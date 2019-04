Fröhlich-turbulent geht es am Sonntag in Stadthalle zu, unter anderem bei der temperamentvollen Tanzperformance der Eberbacher Kinder. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Fröhlich-turbulent geht es am Sonntagnachmittag in der vollbesetzten Stadthalle zu. Rund 120 Kinder und ihre Familien aus Eberbach, Sinsheim, Waibstadt, Mosbach und Buchen sind hier zusammengekommen, um mit vielfältigen Aktivitäten das vom türkischen Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk 1920 ins Leben gerufene "Türkische Kinderfest" zu feiern.

Atatürk hat damals den 23. April als Gründungstag der Türkei den Kindern gewidmet; daran erinnerte die türkische Elternbeiratsvorsitzende der Eberbacher Schulen, Ela Yüksel, die das diesjährige Fest gemeinsam mit Türkischlehrer Halim Bilgin und zahlreichen weiteren Helferinnen und Helfern organisiert hat.

Bürgermeister Peter Reichert begrüßte es als "gute Tradition, dass Sie das Fest als Chance zur interkulturellen Begegnung nutzen und deshalb alle Gäste aus Eberbach und aus vielen anderen Städten und Gemeinden willkommen heißen". Das Kinderfest sei ein wichtiger Feiertag, der "Brüderlichkeit, Liebe und Freundschaft zwischen den Kindern aller Kulturen" fördern wolle. "Nur wer sich kennt, kann sich auch schätzen und Unterschiede akzeptieren", zeigte sich Reichert überzeugt.

"Die Zukunft liegt in den Händen unserer Kinder", zitierte der Leiter des Eberbacher Polizeireviers Gerd Lipponer den türkischen Staatsgründer. Weshalb er allen Kindern einen "wunderbaren Nachmittag mit möglichst viel Spaß" wünschte. Als Ansprechpartner für alle Muslime in seinem Tätigkeitsbereich freute sich Lipponer, dass "Vertrauen, gegenseitige Achtung und Achtsamkeit zu einer tragfähigen Basis von Sicherheit und Sicherheitsgefühl" in Eberbach geworden seien.

Dann war es an den Hauptpersonen des Nachmittags, Bühne und Aufmerksamkeit für sich zu erobern: den Kindern. Und da Kinder sämtlicher Nationalitäten zum Fest in der Stadthalle eingeladen waren, hatte auch der Kindergarten Arche Noah mit einer Tanzvorführung seinen Auftritt.

Zu traditioneller türkischer Musik zeigten anschließend Mädels aus Buchen einen Tanz. Ein türkisches Schlafliedchen eröffnete das Theaterstück "Schneewittchen", das Schülerinnen und Schüler verschiedener Eberbacher Schulen im Rahmen des "transkulturellen" Projekts "Gemeinsam krea(k)tiv" einstudiert hatten.

Gefördert von der Musikschule Eberbach, vom Förderverein der Steige-Gemeinschaftsschule und vom Landkreis Rhein-Neckar hatten die Kinder unterschiedlicher Nationalitäten unter Leitung von Hartmut Quiring als Lehrer für Musik und Deutsch als Zweitsprache das deutsche Märchen mit Liedern aus ihren Herkunftsländern ergänzt. Trappelnde Zwerge wurden von einer multikulturellen Trommelgruppe unter Leitung von Musikschullehrer Philipp Köhler begleitet.

Kinder aus Waibstadt begeistern in prächtigen Gewändern mit einem türkischen Folkloretanz. Foto: Nolten-Casado

Zu orientalisch anmutender Musik bot sich den Festgästen danach ein farbenfroher Augenschmaus: Kinder aus Waibstadt begeisterten in prächtigen Gewändern mit einem türkischen Folkloretanz. Es folgte der Sketch einer Mosbacher Gruppe, dann glänzten Eberbacher Kinder zu den fetzigen Rhythmen türkischer Popmusik in einer temperamentvollen Tanzperformance.

Ein Malwettbewerb und eine Schönheitskonkurrenz, Gedichtvorträge sowie weitere Musik- und Tanzvorführungen von Kindergruppen der teilnehmenden Gemeinden sorgten für beste Unterhaltung auf der Bühne. Hinten im Saal lud ein großes Buffet mit deftigen und süßen türkischen Spezialitäten zum Schlemmen ein. Und vor der Halle führte der Duft von Gegrilltem zu langen Warteschlangen.

Mit der Auflösung eines Ratespiels und mit noch mehr Musik ging das diesjährige Kinderfest zu Ende.