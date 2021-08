Für die Kleinen läuft es bis in die Dämmerungsstunden richtig rund - beim mausohrigen Zauberlehrling im Rundflugkarussell am Neuen Markt mit „Biergarten“ anbei. Foto: emb

Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. "In der Sooß war Maggi drin!". Damit ist eigentlich alles gesagt, finden die Mädels. Naja, fast alles. Sie sitzen auf der Bank vor dem Pulverturm und sind echt gut drauf. Jede Bemerkung ein Anlass zum Giggeln; eine Frage und sie schütteln sich vor Lachen. Seit 40 Jahren, sagt eine von ihnen, geht sie auf den Kuckucksmarkt, seit 40 Jahren fängt der Rundgang mit Langos an.

Das ist das frittierte ungarische Fladenbrot. Aber das da schmeckt anders. Außerdem ist es rund (das "richtige" länglich) und 50 Cent teurer auch noch.

"Aber die Knoblauchsoße war ok", wendet eine ein. Es ist also nicht alles schlecht, aber eben auch nicht richtig gut – beim Langos nicht und auch nicht auf diesem Ersatz-Kuckucksmarkt. Die sechs sind gut drauf ("Wir haben vorgeglüht") und definitiv entschlossen, sich zu amüsieren. Auch wenn Stimmung diesmal kein Selbstläufer ist, sich nicht nicht automatisch einstellt. "Es ist alles so entzerrt", sagt Philipp, der einzige Mann in der Runde: die Plätze weit auseinander, dazwischen ist nichts, keine Musik, keine Fahrgeschäfte, kein Gedränge, nicht Bude an Bude mit der Qual der Wahl.

Die Schlange vor dem Langos-Stand ist ziemlich übersichtlich und ziemlich gesittet. Stumm warten alle, bis sie an der Reihe sind als wär’s ein Impftermin.

Für die Crèpes daneben interessiert sich grade keiner. Trotzdem: "Besser als gar kein Markt. Entschieden besser!"

Zuckersüßes auf der „Kuckucksmarktflairmeile“: „Viel mehr ist für uns nicht“, sagen Jennifer und Hanna. Foto: emb

Es ist früher Abend, anders als befürchtet und vorhergesagt regnet es nicht. Kurz nach Sonnenuntergang ist das Licht so mild wie die Temperatur, ein perfekter Abend zum Bummeln und Feiern.

Es ist Kuckucksmarkt und, ja, es gehen durchaus Leute hin, aber man merkt’s kaum. Freie Parkplätze am Neckar und in der Stadt, in den Straßen nicht mehr Passanten als man an einem Spätsommerabend erwartet.

Zwei Paare aus Waldbrunn mit Langos in der Hand überlegen, was sie mit dem angebrochenen Abend machen sollen, damit sich die Fahrt überhaupt gelohnt hat. Amüsieren wollten sie sich, was Gutes essen und eigentlich auch was kaufen.

Pfannen, Seife, Mützen und all die Sachen, von denen man gar nicht wusste, dass man sie braucht. Aber die Händler vor dem Bahnhof haben längst dichtgemacht, die Buden sehen aus wie Bootshäuser im Winter. Verkaufsstrategisch ist die Lage das, was man "suboptimal" nennt, bei der "Hardware" macht die Laufkundschaft den Umsatz, aber hier läuft niemand einfach so vorbei; wer das nicht gezielt vor hat, spart sich den Weg, die Musik spielt woanders.

Auf dem Lindenplatz dreht sich immerhin ein Kinderkarussell, es ist zur Hälfte besetzt. Für die Zielgruppe ist bald Bettzeit. Die Gruppen, die jetzt losziehen, sind mäßig begeistert: "Für uns gibt es da eigentlich nichts", Jessica und Vivien sagen es, Lana und ihre Freundin, Jennifer und Hanna, Schülerinnen, Auszubildende, junge Erwachsene. "Aber trotzdem besser als nichts", nach all dem Corona-Frust ist man froh, dass überhaupt etwas stattfindet.

Ziemlich genau so sagen das alle. Sie genießen es, auch wenn das nicht der Kuckucksmarkt ist, den sie sich wünschen würden. Die Familie aus Waldbrunn mit Freundin findet es richtig schade, "dass schon alles verriegelt ist", und sie hatten gehofft, wie immer irgendwo alte Freunde zu sehen: "Das hat leider nicht geklappt."

Andere waren da glücklicher. Sebastian Büth arbeitet als Dachdecker in Neckargemünd. Wenn Kuckucksmarkt ist, muss ein gebürtiger Eberbacher hin, und dann ist es, wie es sein soll: ohne Verabredung steht er neben einer alten Freundin: Alvetina Fuchs, die ihr Fußpflege- und Nagelstudio mühsam über den Corona-Lockdown retten konnte. Sie haben sich lange nicht gesehen, jetzt reden sie ohne Punkt und Komma.

Überhaupt ist hier am Neuen Markt so etwas wie Rummel-Feeling mit dem großen Mickey-Mouse-Karussell und immerhin mehreren Ständen. "Die Stimmung an den Biertischen ist gelöst, das Geschäft läuft gut", findet Manfred Haußmer von der Festbewirtung Groll: "Und alles ohne Krawall!"

Sein Kollege nebenan ist auch zufrieden: "Wir haben jede Menge Feuerwürste verkauft".

Nicht nur Langos macht glücklich. Ein Ersatz-Kuckucksmarkt ist entschieden besser als gar keiner.