskreises kommen aus der Stadtverwaltung, den Gemeinderatsfraktionen und den Bürgerinitiativen "Rettet den Hebert" und "Initiative Windenergie für Eberbach (IWE)".

Alle Visualisierungen werden an der Einwohnerversammlung am 16. März um 18 Uhr in der Stadthalle gezeigt. Für die Veranstaltung können sich ausschließlich Einwohner der Stadt Eberbach anmelden. Die Veranstaltung wird auch auf der städtischen Webseite veröffentlicht.

Info: Anmeldungen unter www.eberbach.de oder telefonisch unter 06271/87330.